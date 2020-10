Chtěl bych zůstat dvě, tři volební období a pak si jít odpočinout do byznysu, říká mladý starosta Vereš

„Může to být brzy, může to být pozdě, těžko říct,“ usmívá se starosta v pohodlné kožené sedačce. „Je to o člověku, jak se s tím popere. Samozřejmě nesmí mu to stoupnout do hlavy, že má pozici nebo moc.“

Prostorná kanceláře je pečlivě uklizená, na dřevěném stole leží srovnané dokumenty, zdi zdobí velké obrazy v těžkých rámech. Pracovna působí solidně, usedle a blahobytně.

„Když jsem vstupoval do ANO, mělo dvě procenta. Neměl jsem žádný plán, zajímaly mne věci veřejné. Později už jsem měl ambici kandidovat do zastupitelstva, ale určitě to nebyla prvoplánová vize, že si sednu na nějakou pozici,“ popisuje pro Radiožurnál.

Když se stal Richard Vereš starostou, kritizoval ho kvůli věku někdejší ministr životního prostředí Pavel Drobil z ODS (ročník 1971). Vereše se tehdy zastal předseda ANO Andrej Babiš.

Téměř všichni současní spolupracovníci mladého starosty jsou lidé starší, mnohdy o generaci či dvě. Jedná s nimi na nekonečných schůzích, zastupitelstvech a mítincích. Verešovi to nevadí. „Je to spíš výhoda, že máme různé pohledy na věc. Všichni se s tím už smířili.“

Mladý muž na správném místě?

Z kanceláře starosty je výhled na most přes Ostravici, která odděluje Moravu od Slezska. Na té slezské straně venčí dva psíky 45letá zdravotní sestra Dajana, která starostu nevolila. Její děti s ním chodily do školy.

„Moje děti nemají zdaleka rozum, tak teda nevím. Navíc kamkoliv chtějí jít do práce, tak všude chtějí praxi a zkušenosti. Kde je vzal starosta?“ ptá se řečnicky matka dvou dospělých dětí, která se domnívá, že za zvolením starosty „musí něco být“.

Pohled na radnici Slezské Ostravy z moravské strany | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Zkušenosti získával Richard Vereš čtyři roky v opozici a ještě před maturitou řídil ostravskou organizaci ANO. Stát se starostou ve 23 letech v takhle velké obci je podle politologa Lukáš Valeše unikát.

„Komunální politika je o lidech, voliči kandidáty znají. V tomto případě je ale zřejmé, že tím jak lidé podporovali ANO na celostátní úrovni, tak sáhli po ANO i na úrovni komunální. Ti kandidáti byli ve správný čas na správném stranickém sekretariátu,“ vysvětluje politolog.

Richard Vereš je velmi aktivní na sociálních sítích. Když se stal starostou, vytvořil nové oddělení vztahů s veřejností.

„To není jen o marketingu, ale o komunikaci s lidmi. Jestliže nám chodí každý den dotazy, někdo je musí zodpovídat. Lidé nám posílají podněty, kde je třeba uklidit, kde je rozbitá lavička. Je to důležitý přímý kontakt,“ říká sebevědomě starosta oblečený v perfektně padnoucím modrém obleku s poněkud konzervativní kostkovanou vázankou a dokonalým účesem od kadeřníka. „Někteří politici chtějí vypadat lidově, podle mě ale k takové funkci důstojný vzhled patří,“ dodává.

Do byznysu na odpočinek

Vereš je členem mnoha komisí a výborů a také členem dozorčích rad dvou městských společností Technických služeb a Vítkovice arény. „Za to nejsem placený. Mým jediným příjmem je plat starosty a odměna zastupitele,“ podotýká.

Nyní je v polovině funkčního období a za tu dobu nasbíral rozsáhlé kontakty. V plánu má dostudovat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a také obhájit mandát v dalších volbách.

„Spousta lidí mě tlačí na různá místa. Já bych rád setrval další období tady na Slezské Ostravě. Pak třeba jedno období tady nebo jinde. Pak si dovedu představit, že bych se šel zregenerovat a odpočinout si do byznysu, do soukromé sféry,“ plánuje.

K funkci starosty patří podle Vereše i důstojný vzhled | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas