Slovenská předvolební kampaň dorazila i do Česka. Kandidáti přijeli debatovat do pražských Holešovic

Už za necelý týden budou Slováci volit nové poslance Národní rady. Předvolební kampaň se stupňuje a dostala se i do Česka. Podle Českého statistického úřadu u nás žije přes 100 tisíc Slováků. A to už je pro slovenské politiky dobrý důvod k tomu, aby vyrazili do českých měst přesvědčovat krajany. Praha 12:38 23. února 2020

„Minulý rok jsem dostudovala a teď jsem tu zůstala pracovat,“ říká Radiožurnálu Slovenka Nikola, která žije v Česku. Na situaci doma jí ale záleží pořád. „Rozhodně bych chtěla, aby slovenská vláda něco udělala se školstvím a zdravotnictvím.“

Na předvolební debatu pořádanou institutem pro politiku a společnost přijeli do pražských Holešovic čtyři kandidáti na poslance slovenské Národní rady. Politici krajany podporovali v jejich životě v zahraničí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slovenská předvolební kampaň se dostala i do Česka. Na předvolební debatě natáčel Martin Balucha

Někteří politici vládní strany Smer své krajany v zahraničí kritizují. Ministryně vnitra Denisa Saková musela nedávno vysvětlovat své vyjádření na adresu krajanů v zahraničí, kteří požádali o volební lístky.

Zastal se jí premiér a lídr kandidátky Smeru Peter Pellegrini, který vyzýval voliče na Slovensku, aby šli k volbám a nenechali hlasování rozhodnout krajany v zahraničí. „Mnozí se už na Slovensko neplánují vrátit. A jezdí sem jen, když si potřebují nechat opravit zuby nebo jít na vyšetření,“ prohlásil.

„Pro mě je to šokující. Jak se vůbec státní a veřejní představitelé můžou vyslovit o svých voličích, o občanech Slovenské republiky, takovým hanlivým způsobem. Že jezdíme na Slovensko si nechat opravit zuby, a že nejezdíme do regionů,“ zdůraznil pro Radiožurnál šéf spolku Pražská kaviareň Samuel Zubo, který se do Prahy přestěhoval před třinácti lety.

„Já jsem určitě častěji v jednom z těch zapomenutých regionů, kterým je Gemer, Rimavská Sobota. Tam jezdím určitě víc než premiér Pellegrini. Často cestuji domů. On sám se přestěhoval z Bánské Bystrice do Bratislavy. On sám je v té bublině, kterou obviňuje z toho, že by mohla ovlivnit výsledky voleb,“ dodal.

V hlavním městě se snaží mobilizovat své krajany, aby šli volit. Podle něj jich tentokrát bude hlasovat podstatně víc než před čtyřmi lety.

„V roce 2016 se ze zahraničí zúčastnilo – my můžeme volit poštou – 17 278 voličů. Tentokrát jich má být až 60 tisíc. Pokud bude celkově stejná volební účast, jako byla v roce 2016, tak by hlasy ze zahraničí mohly představovat až tři procenta všech voličů,“ vysvětluje.

Zubo zároveň pracuje pro občanské sdružení Srdcom doma, které před nadcházejícími parlamentním volbami podalo podnět do Evropského parlamentu, aby se zajímal o férovost a spravedlivost hlasování. Podle Zuba se už výzvou začala zabývat i Evropská komise.