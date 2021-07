Město Brumov-Bylnice připravuje protestní nótu. Vadí jim uzravření hraničního přechodu se Slovenskem

Město Brumov-Bylnice na Zlínsku ve středu kvůli uzavření hraničního přechodu se Slovenskem odešle protestní nótu na české ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra. Řekl to starosta Kamil Macek (KDU-ČSL). Hraniční přechod Brumov-Bylnice/Horné Srnie je jedním z těch, které slovenská vláda kvůli obavám ze šíření koronaviru v pondělí uzavřela. Brumov-Bylnice (Zlínsko) 9:15 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontrola na hranicích Česka a Slovenska | Zdroj: Facebook Policie Slovenské republiky

Průjezd na hranicích blokují betonové zátarasy, některé z nich lidé při úterním protestu spontánně odstraňovali. Na místě zasahovala slovenská policie.

Komplikace na hranicích se Slovenskem. Část přechodů je zavřená, jinde začaly intenzivní kontroly Číst článek

Zatímco běžně to mají lidé z centra Brumova-Bylnice do sousední slovenské obce Horné Srnie zhruba 15 kilometrů, nyní musejí využívat hraniční přechody Střelná/Lysá pod Makytou nebo Starý Hrozenkov/Drietoma, které zůstávají průjezdné. To znamená cestu dlouhou zhruba 70 kilometrů. Dávají proto dohromady oficiální stížnost, kterou pošlou na ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra České republiky. „Chceme, aby se domluvili se slovenskou stranou a přehodnotili situaci, protože je to dramatické,“ řekl starosta Macek.

Obdobnou nótu směřovanou slovenským orgánům podle něj kvůli uzavření hraničního přechodu připravuje i obec Horné Srnie. „Je to silnice první třídy, jezdí tudy mnoho lidí do práce, jsou tady propojené rodiny. Dokonce v úterý došlo k tomu, že lidé nemohli hranici přecházet ani pěšky. Máme evropský covid pas a na co nám je? Takže absurdní situace. Chceme oslovit naše instituce a to samé udělají slovenští partneři,“ uvedl starosta.

O uzavření hraničního přechodu podle něj slovenská strana samosprávy s předstihem vůbec neinformovala. „Velmi nás to šokovalo, absolutně nic jsme o tom nevěděli, nikdo nám nedal žádnou informaci. Přijeli, zatarasili jedničku třídu. Nikoho nezajímá, jestli tudy budou potřebovat projet hasiči nebo sanitka. Jezdí tudy lidé na dovolenou, točí se tu mnoho aut, nevědí o tom. Je to naprostý dopravní chaos spojený s tím, že lidé se nemají jak dostat do práce,“ řekl Macek. K cestám do práce nebo za rodinou v nejbližším okolí hranic podle něj využívají přechod Brumov-Bylnice/Horné Srnie desítky až stovky lidí denně.

S uzavřením česko-slovenského hraničního přechodu je nespokojený také starosta Strání/Moravské Lieskové Antonín Popelka (Nestraníci). Považuje ho za „nepovedený vtip“. Průjezd znemožňují betonové zátarasy, slovenská policie podle starosty pouští pouze lidi, kteří mají nemovitosti ve dvou uličkách kopírujících státní hranici. Jinak zůstává hraniční přechod neprůjezdný, řekl dnes ráno Popelka.

Strání - Moravské Lieskové uzavřeno. Slovenská policie nepustí nikoho. Otáčí se lidé, kteří jedou na dovolenou, do práce i cyklisté. Velká komplikace je to pro místní, ti mají za hranicemi hospodářství nebo chalupy @iROZHLAScz pic.twitter.com/53w7Xw1FKq — Veronika Žeravová (@gmszewicb) July 7, 2021

Od pondělí slovenská policie v souvislosti s dřívějším rozhodnutím vlády začala na vybraných hraničních přechodech kontrolovat, zda cestující dodržují povinnosti ohledně elektronické registrace při vstupu do země či splnění podmínek pro výjimky z karantény. Menší hraniční přechody Slovensko uzavřelo.