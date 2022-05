Praha zjišťuje, jak ukončit nájem Slovanského domu. Profituje z něj oligarcha napojený na Putinovu elitu

Pražský magistrát prověřuje, jestli je možné ukončit pronájem Slovanského domu.

Jak totiž nedávno upozornil Radiožurnál, lukrativní městskou budovu má v pronájmu i ruský oligarcha Michail Arustamov, který je spojený s okolím prezidenta Vladimira Putina.

Město Slovanský dům pronajalo v roce 1997 na 77 let.

Předběžné stanovisko legislativního odboru by podle radní Hany Kordové Marvanové za hnutí STAN mělo být hotové během týdne. Slovanský dům | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V minulosti se smlouva, kterou Praha uzavřela na pronájem Slovanského domu, stala terčem kritiky. V roce 1997 totiž hlavní město svěřilo dům na lukrativní adrese Na Příkopě do pronájmu firmě Pražské komunikační a společenské centrum na 77 let. Nyní by ale délka kontraktu paradoxně mohla magistrátu pomoci smlouvu vypovědět.

„Existují nálezy soudů, podle nichž lze na smlouvy uzavřené na takto dlouhou dobu pohlížet jako na smlouvy na dobu neurčitou,“ popsala radní Hana Kordová Marvanová (za STAN). Jako první na to upozornila Česká televize.

Marvanové vadí, že v Pražském komunikačním a společenském centru má od roku 2020 skrz kyperskou firmu podíl i ruský oligarcha Michail Arustamov napojený na nejbližší okolí ruského prezidenta Vladimira Putina, jak minulý týden upozornil Radiožurnál.

Předběžné stanovisko legislativního odboru by mělo být hotové během týdne. „Měli bychom se ekonomicky jako Česká republika i jednotlivá města oddělit od ruského režimu a jeho podporovatelů,“ vysvětluje svou motivaci politička.

Radiožurnál se pokoušel získat vyjádření Arustamova, nebo českých zástupců Pražského komunikačního a společenského centra, ti ale na aktuální postoj magistrátu dosud neodpověděli.

Muž od ruského potrubí

Experti, které již dříve Radiožurnál oslovil, se shodují, že Arustamov, dlouhodobě udržuje dobré vztahy s ruskou elitou. Ředitel tamní pobočky protikorupční organizace Transparency International Ilja Šumanov pro Radiožurnál popsal, že je Arustamov v Rusku dobře známý. „Je velmi bohatý, můžeme o něm hovořit jako o oligarchovi,“ zmínil Šumanov.

A pokračoval: „Je jeden top-manažerů s kontakty na ruskou vládu, který vydělal své bohatství v době, kdy zastával zásadní posty ve státem vlastněných společnostech.”

Šumanov upozorňuje, že Arustamov má vazby na vlivné osobnosti z Putinova nejužšího kruhu. Udržuje i kontakty na velké hráče z ropného a „potrubního“ byznysu. Ty získal v době, kdy působil jako viceprezident ruské státní společnosti Transněft, která provozuje v Rusku ropovody.

Právě dlouholetý šéf Transněftu Nikolaj Tokarev patří mezi Arustamovovi blízké spojence. Tokarev sedí v čele státního podniku už patnáct let a zároveň patří k blízkým spolupracovníkům ruského prezidenta Putina. V minulosti byl – stejně jako Putin – členem KGB. Potkali se dokonce při plnění úkolů v Drážďanech. I s ohledem na blízkost Kremlu se Tokarev dostal na sankční seznamy EU.

„Arustamov je určitě mezi lidmi, kteří jsou na něj napojeni,“ ​​popisuje jejich vztah Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií FSV Univerzity Karlovy.

Tokarev zároveň sehrál v Arustamově kariéře zásadní roli. Na začátku milénia spolu působili ve státní ropné společnosti Zarubežněft. V roce 2007 se ovšem Tokarev posunul ještě o úroveň výš, když byl jmenován šéfem Transněftu. A přivedl si s sebou právě Arustamova, který posléze působil dokonce jako první viceprezident státního podniku a ruská média o něm psala jako o důležitém Tokarevově poradci. Arustamov opustil Transněft v roce 2012.

Jejích blízký vztah a zároveň historickou vazbu na Česko dobře ilustruje i fakt, že mezi lety 2005 a 2012 měl Arustamov podíl v české firmě spolu s Tokarevovou manželkou Galinou. Arustamov v Česku podniká i nadále. Vlastní podíl ve společnosti 3ton, která provozuje stejnojmenného virtuálního mobilního operátora. Právě přes tuto společnost se Radiožurnál pokusil Arustamova zkontaktovat, ale neúspěšně.

Neprůhledná struktura

Arustamovo angažmá ale není jediný moment, který v případě Slovanského domu stojí za pozornost. Kromě toho má v Pražském komunikačním centru podíl i další kyperská společnost. U ní však skutečného majitele nelze dopátrat.

Podle vedoucího analytika české pobočky Transparency International Milana Eibla přitom současná majetková struktura nájemců Slovanského domu může být potenciálně riziková. „Veřejný majetek, který je součástí byznysu neprůhledné skupiny využívající ruský kapitál, představuje nejen v dnešní době zvýšené riziko,“ popsal Eibl pro Radiožurnál.

Současné nastavení vlastnické struktur umožňuje totiž podle analytika skrýt některé skutečné majitele. „Logicky se nabízí otázka, jestli takto skrytá osoba kupříkladu není na sankčním seznamu,” upozorňuje Eibl. A dodává, že by se Praha měla ujistit, kdo v současné době z pronájmu Slovanského domu skutečně profituje.

Zapojení do spletitých struktur je přitom podle Svobody z Institutu mezinárodních studií FSV UK mezi ruskou elitou běžné. „Funguje to tak, že pokud chcete být její součástí, musíte být namočen do podivných schémat, abyste byl vydíratelný,“ vysvětluje odborník na Rusko a odkazuje na to, že Arustamov figuroval také v kauze Panama Papers.