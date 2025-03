Ohrožení je obrovské, musíme zabránit šíření, reaguje Výborný na slintavku a kulhavku na Slovensku

Česko od pátku znovu kontroluje zákaz dovozu zvířat z Maďarska a Slovenska, kde se objevilo velmi nakažlivé onemocnění sudokopytníků slintavka a kulhavka. Lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný označil v pátečním rozhovoru pro Radiožurnál situaci za vážnou. „Musíme zabránit dalšímu šíření,“ zdůraznil. Zároveň apeloval na chovatele, aby byli obezřetní. Nemoc se na území Česka vyskytla naposledy v roce 1975. Rozhovor Praha 13:42 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Briefing po jednání krizového štábu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výskyt se nyní potvrdil na Slovensku. Jak vážná je to situace, když je slintavka a kulhavka přímo v sousední zemi?

Situace je skutečně vážná, proto jsme přijali preventivní opatření ještě v průběhu noci. Informaci o pravděpodobném výskytu jsem obdržel včera okolo 21. hodiny. Do půlnoci jsme stihli připravit mimořádná veterinární opatření zakazující dovoz všech vnímavých hospodářských zvířat ze Slovenska do České republiky.

Od sedmi hodin od rána po mé dohodě s panem ministrem Vítem Rakušanem (STAN) a s policejním prezidentem Martinem Vondráškem jsme obnovili kontroly na klíčových hraničních přechodech se Slovenskem.

Současně probíhají namátkové kontroly v rámci standardní dohlídkové služby dopravní policie na území celé České republiky. A velká výzva, která šla už v noci prostřednictvím komunikačních kanálů na jednotlivé chovatelské svazy a nevládním zemědělským organizacím, aby situaci opravdu nikdo z chovatelů nepodceňoval a zabránili tomu, aby se do chovů dostali lidé, kteří v posledních 21 dnech pobývali na Slovensku, v Maďarsku nebo by mohli být jakýmkoliv nebezpečím.

Osobně bych doporučoval, žádám všechny chovatele, aby dnes do chovů nevstupovala žádná cizí osoba a aby opravdu dbali na dodržování veškerých veterinárních a hygienických pravidel.

Chystáte nebo máte ještě nějaké další příkazy či doporučení pro české zemědělce?

Jsem v kontaktu se slovenským ministrem zemědělství Richardem Takáčem. Dopoledne jsme si telefonovali. Aktuálně na Slovensku zasedá krizový štáb, informace ze Slovenska budeme mít.

Pro nás je v tuto chvíli skutečně důležité učinit všechno pro to, abychom zabránili rozšíření této vysoce nakažlivé nemoci do České republiky. Od roku 1975 u nás nikdy nebyla. A znamenala by obrovský problém pro všechny chovatele, nejenom skotu, ale i prasat a dalších přežvýkavců.

Děláme všechna opatření, která udělat můžeme. A znovu říkám, je to teď také na zodpovědnosti chovatelů, abychom zabránili rozšíření nemoci, která se de facto přenáší úplně vším.

Nepřenosné na člověka

Připravujete se i na variantu, že by se po 50 letech do Česka slintavka a kulhavka dostaly?

Samozřejmě že musíme být připraveni a máme krizové scénáře i na úrovni centrálních orgánů, ministerstva zemědělství, integrovaného záchranného systému, ministerstva obrany a dalších. Nicméně v tuto chvíli to, nač se soustředíme, jsou preventivní kroky, abychom tomu rozšíření zabránili.

Slintavka a kulhavka velmi nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků

odborně popsáno je od roku 1764

pro člověka není nebezpečné, lidé ale mohou být přenašeči

nákaza se může také přenášet větrem, na autech či šatech lidí

Na území Česka se vyskytla naposledy v roce 1975

Kvůli epidemii v roce 2001 v Británii porazili kolem 6,5 milionu kusů zvířat

Hrozí v souvislosti s výskytem těchto chorob na Slovensku a Maďarsku nějaké riziko českým spotřebitelům, pokud by se třeba do obchodů dostalo maso z nemocných zvířat?

Ne. Chci zdůraznit, a to je důležité, nemoc není přenosná na člověka. Má fatální důsledky a dopady na samotná chovaná zvířata, ale není žádným ohrožením ani zdravotním rizikem pro spotřebitele ani pro chovatele. Čili tady žádné nebezpečí nehrozí.

Samozřejmě jsme ze Slovenska zakázali převoz hospodářských zvířat na jatka do České republiky, což se dosud standardně dělo. To už dneska není možné právě proto, abychom nemoc nezavlekli do našich chovů. Ale jinak ta nemoc samotná ohrožením pro člověka není.

Podle ranních informací byly kontroly na hranicích na čtyřech největších hraničních přechodech, k tomu namátkové kontroly ve vnitrozemí. Tento rozsah zůstává, nebo uvažujete o tom, že byste je ještě posílili?

Tento rozsah v tuto chvíli zůstává. Spolupracujeme na tom nejenom s Policií České republiky, ale také s Celní správou. Děkuji i panu ministru financí (Zbyňku Stanjurovi z ODS) za operativu, s kterou jsme schopni opravdu v řádu hodin zareagovat.

V tuto chvíli o rozšíření neuvažujeme. Teď je to skutečně i na zodpovědnosti každého chovatele. Jak s nimi komunikuji, tak si jsou velmi dobře vědomi nebezpečí a ohrožení. A sami si nad rámec opatření volí co největší preventivní opatření. V tuto chvíli jsme odeslali všem chovatelům prostřednictvím svazů sadu doporučení, jak se chovat, co dělat a ať tohle chovatelé skutečně berou vážně.

A prosím ty, kteří by to chtěli možná zlehčovat, ať to opravdu nedělají, protože to ohrožení je obrovské. Vidíme to na Slovensku. Tři chovy, kde se nemoc objevila, jsou vzdáleny jenom několik kilometrů od maďarského ohniska, a přestože maďarsko-slovenská hranice byla ihned uzavřena, tak se nemoc na Slovensko dostala. Musíme zabránit dalšímu šíření.

