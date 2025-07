Slovenská firma láká na zážitky s papoušky. Podle veterinářů ale porušuje zákony o týrání zvířat

„Vaše akce + náš papoušek = nezapomenutelné spojení.“ Tak na svém webu láká zákazníky slovenská společnost Arakovo. Desítky papoušků vozí na dětské oslavy, soukromé akce nebo do nákupních center a lidé je mohou hladit, krmit nebo se s nimi vyfotit. Svůj byznys rozšířila i do Česka. Zároveň ji ale prošetřuje jak tuzemská, tak i slovenská veterinární správa. Existuje totiž podezření na týrání zvířat. Praha 6:45 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papoušci ve voliérách žijí ve velkých skupinách | Foto: bývalý spolupracovník společnosti Arakovo | Zdroj: Ararauna.cz

Obyčejný kovový přívěs za auto překrytý modrou plachtou, bez speciálního vybavení či přepravek uvnitř. V něm převáží slovenská společnost Arakovo své papoušky po celém Česku i Slovensku a vystavuje je na akcích například v nákupních centrech. S papoušky majitelé urazí za několik dnů i stovky kilometrů.

Takové zacházení ale jako problematické vyhodnotila česká Státní veterinární správa „Ústřední veterinární správa se aktuálně působením společnosti Arakovo na území ČR aktivně zabývá a koordinuje s jednotlivými Krajskými veterinárními správami společný postup s cílem zjednat nápravu,“ potvrdil webu iROZHLAS.cz její mluvčí Petr Vorlíček.

„Kromě problémů s přepravou zvířat SVS řešila i pochybení při samotných vystoupeních, jednalo se o pochybení vůči zákonu na ochranu zvířat proti týrání, veterinárnímu zákonu i evropské legislativě,“ popsal konkrétně Vorlíček. A z šetření už vzešla i jedna sankce.

Společnost Arakovo dostala pokutu 30 000 korun v Královéhradeckém kraji za „nesplnění některých povinností pro provozovatele cirkusu nebo jiného veřejného vystoupení se zvířaty“.

„Státní veterinární správa zároveň v této věci oficiálně kontaktovala slovenské dozorové orgány s cílem vzájemné výměny informací v této věci,“ uvádí pro server iROZHLAS.cz mluvčí Petr Vorlíček. Problémy má Arakovo s veterináři totiž i doma na Slovensku.

‚Ú plně všechno špatně‘

Praktiky firmy zároveň vzbudily pozornost ostatních chovatelů exotických ptáků. Na nevyhovující podmínky jako první upozornil web Ararauna.cz.

Vozík, ve kterém společnost Arakovo papoušky převáží | Foto: Jan Potůček | Zdroj: Ararauna.cz

„Transport naprosto neodpovídá požadavkům na převoz exotických ptáků. Každý by správně měl být zafixovaný ve vlastní přepravce. Arakovo má velký vozík, ve kterém mají asi dvě až tři bidla, na kterých je třeba 25 papoušků. Ve chvíli, kdy by třeba rychle zabrzdili na dálnici, tak se papoušci pomlátí o stěnu toho vozíku, neřkuli si zlomí vaz,“ popisuje pro iROZHLAS.cz novinář a šéfredaktor serveru Ararauna.cz Jan Potůček.

Problém vidí i ve vzdálenostech, na které jsou papoušci převážení. „Jeden den jsou v Havířově, druhý u Českých Budějovic a třetí třeba v Hradci Králové. Ptáci v podstatě tráví většinu dne ve vozíku a dá se předpokládat, že v něm i přespávají,“ uvádí dále Potůček.

To vše se podle něj podepisuje na zdravotním stavu papoušků. „Je na nich vidět, že na tom psychicky nejsou dobře. Jsou oškubaní a většině arů chybí i ocasy a tak dále. Je vidět, že se to na nich dost negativně podepisuje,“ doplňuje.

Kriticky se vůči firmě Arakovo vymezil i ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. „Velcí papoušci prezentovaní za úplatu v obchodním centru, držení v malém prostoru a za největších veder přepravovaní v plechové rakvi jsou děsivou ukázkou zaostalosti naší země (nejen) ve vztahu ke zvířatům,“ napsal na facebook.

„Co se týče toho převozu, tak jsme zcela jistě na úrovní porušování zákonů. Oni je vezou ve vozíku za autem na veliké vzdálenosti v teplém letním počasí. Podle toho, co já vím, je to úplně evidentní porušování zákona. Z našeho pohledu je tam úplně všechno špatně,“ uvádí pro iROZHLAS.cz.

‚Skutečný papouščí ráj‘

Společnost Arakovo ale veškerá nařčení odmítá. „Všichni naši papoušci jsou přepravováni v souladu s platnou legislativou – používáme schválená vozidla, která byla zkontrolována a schválena příslušnými veterinárními orgány,“ uvádí pro server iROZHLAS.cz za společnost Arakovo Viera Poništová.

„V některých případech se s dodávkou vozí i přívěs, který slouží výhradně ke krátkému přesunu papoušků mezi jednotlivými akcemi nebo jako místo pro jejich odpočinek, pokud se koná více akcí najednou. Tento přívěs není standardním dopravním prostředkem a rozhodně se nepoužívá způsobem, který by byl v rozporu s jakýmkoli zákonem,“ stojí dál v jejím vyjádření.

„Projekt Arakovo není jen atrakcí – je to dlouhodobý, hodnotově založený a velmi náročný projekt, který se zrodil z čisté lásky ke zvířatům a z touhy zprostředkovat jejich krásu a moudrost těm, kteří by k nim za normálních okolností neměli přístup. Navštěvujeme školy, domovy důchodců, zařízení pro zdravotně postižené i veřejné akce. Často přinášíme program přímo do pokojů imobilních klientů,“ uzavírá Poništová.

Přímo k pokutě, kterou společnost dostala od veterinární správy v Královéhradeckém kraji, se ani přes konkrétní dotaz nevyjádřila.

Arakovo ještě nad rámec svého stanoviska zaslalo redakci vyjádření od veterináře Miloše Kelecsényiho, který chov papoušků údajně důkladně kontroluje každý měsíc.

„Jako veterinární lékař s dlouholetou praxí v péči o exotické ptáky mohu s jistotou říci, že jsem se ve své praxi nesetkal s tak dokonalým a ideálním prostředím, jaké bylo vytvořeno pro papoušky v zařízení Arakovo. Podmínky, v nichž mohou papoušci žít společně ve skupinách, které představují jejich přirozený společenský život, jsou pro papoušky skutečným rájem a vzorem toho, jak by měl vypadat chov papoušků,“ stojí ve veterinářově zprávě.

Papoušci ve voliérách žijí ve velkých skupinách | Foto: bývalý spolupracovník společnosti Arakovo | Zdroj: Ararauna.cz

„Papoušci nežijí v garáži, jak se mylně uvádí v některých médiích, ale ve voliéře, která splňuje standardní požadavky na prostor pro chov těchto druhů. Voliéra je rozdělena na několik částí podle druhu a sociální snášenlivosti jedinců. Prostor je větraný a v zimních měsících vytápěný, doplňkové osvětlení zajišťuje časový spínač, aby byl zachován přirozený biorytmus,“ píše dále Kelecsényi.

To, že papoušci v majetku společnosti Arakovo žijí „v ráji“ ale opět rozporuje česká Státní veterinární správa. Kromě v úvodu zmíněné kontroly vystoupení v Královéhradeckém kraji, za které padla i pokuta, aktuálně probíhají ještě dvě další krajská šetření týkající se životních podmínek exotických ptáků.

Například v Jihočeském kraji bylo podle mluvčího Vorlíčka kromě porušení veterinárního zákona konstatováno také porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.