Slib se vždy rozplyne, mnozí se k průměru vůbec nepřiblíží, kritizuje soudce platy personálu soudů

Zaměstnanci soudů stávkují, chtějí tak upozornit na své nízké platy. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) prý jejich znepokojení chápe, na zvýšení odměn ale podle něj stát momentálně nemá prostředky. „Jedna věc je průměr, a pak je otázka, kolik lidí toho průměru reálně dosahuje. A popravdě si myslím, že se k tomu průměru mnozí zaměstnanci vůbec nepřiblíží," říká v rozhovoru pro Radiožurnál předseda okresního soudu ve Zlíně David Kolumber. Praha 12:02 29. května 2024

Jak rozsáhlá je stávka ve Zlíně, kolika zaměstnanců se to týká?

Do stávky se zapojilo asi 66 zaměstnanců z 83, což by na první pohled vypadalo, že možná někdo ještě v práci je, ale je potřeba pamatovat na to, že někteří zaměstnanci teď jsou například na dovolené či v pracovní neschopnosti.

Sliby dvou třetin platu soudce? Velká část zaměstnanců soudů je pod minimální zaručenou mzdou, nestačí jim to na běžné fungování, popisuje David Kolumber

Takže v podstatě ano, někdo ze zaměstnanců na soudě je, ale převážná většina lidí se do stávky zapojila. To znamená, že soud, jak běžně funguje, se dnes v podstatě omezí pouze na to, že v něm budou soudci a několik málo lidí z administrativy.

Co všechno jste museli zrušit, jaká jednání a kolik jich bylo?

V podstatě došlo ke zrušení několika desítek jednání. V jednom senátu byla jednání ponechána. Proto je potřeba, aby si ideálně účastníci přes web infojednani.justice.cz ověřili, jestli se jednání koná, nebo nekoná. Byla to jednání v opatrovnické agendě, v civilní agendě, v trestní agendě, v podstatě ve všech agendách. Středa je víceméně běžný jednací den.

A co mají dělat ti, kteří měli na dnešní den naplánováno nějaké jednání?

Jak již bylo řečeno, je dobré si to ověřit přes webové stránky infojednani.justice.cz. Je možné, že už někteří byli obesláni, že se jednání odročuje na nějaký termín. Případně mohou vyčkat, až jim dojde nějaké nové předvolání nebo odročení, až dostanou nějaké nové datum, na které se k soudu mají dostavit. Ale je potřeba si skutečně ověřit, jestli v té jejich konkrétní věci k odročení došlo.

Jen sliby

Průměrný plat zaměstnanců soudů byl podle statistiky v loňském roce 36 916 korun. To je ale pouze statistika, je to třeba u vás ve Zlíně reálné?

Já si myslím, že to je kouzlo statistiky, protože jedna věc je průměr, a pak je otázka, kolik lidí toho průměru reálně dosahuje. A popravdě si myslím, že se k tomu průměru mnozí zaměstnanci vůbec nepřiblíží.

Zajímavým ukazatelem, když už mluvíme o průměru, je spíše to, proč je průměr soudů podstatně menší než průměr jiných státních institucí. To je věc, na kterou zaměstnanci, případně i vedení soudů, Soudcovská unie, už dlouhodobé upozorňují.

Nedává úplně smysl, proč by někteří zaměstnanci v justici pracující na nějaké pozici měli výdělek o několik tisíc vyšší, pokud by byli v rámci jiného rezortu a vykonávali v zásadě to podobné.

Další problém je, že když se podíváte do tabulek, kterými se řídí odměňování zaměstnanců, tak je velká část zaměstnanců podle tabulek pod minimální zaručenou mzdou, což zase vypovídá o něčem špatně nastaveném. Takže průměr je sice pěkný ukazatel a ano, v čase nějaký růst je, ale mnoho lidí na tento průměr nedosáhne a z toho, co reálně pobírají, v podstatě nejsou schopní ufinancovat nějaké běžné fungování.

Ministr spravedlnosti Blažek (ODS) podle svých slov chápe, že jsou lidé nespokojení, ale na navýšení platů podle něj stát nemá peníze. Budete vy, soudci, apelovat na ministerstvo, aby problém řešilo? Případně můžete vy sami zaměstnancům nějak pomoct?

Je to samozřejmě dlouhodobá věc a v podstatě každý jeden soudce si uvědomuje, že je situace špatná a pokud jsou příležitosti, upozorňuje na to, aby se administrativě tato situace zlepšila.

Dnešní stávka je důsledkem oprávněného, desítky let rostoucího pocitu nedoceněnosti specifik v činnosti administrativy v justici. Ke kumulaci rozhořčení se přidala inflace, „zděděný” stav veřejných financí, rostoucí agenda a některá nedorozumění. Přesto věřím, že se situace… — Pavel Blažek (@blazek_p) May 29, 2024

Jen vždycky dochází k tomu, že se administrativě v jednom období slíbí, že budou někde na třetině platu soudce, ale slib se rozplyne. V dalším období se jim řekne, že dojde alespoň ke srovnání se zbytkem státní zprávy, ale slib se rozplyne. Takže to si myslím, že je ten hlavní problém, ale v podstatě každý soudce si to uvědomuje.

A ano, myslím si, že každý z nás se alespoň snaží administrativě práci nějakým způsobem ulehčit, pomáhat jim, nevytvářet jim nějakou zbytečnou zátěž. Ale zase si musíme uvědomit, že soud nějakým způsobem funguje a ti lidé mají nějaké povinnosti, které musí plnit. A samozřejmě za to, že dělají tu práci, by měli být nějakým způsobem spravedlivě odměňováni.