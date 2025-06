Slíbili jsme to, hájí slevy na jízdném Vildumetzová. Exner: Kde na to ANO vezme? Je to populismus

Kraje vedené hnutím ANO zavádějí slevy na jízdné v hromadné dopravě. „Slevu na jízdné snížila současná vláda. Naše heslo je: Vrátíme vám, co vám vláda vzala,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Kdyby chtěli naplňovat svoje heslo, mohli to udělat před rokem, ne si to schovávat na volby,“ oponuje poslanec a bývalý zastupitel Středočeského kraje Martin Exner (STAN) v Pro a proti. Pro a proti Praha 17:05 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a Martin Exner (STAN) | Foto: Jakub Stadler, Petr Topič | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Paní senátorko, proč podle vás bylo potřeba zavést ještě pětadvacetiprocentní slevu na jízdné? Nestačila státní padesátiprocentní sleva?

Jana Mračková Vildumetzová (ANO): My všichni víme, že tuto slevu, respektive snížení té slevy přinesla tato vláda. Když jsme kandidovali v našich krajských volbách, tak to bylo s naším volebním heslem: Vrátíme vám, co vám vláda vzala.

Tato vláda vzala lidem hodně a jedna z těch věcí byl tento příspěvek na dopravu pro zranitelné osoby, což jsou děti, studenti a senioři. Takže my plníme naše volební heslo.

Neplníte to volební heslo bez ohledu na to, jestli to ti lidé skutečně potřebují? Nestačí jim zkrátka ta padesátiprocentní sleva?

Mračková Vildumetzová: Já si myslím, že tato vláda činí takové kroky, že těm lidem jenom bere a sobě si přidává. Takovým praktickým příkladem je, že se vzalo školkovné, zvýšily se daně.

Ale vláda si své platy navýšila velmi horentně. Jenom v letošním roce to bylo o sedm osm procent. Původně si to chtěli navýšit o čtrnáct procent a dali si to i do rozpočtu. Z mého pohledu je to nehorázné.

Pane Exnere, je pravdou, že to byla vláda Petra Fialy (ODS), která slevu na jízdné v roce 2022 snížila ze 70 na 50 procent. Není oprávněné, když ji teď kraje chtějí navýšit zpátky?

Martin Exner (STAN): Na tom je hlavně zajímavé, že paní senátorka a hejtmanka je hejtmankou už rok. A tento krok si schovávali na pár měsíců před volbami. Kdyby chtěli naplňovat svoje heslo, tak to mohli udělat už před rokem a ne si to schovávat na volby.

Z toho jasně vyplývá, že to je trošku účelové. A podle našich informací nezáleží úplně na tom, jestli snížíme, nebo zvýšíme jízdné o několik korun. Záleží na tom, aby byl dostatek spojů, aby vlaky byly čisté, aby byly bezpečné a podobně.

Nemyslím si, že senioři úplně potřebují tuto slevu. Protože díky valorizacím, které probíhají podle zákona, se jim důchody valorizují plně o inflaci. A ještě něco k tomu. Takže to je zrovna skupina, která má ten nárůst cen pokrytý.

U studentů a rodin tomu rozumíte lépe?

Exner: Je pravda, že za posledních deset let se důchody zdvojnásobily, zatímco třeba rodičovská se zvýšila o třetinu. Senioři představují přibližně tři miliony voličů, takže je také vidět, že je to zajímavá cílová skupina pro populistická opatření.

A také bych rád řekl, že hnutí ANO nedává nic ze svého. Dávají jenom to, co vybrali od daňových poplatníků. Takže to někde musí vzít. A já bych chtěl slyšet odpověď na otázku, kde to vezmou? Ve školství, ve zdravotnictví, v sociálu, v kultuře a památkové péči? To jsou všechno témata, kterými se kraje zabývají. Nebo budeme mít staré vlaky, autobusy a nebudeme udržovat tratě? Někde to přece vzít musíme.

Populismus?

Proč jste k takovému kroku nepřistoupili dříve, ale zrovna teď, když do voleb zbývá něco málo přes tři měsíce?

Mračková Vildumetzová: Zaprvé pan Exner si asi plete dojmy s pojmy, protože většina z nás je ve vedení krajů od listopadu, od prosince, takže rok to určitě není. Je to pár měsíců.

My naše heslo naplňujeme i jinak. My jsme například zvýšili dotační program na aktivity seniorů, vypsali jsme dotační program na sportovní aktivity proti děti a mládež, protože i sportovním klubům a sportovcům se berou peníze.

A jestliže se tady pan Exner ptá, odkud na to vezmeme, tak já mu to ráda řeknu. Třeba na příkladu Karlovarského kraje.

Jeho kolega Petr Kulhánek byl ve vedení Karlovarského kraje a měl uvolněných třináct zastupitelů. My jich máme devět. A jeden uvolněný zastupitel stál ročně 2,5 milionu korun. Za čtyři roky je to 10 milionů. Takže například toto bude mít dopad na rozpočet Karlovarského kraje.

A pro ty, kteří to kritizují, protože říkají, že by slevu neměli dostávat bohatí lidé – ten program je nastavený tak, že tu slevu dostane pouze ten, kdo si o ni požádá.

Proč jste tu slevu na jízdné nezavedli v Karlovarském kraji dříve? Třeba hned na začátku roku?

Vildumetzová: Znovu říkám, my jsme například změnili program na aktivity seniorů, ten jsme navýšili o 100 procent, na jeden milion korun, vypsali jsme dotační program na aktivity dětí a mládeže sportovců tak, jak jsem zmínila, a všechny ty programy je také třeba řádně připravit.

Od 1. července se ty slevy spustí a musí to být připravené administrativně a po všech ostatních stránkách. Já se podivuji, že se nad tímto někdo pozastavuje. A ne například nad některými kroky ministra Víta Rakušana (STAN), který dlouho policistům a hasičům sliboval, že jim navýší jejich platy a teprve teď, pár měsíců před volbami přišel a řekl, že jim ty finanční prostředky tedy dá.

Obracím se na Martina Exnera, co říkáte na tyto argumenty? Že zkrátka paní hejtmanka předtím dělala i jiné dotační programy a že to načasování vyšlo takhle?

Exner: Tak nejdříve k tomu jízdnému. To, co se vybere na jízdenkách, pokrývá 25 procent nákladů na jízdného na vlaky a 45 nebo 50 procent jízdného autobusy. Když se to zprůměruje, tak je to zhruba třetina. Takže vlastně všichni jezdíme za třetinu nákladů.

V současné době platí stát na veřejnou dopravu dotace pět miliard ročně a všechny kraje platí na ty slevy řádově ve vyšších desítkách nebo případně stovkách milionů tak, jak jsou. Jestli je ještě zvýšíme, tak samozřejmě ještě více zatížíme stát a ještě více zatížíme kraje.

Budou navrhované slevy pro seniory skutečně dostupné? Proč současná vláda nezvedla platy policistům a hasičům dříve? A nezpůsobí žádání o slevu na jízdném administrativní zátěž? Poslechněte si celý pořad Pro a proti Českého rozhlasu Plus na začátku článku.