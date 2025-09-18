Slovenský velvyslanec si stěžoval kvůli Rakušanovi na protestu. ‚Soukromá aktivita ministra,‘ zní z Česka
Slovenský velvyslanec v Česku Martin Muránsky ve čtvrtek na ministerstvu zahraničí vyjádřil protest v souvislosti s účastí českého vicepremiéra, ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana na úterní demonstraci v Bratislavě. Opoziční strany ji svolaly na protest proti návrhu nového konsolidačního balíčku kabinetu premiéra Roberta Fica.
Velvyslance přijal vrchní ředitel evropské sekce ministerstva zahraničí Radek Pech. Schůzka trvala asi dvacet minut.
Slovenská vláda protestuje proti účasti Rakušana na tamní demonstraci. ‚Nasával jsem atmosféru,‘ hájí se
Číst článek
Muránsky na ministerstvu tlumočil vyjádření slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára, který přítomnost člena české vlády na protestu označil za zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska.
„Takové jednání nepřispívá ke konstruktivnímu slovensko-českému dialogu, ale naopak ho vnímám jako zneužití v rámci vrcholící předvolební kampaně v České republice,“ napsal Blanár ve vyjádření.
Pech mu ale vysvětlil, že šlo o soukromou aktivitu ministra vnitra, sdělil mluvčí Černínského paláce Daniel Drake.
‚Respektuji‘
Rakušana kritizovali i další slovenští ministři. Vůdce opozice Michal Šimečka krok českého ministra naopak ocenil. Rakušan ve středu řekl, že se akce zúčastnil jako soukromá osoba a do slovenských politických záležitostí nijak nezasahoval.
‚Společně proti ožebračování.‘ Tisíce lidí na Slovensku protestovaly proti návrhu konsolidace
Číst článek
„To, že pan ministr Blanár vyjadřuje protest, respektuji. Nepamatuju si ale, že by protestoval, když Andrej Babiš (ANO, kandiduje do Sněmovny) účinkoval v předvolební kampani Petra Pellegriniho nebo když prezident (Miloš) Zeman pravidelně podporoval stranu Směr v jejich kampani. Tehdy jsem žádné protesty neslyšel. A podotýkám, že teď na Slovensku ani neprobíhá kampaň,“ dodal Rakušan.
Předseda hnutí ANO Babiš loni v závěru kampaně před rozhodujícím druhým kolem přímé volby hlavy slovenského státu při společné debatě na Slovensku podpořil kandidáta Pellegriniho, který pak v hlasování uspěl.
Před předloňskými parlamentními volbami na Slovensku a v době volebního moratoria Babiš zase v nahrávce varoval před volbou Šimečkovy strany, naopak ocenil spolupráci s Pellegrinim a Ficem.