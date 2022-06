Nájemné až půl miliardy korun. Praha stále jedná o podmínkách pro umístění Slovanské epopeje

Praha nadále jedná s developerskou skupinou Crestyl o podmínkách pronájmu prostor v opravovaném paláci Savarin, kam město plánuje umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Podle původního návrhu, který vedení Prahy schválilo začátkem roku, může nájemné dosáhnout za 25 let a při využití opce na dalších pět let až půl miliardy korun. Praha 17:19 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovanská epopej v Obecním domě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo kultury letos v březnu Crestylu zamítlo projekt přestavby vnitrobloku paláce, podle firmy se to ale týkalo původního projektu, který už není aktuální. Developer proto požádal ministra kultury o přezkum.

„V tuto chvíli nemáme ze strany Crestylu k dispozici jimi navrhovanou finální verzi smlouvy, a nejsme tedy schopni sdělit jakoukoli konkrétní částku za pronájem prostor,“ uvedl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.

Mediální zástupce Crestylu Ondřej Micka potvrdil, že o finální verzi dokumentace se teprve jedná. „Předpokládáme, že se vše podaří v řádu několika měsíců dojednat a schválit všemi zapojenými stranami,“ uvedl.

Dohodu o umístění slavného cyklu obrazů koncem ledna schválili městští radní a zahrnovala i návrh úhrad. Za nájemné podle ní magistrát může zaplatit až dvacet eur bez DPH za metr čtvereční a měsíc, přičemž dokument hovořil o ploše 1450 metrů čtverečních.

Dalších 358 korun za metr čtvereční a měsíc by město mohlo platit za náklady provozu galerie. S připočtením DPH by tyto podmínky město za 25 let pronájmu vyšly až na asi 416,7 milionu Kč, v případě využití pětileté opce na prodloužení nájmu pak na zhruba půl miliardy korun.

Micka dodal, že finanční podmínky závisejí na požadavcích na expozici, o kterých se jedná. Náklady na vybudování prostor podle dohody ponese Crestyl a Praha získá podíl na každoročním příjmu ze vstupného.

Vhodnější prostory

Umístění obrazů v Savarinu kritizuje Spolek pro Slovanskou epopej v Praze. Jeho členka a historička umění Vlasta Čiháková Noshiro uvedla, že podzemní prostory jsou pro umístění nevhodné z bezpečnostního hlediska i z hlediska snahy města uvolňovat turistický tlak na historické centrum.

V Praze jsou podle ní vhodnější prostory, o kterých se jednalo v magistrátní komisi.

„Byla například vyřazena optimální lokalita Ledárny v Braníku, údajně pro neprůhlednou vlastnickou strukturu, ale je tu i nově rekonstruovaný Průmyslový palác. Zcela nejjednodušší mně připadá zámek Zbraslav, jehož vlastníci jsou stále ochotni a připraveni k jednání s Prahou,“ uvedla.

Dodala, že za navrhovaný nájem by bylo možné vybudovat několik nových muzeí. Podobně se dříve vyjádřila i malířova vnučka Jarmila Mucha Plocková.

Savarin u Václavského náměstí Crestyl vlastní přes české firmy Welwyn Company a Savarin HoldCo a na Maltě registrovanou společnost Savarin P.l.c. Rekonstrukce samotného paláce u Václavského náměstí začala loni.

Negativní stanovisko

Crestyl také plánuje úpravy vnitrobloku a propojení ulic Na Příkopě, Jindřišské a Panské novým obchodním komplexem. Ministerstvo kultury v březnu zvrátilo původně kladné stanovisko magistrátních památkářů a změnilo ho na negativní.

Podle firmy se však toto rozhodnutí týkalo původního, několik let starého projektu, který už není aktuální. Developer požádal ministra kultury o přezkum.

Trvalé prostory pro Slovanskou epopej se v metropoli hledají od začátku minulého století. Prvních jedenáct pláten bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu.

Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze, v roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově.

Po roce 1989 ale zámek chátral a až nedávno se dočkal rekonstrukce. Město tam plátna opět zapůjčilo loni, a to do konce roku 2026.