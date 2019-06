Kiska měl s vládou příliš vyhrocené vztahy, Čaputová chce dialog, myslí si poradce nové prezidentky

Slovensko má novou hlavu státu. V sobotu složila slib a stala se prezidentkou Zuzana Čaputová. Její první zahraniční cesta povede do České republiky. „Respektuje to, koho si zvolili čeští občané. Nedá se očekávat, že se s premiérem nebo prezidentem na všem shodnou,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus její poradce pro domácí politiku Marián Leška o názorech Čaputové na českého prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO). Praha 15:03 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střídání. Končící prezident Andrej Kiska a jeho nástupkyně ve funkci Zuzana Čaputová | Zdroj: Profimedia

Na Slovensku chce potom Čaputová podle Lešky upozorňovat na negativní jevy ve společnosti, jde na to, na rozdíl od svého předchůdce, ale jinou formou.

„Ona dokáže zformulovat svůj názor jednoznačně a pevně, ale zároveň nekonfrontačně. Tak, že nikdo nemá pocit, že útočí na něj osobně. To je v politice velmi vzácný dar,“ míní Leško.

Dodává, že se vztahy mezi Kiskou a bývalým premiérem Robertem Ficem (SMER-SD) až příliš vyhrotily a poškozovaly běžnou spolupráci mezi prezidentem, vládou a parlamentem.

Právě předseda sociálních demokratů se sobotní inaugurace ani nezúčastnil, místo toho byl na svatbě svého bývalého spolupracovníka. Leško ovšem upozorňuje, že partnerem pro prezidentku je premiér Peter Pellegrini (SMER-SD) a oba prý už před týdnem vyjádřili ochotu spolupracovat.

Babišovy kauzy?

Čaputová pojede už tento týden na svou první zahraniční cestu do Česka, kde se setká i s tuzemským premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Respektuje to, koho si zvolili čeští občané. Nedá se očekávat, že se s premiérem nebo prezidentem na všem shodnou. Ale jsem si jistý, že všichni zúčastnění mají dobrou vůli, aby výjimečně dobrá spolupráce pokračovala i nadále,“ řekl Leško.

Fakt, že je Babiš na Slovensku evidovaný jako spolupracovník komunistické StB, prý Čaputová považuje za věc, která se týká spíše českých voličů a české politické scény.

Pokud jde o Babišovo trestní stíhání, Leško se ztotožňuje s dřívějšími slovy prezidenta Miloše Zemana o tom, že zatímco u občanů platí princip presumpce neviny, u veřejných činitelů a politiků platí presumpce viny. „Je to můj osobní pohled, ne stanovisko prezidentky,“ zdůrazňuje.

Kiskovo Za ľudí

Slovensko příští rok čekají parlamentní volby, Čaputová chce některé změny prosadit ještě před nimi – například změnu způsobu volby generální prokurátory nebo úpravy některých zákonů.

Do voleb pravděpodobně půjde i strana, kterou zakládá exprezident Kiska. Bude spojencem, nebo konkurentem? „Myslím, že paní Čaputová nemá ve stranické politice konkurenci,“ reaguje Leško.

Kiska si podle něj uvědomil, že pokud chce mít v politice silné slovo, musí za sebou mít politickou stranu. Leško tak považuje za pravděpodobné, že strana SPOLU, bývalé hnutí Zuzany Čaputové Progresivné Slovensko a Kiskova nově vznikající formace budou kandidovat společně.

„Zabránilo by to propadnutí hlasů ve volbách. Strany, které k sobě mají blízko, by vytvořily velký volební blok a slovenská politická scéna by se dále netříštila,“ uzavírá poradce nové slovenské prezidentky Leško.