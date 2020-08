Slovinsko označilo Česko za rizikové. ‚Je to nešťastné, dozvěděli jsme to přes WhatsApp,‘ říká Smolek

Čeští turisté musí ve Slovinsku znovu do 14denní karantény. Zemí mohou pouze projet a stihnout by to měli během 12 hodin. Slovinsko ke změnám přistoupilo v noci na pátek. „Bylo to skutečně velmi nečekané,“ řekl pro Radiožurnál náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek. Slovinská strana podle něj s Českem rozhodnutí nekonzultovala a on sám se to dozvěděl před půlnocí od velvyslance. Praha 9:25 7. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek | Zdroj: Úřad vlády ČR

Jaká pravidla začala před několika hodinami pro Čechy ve Slovinsku platit?

Jsou to bohužel stejná pravidla, která pro Čechy platila asi před měsícem a půl. Pro Čecha vstupujícího na území Slovinska za účelem pobytu ve Slovinsku je povinná 14denní karanténa. Je z toho řada výjimek, která se ale turistů nedotknou. Jsou pro pendlery, řidiče v mezinárodní dopravě nebo diplomaty.

Důležité je, že tranzit zůstává ještě volný, pokud přes území Slovinska jedete pouze 12 hodin. To je důležité pro všechny, kdo pozemní cestou jedou na dovolenou do Chorvatska. Druhá věc - kdo si do čtvrtka 6. srpna rezervoval nějaký turistický pobyt ve Slovinsku, tak není nutné jít do karantény. Je možné využít negativního testu, který ale nesmí být starší než 36 hodin. Jsme na takzvaném žlutém seznamu, třeba Belgie byla dána na červený.

Před zmiňovaným měsícem platilo, že například na cestě do Chorvatska jsme si mohli zastavit alespoň na pumpě. Odskočit si, natankovat. Platí to i nyní?

Platí to úplně stejně. Nezbytné zastávky jsou možné, ale musíte zemí projet za 12 hodin. Měli byste také mít v ruce nějaký doklad, že Slovinskem skutečně pouze projíždíte a máte dovolenou zařízenou jinde. Platí to i pro mezinárodní vlakovou dopravu, kde se budou dívat na jízdenku, zda je pouze průjezdná nebo hodláte dovolenou strávit ve Slovinsku.

Žádné další dokumenty tedy na hranicích nepotřebujeme?

Další dokumenty nikoliv, ale je třeba si uvědomit, že Rakušané zavádějí přísnější hraniční kontroly u hranic se Slovinskem. Můžeme tedy počítat se zdržením právě na rakousko-slovinské hranici.

Když se vrátíme k té samotné změně. Připomněl jste, že se podobná stala před přibližně měsícem a nebylo to ani ze dne na den, ale z hodiny na hodinu. A nyní to tak bylo znovu. Konzultovala to s vámi slovinská strana?

Ne. Bohužel vůbec. Dozvěděl jsem se to od velvyslance. Teď jsem se díval znovu na mobil a zprávu přes WhatsApp nám poslal ve čtvrtek ve 23 hodin. Bylo to skutečně velmi nečekané. Sami se snažíme k tomu přistupovat tak, že ve čtvrtek se na to vrhneme na pracovní úrovni a v pátek se český semafor mění s účinností od pondělí, aby měli občané cizích států i Česka alespoň dva dny přeorganizovat plány.

Toto je opravdu velmi nešťastné a je to důsledkem toho, že v Evropě neexistuje jednotné číslo pro vnitřní pohyb. Mezi členskými státy Evropské unie neexistuje shoda na jednotném čísle, od kdy může být konkrétní stát považován za rizikový a mělo by se s ním zacházet přísněji.

Podmínky pro české občany zpřísnilo také Norsko, které Česko zařadilo mezi nejrizikovější státy. Po Češích vyžaduje desetidenní karanténu. Má ministerstvo informace, že by se k podobným krokům chystaly i další země?

Ne. Zatím kromě Pobaltí a Kypru, kde je test vyžadován dlouhodobě, takovou zprávu nemáme. U Norska je také třeba říct, že jsme měli týden, kdy jsme věděli, že se to chystá. Šlo o to, jestli bude vláda akceptovat doporučení epidemiologického ústředí. Byla tam skutečně velká časová možnost se připravit, což v případě Slovinska vůbec nebyla.