‚Slintavka a kulhavka neexistují.‘ Zemědělský svaz varuje před dezinformacemi šířenými na sítích

„Hra na nákazy a epidemie“, „virománie“ nebo snaha poškodit české farmáře. Před takovými dezinformacemi týkajícími se slintavky a kulhavky, která kolují na sociální sítích, varuje český Zemědělský svaz. „Tento obsah má vysoký dosah a vyvolává paniku i nedůvěru – a přitom staví na nepravdivých a neověřených informacích,“ varuje předseda svazu Martin Pýcha. „Opatření nejsou přehnaná – jsou nezbytná,“ dodává pro Český rozhlas. Praha 14:44 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroly na hranicích kvůli šíření slintavky a kulhavky | Foto: Šálek Václav | Zdroj: Profimedia

Dezinformátoři často píší o tom, že jsou zabíjena zdravá zvířata, že testování chovů neprobíhá transparentně nebo že ze zavedených opatření budou těžit farmy ze zahraničí, protože po jejich produktech bude v Česku větší poptávka. „Může být nějaká situace ještě názornější ukázkou priorit a bezcitné honby za ziskem doslova přes mrtvoly?“ ptá se jeden ze zavádějících příspěvků.

Další uživatelé dokonce uvádí, že nic jako kulhavka a slintavka neexistuje. „Žádný opravdový virus neexistuje. Toto šílenství musíme zastavit!“

Na případy upozornil Zemědělský svaz. „V záplavě informací o nákaze v sousedních zemích dochází ke zvýšenému výskytu dezinformací. Zvláště důrazně varujeme před dezinformacemi, které se masivně šíří na Facebooku a jiných platformách,“ varuje před podobnými příspěvky svaz v tiskové zprávě. „Tento obsah má vysoký dosah a vyvolává paniku i nedůvěru – a přitom staví na nepravdivých a neověřených informacích,“ varuje jeho předseda svazu Martin Pýcha.

Slintavka a kulhavka patří k nejnakažlivějším infekčním chorobám. Virus se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na kůži či oděvu člověka, na povrchu nástrojů či dopravních prostředků. Na člověka jsou nemoci nepřenosné, v Česku byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975.

Preventivní opatření

V Evropě se v současnosti šíří na Slovensku a v Maďarsku, vytyčené ochranné pásmo zasahuje i na území Rakouska.

Česko proto přijalo preventivní opatření. Státní veterinární správa v pátek zakázala dovoz krmiva a steliva pro hospodářská zvířata ze Slovenska a Maďarska. Vozidla nad 3,5 tuny přepravující zvířata nebo živočišné produkty mohou překračovat hranice ze Slovenska výhradně přes čtyři určené hraniční přechody, z Rakouska přes dva přechody. Tam jsou podrobovány kontrole a dezinfekci.

Veterinární správa nově mezi kontrolovaná a dezinfikovaná vozidla zahrnula i ta, která jsou k přepravě zvířat, živočišných produktů nebo krmiv pro hospodářská zvířata určená, ale v danou chvíli je nepřeváží.

Kvůli obavě o zvířata zakázaly Lesy ČR vstup do osmi obor na východě Česka, opatření zavádějí třeba i některé zoologické zahrady.

„Opatření nejsou přehnaná – jsou nezbytná,“ říká Pýcha pro Českýk rozhlas a dodává, že ekonomické důsledky výskytu slintavky a kulhavky v Česku by místní zemědělci cítili i několik let.

„Pokud by se nákaza potvrdila, došlo by k uzavření chovů, ztrátě pracovních míst v zemědělských regionech, růstu cen masa, a hlavně k automatickému zákazu exportu masa a živočišných produktů pro všechny české farmáře – a to minimálně na 12 měsíců od posledního utracení zvířete ze zasaženého chovu. V reálu by to znamenalo vyřazení českého zemědělství z mezinárodního obchodu na dva až tři roky,“ varuje.