Slovanská epopej už je na cestě do Moravského Krumlova. Praha ji tam zapůjčila na pět let

Slovanská epopej Alfonse Muchy už je na cestě z Prahy do Moravského Krumlova a bude vystavena v nejbližších dnech. Na zasedání jihomoravského zastupitelstva v Brně to ve čtvrtek řekl moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina (TOP 09). Praha cyklus 20 pláten zapůjčila Krumlovu na pět let.

Moravský Krumlov (Znojemsko) 11:22 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít