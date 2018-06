Pokud Praha postaví pro Slovanskou epopej budovu, ukončím spory, říká Muchův vnuk

V rozhovoru pro Deník vnuk malíře Alfonse Muchy John Mucha uvedl, že pokud hlavní město postaví pro Slovanskou epopej budovu, ukončí současné spory. Reagoval tak na čtvrteční hlasování pražského zastupitelstva o tom, jestli město umístí epopej v nové přístavbě holešovického Lapidária. Praha 9:36 13. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovanská epopej ve Veletržním paláci | Foto: Filip Jandourek

John Mucha v rozhovoru tvrdí, že mu nikdy nešlo o získání dědečkových objemných pláten „pro sebe“, ale že chtěl jen zabránit jejich neustálému přemisťování.

O podobě výstavních prostorů na pražském Výstavišti zatím Mucha podle svých slov nemá podrobnější informace, možnost trvalého vystavení uměleckého díla ale vítá.

Příběh o vzniku epopeje

„Nejde jen o vystavení těch 20 pláten, jak si to dědeček představoval. V naší soukromé sbírce, která je největší na světě, máme mnoho olejových studií, pastelů, kreseb, fotografií, návrhů i psaných dokumentů, které provázely vznik epopeje. Z toho všeho by mohl vzniknout ‚příběh‘ pojednávající o celém díle, o jeho vzniku, zázemí,“ popsal Mucha pro Deník.

Doprovodný materiál by podle něj měl být přístupný veřejnosti. Mucha taky zdůraznil, že se začal soudit s Prahou až poté, co se začalo umělecké dílo stěhovat.

„Stěhování epopeje by každopádně mělo přestat. I mezinárodní odborníci se shodli, že by jí přesouvání po světě přineslo zkázu,“ uvedl vnuk umělce. Nová budova v Holešovicích by měla stát půl miliardy.