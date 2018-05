Spor o Slovanskou epopej Nejvyšší soud vrátil k novému projednání

Nejvyšší soud vrátil k novému projednání spor o Slovanskou epopej. Důvodem je to, že soudy nedostatečně odůvodnily verdikty, kterými dílo přiznaly Praze. Řekl to advokát Roman Felix, který ve sporu zastupuje hlavní město. K Nejvyššího soudu se obrátil s dovoláním John Mucha, který se jako příbuzný autora Alfonse Muchy soudí s městem. Tvrdí, že Praha se vlastníkem cyklu nikdy nestala, protože nesplnila podmínku a nevybudovala samostatné prostory. Praha 9:35 24. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovanská epopej Alfonse Muchy | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Nejvyšší soud o dovolání rozhodl 9. května. Obvodní soud pro Prahu 1 pak tuto středu účastníkům řízení rozhodnutí doručil. Podle Felixe jde o 20 stran komplikovaného právního textu.

„Není tam vysloveno, že by bylo rozhodnuto nesprávně. Oba rozsudky byly zrušeny a věc se vrátila k novému řízení kvůli odůvodnění rozsudků,“ uvedl Felix. Podle něj musejí soudy v novém řízené lépe vysvětlit, proč dospěly k závěru, k jakému dospěly.

Původním majitelem děl byl podle zrušených rozsudků pražských soudů americký mecenáš Charles Crane, který si obrazy u Muchy objednal, zaplatil je a poté daroval městu. Jako dárce je Crane uveden i v protokolech o předání obrazů Praze.

Dar českému národu

Odvolací senát ve zrušeném rozsudku připustil, že podmínka o vybudování výstavních prostor existuje. Když malíř na sklonku života rekapituloval situaci ohledně epopeje, musel být podle soudu jistě raněn tím, že Praha slíbenou výstavní síň nevybudovala. Na vlastnictví to ale nic nemění.

John Mucha zdůvodňoval podání žaloby tím, že se snažil zabránit zapůjčení díla do Asie, kam epopej odcestovala předloni v únoru. Obával se, že se obrazy poškodí. Malíř je podle něj daroval českému národu a nepřál by si, aby se vyvážely do ciziny.

V Tokiu vidělo epopej od března do června 662 000 návštěvníků. Cyklus se měl později přesunout do Číny, české ministerstvo kultury to však nepovolilo. Galerie hlavního města Prahy před časem zveřejnila záměr vystavit epopej letos v Obecním domě u příležitosti 100. výročí republiky. Část pláten má být také součástí festivalu Re:publika v Brně, který začne za dva dny.