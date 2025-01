‚Slíbili jsme jejich návrat.‘ Do Brna se vrátily urny s ostatky manželů Kunderových

Urny s ostatky Věry a Milana Kunderových se z Paříže vrátily do spisovatelova rodného Brna. Přivezli je nakladatel Antoine Gallimard, jenž je vykonavatelem poslední vůle manželů, a bývalý český velvyslanec v Paříži Michal Fleischmann. V pátek ostatky předali primátorce Markétě Vaňkové (ODS) a řediteli Moravské zemské knihovny (MZK) Tomáši Kubíčkovi. Než bude připravený hrob, zůstanou uložené v knihovně, uvedl dnes Kubíček v tiskové zprávě. Brno 16:18 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Kundera zemřel v Paříži 11. července 2023. Věra Kunderová zemřela 13. září 2024 | Zdroj: Profimedia

„Slíbili jsme s Michalem Fleischmannem, že se po smrti paní Kunderové postaráme o to, aby se obě urny dostaly na brněnský hřbitov. V tuto chvíli jsou v Brně a poté, co bude hrob připraven, do něj budou přeneseny. Než se tak stane, zůstanou v bezpečí v Moravské zemské knihovně,“ sdělil Kubíček.

Jeden z nejvýznamnějších světových spisovatelů 20. století, jehož dílo bylo přeloženo do více než 50 světových jazyků, zemřel v Paříži 11. července 2023 po dlouhé nemoci. Bylo mu 94 let.

Manželka Věra se rozhodla ponechat si urnu s jeho ostatky doma v Paříži. Zároveň oslovila město Brno, aby jí pomohlo zajistit místo posledního odpočinku jejího muže. Brněnští radní souhlasili s uložením ostatků obou manželů do posledního volného hrobu v čestném kruhu Ústředního hřbitova. Věra Kunderová zemřela 13. září 2024.

Loni v říjnu radní města schválili přípravu architektonicko-výtvarné soutěže na náhrobek Kundery a jeho manželky. V lednu zřídili porotu pro posouzení a hodnocení soutěžních návrhů. Prvním úkolem je nastavení soutěžních podmínek včetně termínu pro podávání návrhů.

„Dílo Milana Kundery nás bude díky své nadčasovosti inspirovat ještě mnoho let. Pro Brno je velkou ctí a závazkem připravit a důstojně spravovat místo posledního odpočinku slavného páru, který ačkoli žil dlouhou dobu ve Francii, si přál svou životní pouť zakončit ve spisovatelově rodném městě. Odkaz manželů Kunderových rezonuje stále po celém světě, ale právě u nás má speciální a silnou odezvu – důkazem toho je i Knihovna Milana Kundery,“ řekla Vaňková.

V roce 2020 věnoval Kundera svou knihovnu s rozsáhlým archivem MZK. Dne 1. dubna 2023, v den Kunderových 94. narozenin, tam slavnostně otevřela Knihovna Milana Kundery s více než 3000 autorskými publikacemi, portrétními fotografiemi, momentkami z kulturních akcí, oceněními, autorskými obrazy i kresbami Kundery a jeho osobní knihovnou.