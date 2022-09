Slonková: Babišův soud bude bitva znaleckých posudků. Případ je jasný, do vězení ale nepůjde

Už máte vstupenku na soud s Babišem?

Upřímně nemám, já si myslím, že první den to bude velká show a to podstatné se bude odehrávat až v další dny. Ten první den bude myslím takové divadlo pro veřejnost.

A bude to divadlo pro veřejnost a show i z toho důvodu, že soud vydává na jednání vstupenky nebo je to něco vůbec běžného?

To si myslím, že je ryze praktická záležitost. Soud chce zřejmě předejít tomu, aby došlo k nějakým strkanicím, protože ten zájem se dá očekávat velmi veliký ze strany médií, možná i veřejnosti, vzhledem k tomu, že jde o bývalého premiéra, který stane před soudem. A myslím si, že soud dělá všechno proto, aby zajistil nějaký důstojný průběh soudního líčení.

Vstupenky nejsou zcela obvyklou záležitostí, ale jak jsme třeba viděli u líčení mezi Milošem Zemanem a lékařkou a političkou Džamilou Stehlíkovou, tak občas k tomu soudy přistupují a myslím, že právě proto, aby zajistily co nejhladší průběh jednání, aby tam nedocházelo ke strkanicím před dveřmi.

Kapacita je 80 míst, případně se bude otevírat i balkon, pokud bude větší zájem. Andrej Babiš pro Seznam zprávy řekl, že se na ta projednávání osobně dostaví. Můžeme očekávat, že svým slovům dostojí?

Vzhledem k tomu, že už v pátek vlastně využil možnosti vystoupit ve sněmovně, kde jaksi předzahájil svoji obhajobu a mluvil o tom, že to je politický proces, tak si myslím, že si bude chtít minimálně ten první den užít. Bude chtít přesvědčit své stoupence a své potenciální voliče, že jde o nějaký pokus dostat ho z politiky.

„Jsem nevinen a nespáchal jsem žádný trestný čin tento proces je pouze vyústěním dlouhodobé snahy politického kartelu o moji diskreditaci a odstranění z politiky.“ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a expremiér (Poslanecká sněmovna, 9.9.2022)

To je něco, co tvrdí od samého počátku, takže si myslím, že na ty první dny zcela jistě chodit bude. U těch ostatních myslím, že teprve uvidíme. Ale tak, jak znám Andreje Babiše, si nedovedu představit, že bude několik hodin trávit v soudní místnosti a poslouchat věci, které z jeho pohledu jsou pro něj zbytečné, protože vlastně tu bitvu za ně musí vybojovat jeho právníci.

On dokonce řekl ve sněmovně, že to je největší politický proces od roku 1989…

Ano a myslím si, že političtí vězni, které zavraždil režim, pro který obžalovaný poslanec pracoval, se musí skutečně obracet v hrobě, protože toto není žádný politický proces. Andrej Babiš se prostě nedokáže smířit s tím, že si vzal něco, co mu nepatřilo. A státní zástupce dospěl k závěru, že by se z toho měl zodpovídat před soudem.

Je samozřejmě otázka, jestli státní zástupce dokáže toto podezření u soudu přesvědčivě doložit. To je věc druhá. Ale každopádně to, že si Andrej Babiš vzal něco, na co neměl nárok, co bylo z veřejných peněz a nepatřilo mu, tak to je nezpochybnitelný fakt. A teď se řeší jenom to, jestli je to zároveň trestný čin.

Jak přesně ta obžaloba zní, můžeme jí připomenout?

Zjednodušeně řečeno kdyby nebylo Andreje Babiše, Čapí hnízdo by dotaci nikdy nezískalo. Podle textu obžaloby Andrej Babiš zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby Farma Čapí hnízdo splňovala kritéria zájemce o dotace. A udělal to, přestože si byl vědom, že bez jeho konkrétních kroků by nikdy farma Čapí hnízdo neměla na dotaci nárok a nikdy by 50 milionů z veřejných peněz nedostala.

„Dotace byla poskytnuta v rámci programu pro malé a střední podniky, mezi které Agrofert nepatří. Akcie firmy tedy byly převedeny na anonymní formu akcií na doručitele. Jakmile vypršela 5letá ochranná lhůta, Čapi hnízdo se opět vrátilo do holdingu Agrofert.“ (Český rozhlas, 2.6.2016)

Je tady ještě další větev kauzy Čapí hnízdo, týkající se využití reklamních peněz Agrofertu na splacení úvěru. Policie pochybila při jejím vyšetřování, jak o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze s oznámením, že odložení případu tedy není pravomocné. Ale abychom nemíchali víc věcí dohromady... Kdo přijde všechno vypovídat? Má dorazit třeba i Andrej Babiš mladší? Jaroslav Faltýnek, poslanec ANO?

K tomu případu mají vypovídat všichni, kteří v tom hráli nějakou významnější roli. Děti Andreje Babiše budou samozřejmě významní svědci. Mimo jiné právě proto, že do celého příběhu je zatáhl sám obžalovaný poslanec.

On velmi často mluví o tom, že to jsou útoky na jeho rodinu. Ale byl to on, kdo první ukázal na své vlastní děti a na svoji manželku a řekl, že jim patřilo Čapí hnízdo v době, kdy dostalo dotaci a vlastně oni žádali o ty peníze a udělal tím z nich hlavní aktéry příběhu. Takže se dá očekávat, že soud bude chtít znát stanoviska rodinných příslušníků Andreje Babiše, což samozřejmě pro něj nebude příjemné.

Myslím si, že nikdo z nás nechce vystavovat svoji rodinu takovým věcem, jako jsou soudní tahanice. Nicméně znovu opakuji, je to věc, kterou si Andrej Babiš zavinil sám. On je označil za klíčové postavy celého příběhu. Ačkoli ta jednotlivá svědectví a důkazní materiály, které jsou ve spise uloženy, nasvědčují tomu, že děti fakticky neměly s celou kauzou nic společného.

A k těm dalším jménům, dá se očekávat, že půjde svědčit i někdo z poslanců hnutí ANO nebo třeba i Babišova manželka Monika?

Babišová manželka Monika je ve stejné pozici jako jeho děti, protože nejenom děti, ale i manželku označil za vlastníky farmy v době, kdy tam proudily veřejné peníze. Takže je velmi pravděpodobné, že ona svědčit bude muset. Hlavně vysvětlit rozpory ve svědeckých výpovědí, které říkají, že tam děti a manželku Moniku v podstatě nevídali, ale tím, s kým jednali, byl naopak poslanec Andrej Babiš.

Pak můžeme očekávat, že se soud bude chtít ptát na konkrétní záležitosti i poslance Jaroslava Faltýnka, který seděl ve firmě spojené s celou dotací. A Jaroslav Faltýnek původně byl mezi obviněnými, ale státní zástupce jeho obvinění zrušil. Takže on se tam dostaví, pokud soud uzná za důležité jeho svědectví v roli svědka.

Ta konkrétní padesátimilionová dotace byla posléze vrácena. Ale soud se tedy bude zabývat vůbec tím, zda měla být udělena. Jak se Andrej Babiš brání?

Andrej Babiš se brání v podstatě od počátku stejně a zopakoval to i v pátek ve sněmovně. On tvrdí, že to je politická kampaň. Tvrdí, že je to příběh zinscenovaný jeho politickými odpůrci. Říká tomu kartel polistopadových stran, které se podle jeho verze snaží poslance dostat a vytlačit z politického hřiště.

„Co je to ten kartel? To je neformální mocenský kolos tradičních politiků, novinářů, aktivistů, lobbistů, úředníků, podnikatelů a dalších osob, kteří sdílejí stejný zájem.“ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a expremiér (Poslanecká sněmovna, 9.9.2022)

Myslím si, že to jsou argumenty, které známe i z případu bývalého středočeského sociálnědemokratického hejtmana Davida Ratha. On také mluvil o tom, že to je kampaň.

„To byla taková skupina lidí z politiky, státního zastupitelství, na ně napojených policistů.. Chcete mi říct, pane Rathe, že existovala skupina vysoce postavených politiků a lidí, které jste popisoval, kteří si jednoho dne řekli - pojďme, hodíme něco na Davida Ratha? Ano, jsem o tom přesvědčen, že tak to bylo. A proč by to dělali? Protože se jim to hodilo.“ Rozhovor Martina Veselovského s Davidem Rathem (DVTV, 31.7.2015)

Myslím si, že tady bude hodně záležet na osobnosti soudce, který ten případ má na starost, protože samozřejmě obžalovaní se mohou hájit všemi možnými argumenty. Mohou z toho procesu dělat show pro veřejnost, pro své voliče. A záleží vždy na síle soudce nakolik dokáže udržet ten případ v mantinelech tak, aby jednak ten soud proběhl důstojně, ale jednak se zabýval skutečně tím podstatným a nenechal se ovlivnit nějakými politickými řečmi.

V případě Davida Ratha víme, že se to soudu povedlo. Soudce Šott, který má na starost případ Andreje Babiše a v pondělí jej začne projednávat, patří mezi ostřílené soudce. Dělal politické kauzy a tak jak já jsem měla možnost ho pozorovat při jednáních, tak je to ten typ soudce, který se nenechá zatáhnout do nějakých politických her a politických kliček a vytáček a přísně se drží jednoznačných důkazů.

Ale zároveň ve chvíli, kdy má pochybnosti i nad tím, co mu třeba předloží obžaloba nebo obhajoba, tak je schopen sám argumentačně během toho soudního řízení zjišťovat pravý stav věci, pokud má nějakou nejasnost.

Babišův advokát si stěžuje, že Andrej Babiš nebyl vydán Poslaneckou Sněmovnou podle regulí, protože to opětovné vydání bylo na totožnou žádost z roku 2017. To mimochodem jenom dokládá, jak dlouhá ta cesta bývalého premiéra před soud byla. Protože to je záležitost, kterou v Česku řešíme už pět let.

Je to tak. Je to jeden z nejdéle se táhnoucích politických procesů. Nicméně pokud si vzpomeneme na nedávné definitivní očištění bývalé ministryně Vlasty Parkanové, tak prostě politické kauzy někdy skutečně trvají až desetiletí. A je to mimo jiné proto, že vyšetřující orgány, ať si to chceme přiznat, nebo nechceme, jsou pod určitým tlakem. Ne každý z těch policistů, posléze státních zástupců je schopen tomu tlaku odolávat, snaží se ten případ třeba brzdit, snaží se ho nějakým způsobem oddalovat.

Tady jsme viděli, že vlastně policie byla hotová relativně brzy. Nicméně státní zástupce tam předvedl několik možných veletočů, takže u Jaroslava Šarocha, který bude zastupovat veřejnou žalobu v tomto příběhu a bude stát proti právníkům Andreje Babiše, se můžeme dočkat lecjakých překvapení. Myslím si, že ta zdržení nešla na vrub policii, ale šla na vrub státního zastupitelství.

Může expremiér v průběhu soudu ztratit, nebo naopak získat politické body? Asi samozřejmě bude záležet na verdiktu?

Už z té dikce, kterou Andrej Babiš předvedl v pátek ve sněmovně, tak je zřejmé, že si je vědom toho, že mu vlastně nezbývá nic jiného, než si to politicky užít. Protože tak jak jsme měli možnost sledovat kauzy ohrožující na první pohled Andreje Babiše v politice, tak ony ve svém důsledku nemají na názor voličů až tak velký dopad, jak by se mohlo zdát. Myslím si, že čelil řadě problematických případů a vlastně s důvěrou lidí, kteří mu věřit chtějí, to zas až tak moc nedělá. Oni prostě jsou přesvědčeni, že Andrej Babiš je to nejlepší, co politika z jejich pohledu nabízí.

A nějaké Čapí hnízdo, notabene jako zastaralý příběh, kdy všichni vědí, že to tam nebylo úplně v pořádku, podle mě není něčím, co by mohlo důvěru v Andreje Babiše nalomit u lidí, kteří mu skutečně věří. Pak tam samozřejmě může být nějaké procento lidí, kteří váhají. Ale jak říkám, pokud půjdete do kterékoli vesnické hospody, tak si myslím, že velmi pravděpodobně uslyšíte názor “No tak si něco vzal navíc. To přece dělá každý.” Ale otázka je, jestli to, co si myslíme, že není správné, tak jestli soud dokáže ohodnotit tak, že to bylo zároveň trestné.

Nakolik rozhodující může být ta otázka soudu v Babišově rozhodování, zda třeba jít do prezidentského klání? Myslíte si, že to v sobě nějakým způsobem řeší?

Samozřejmě, že to úvahy Andreje Babiše může ovlivňovat. Protože i když důvěrou skalních voličů to neotřese, tak pro každého politika je velmi nepříjemné, pokud v průběhu kampaně nemůže tlačit svá vlastní témata a to, co on považuje za důležité svým voličům sdělovat. A naopak musí odrážet kritiku a argumenty politické konkurence o tom, že on je obžalovaný.

On teď stojí před soudem kvůli dotačnímu podvodu. On v uvozovkách okradl stát o 50 milionů korun, takže samozřejmě to prostě nepříjemné je. A marketingovým specialistům Andreje Babiše to do značné míry prostě svazuje ruce, protože se nemohou věnovat tomu, co považují za podstatné a co chtějí jeho voličům sdělit a musí odrážet tyto argumenty.

Ale tak, jak jsme měli možnost zjišťovat důvody, proč Andrej Babiš neoznámil svoji kandidaturu, tak si spíš myslím, že to je otázka nejistoty, že by zvítězil. A Andrej Babiš velmi nerad prohrává. Po té volební prohře z loňského října, kdy byl vlastně odstavený demokratickými stranami od moci, tak podle jeho vlastních spolupracovníků nechce absolvovat další takovou porážku.

Průzkumy, které jsou jak veřejné tak i ty, které si nechává dělat samo hnutí ANO, ukazují, že Andrej Babiš nemá příliš šancí, že by v případném druhém kole prezidentské volby vyhrál.

Pokud nepřistoupíme na rétoriku pana expremiéra, že jde o politický proces, ale označíme ho za soudní proces roku. Myslíte si, že to může být mediálně nejvíc ostře sledované téma letošního roku i přesto, že tu máme ruskou válku na Ukrajině, energetickou krizi, komunální volby?

Osobně si myslím, že lidi skutečně trápí více složenky, které jim chodí od ČEZu a od dalších elektrárenských firem. Příběh je to samozřejmě velmi významný. Je o tom, že žádný politik si nemůže být jistý, pokud se ocitne v nějakém podezření, že nakonec neskončí před soudem stejně jako kterýkoli jiný občan. Je to jakýsi signál pro veřejnost, že boží mlýny skutečně melou všem bez rozdílu a pokud existuje vážné podezření vůči prohřešku politika, tak se případ dostane před soud, který dostane možnost spravedlivě rozhodnout.

A lidi nezajímá to, jestli Andrej Babiš nakonec dostane nějaký trest, nebo naopak bude zproštěn obvinění. Protože všichni ti, kteří chtěli a měli možnost se seznámit s argumenty policie, státního zastupitelství a mediálními výstupy v této kauze, tak myslím, že cítí, že ten příběh je opravdu jednoduchý. Andrej Babiš si vzal něco, co si vzít neměl.

Ale přesto, kdy naposledy stál před soudem bývalý český premiér?

Byl to Petr Nečas, který vlastně byl vyšetřovaný a kterého smetl policejní zásah Roberta Šlachty na Úřadu vlády. A v tomto smyslu jsou občané už za poslední roky otrlí. Navíc si myslím, že Babišovi se skutečně povedlo u těch jeho věrných vytvořit dojem jakéhosi spiknutí a tím jenom posiluje nebo upozaďuje významnost celého aktu.

Už jenom ta prostá věta “bývalý premiér jde k soudu pro podezření či obžalobou z dotačního podvodu” je samozřejmě velmi silná a je to signál, že i celý politický systém a systém justice je schopen se s takovými věcmi vypořádat. Veřejnost totiž občas mívá pocit, že spravedlnost nefunguje pro všechny. Ale toto je jeden z případů, který je naopak může utvrdit, že nezáleží na pozici, jakou ve veřejném životě máte. Pokud prostě existuje podezření, tak se bude řešit před soudem.

Uvidíme také, do jaké míry to bude sledované téma třeba v Evropě. Pondělkem vše začíná. Jak dlouho může ten soud trvat? Dá se to vůbec odhadnout?

V tuto chvíli se dá jedině odhadovat, že to nebude soudní proces hotový za 14 dní. Máme tam několik znaleckých posudků, spoustu svědků, kteří se mohou omlouvat. Někteří svědci, jako třeba syn bývalého premiéra z prvního manželství, žijí v zahraničí. Takže je možné očekávat nějaké časové prodlevy. Každopádně neočekávala bych rozsudek dříve než v polovině příštího roku.

A jaký předpokládáte výsledek?

Já úplně upřímně musím říct, že nevím. Z mého pohledu je princip celé té věci prostě zřejmý. Andrej Babiš spolu se svými spolupracovníky vytvořil fintu, jak vytáhnout ze státního rozpočtu z dotačního programu 50 milionů korun. To by se mu nikdy nepovedlo, pokud by samozřejmě neměl vlivné přímluvce na straně úředníků, kteří mu tu dotaci zprocesovali a ignorovali posudky ekonomických znalců, kteří jasně říkali, že ten celý projekt není životaschopný. Takže bez toho, aby v tom byl Andrej Babiš, by skutečně ta farma dotaci nikdy nedostala.

Jestli to bude soudu stačit? Ten případ je přeci jen velmi starý a každá strana je schopná přinést několik znaleckých posudků, kdy posudek obžaloby dokáže vyvrátit posudek obhajoby a obráceně. A obávám se, že tady se může stát, že to bude velká bitva znaleckých posudků a zase bude záležet velmi na soudci Šottovi, jak on sám celou kauzu zhodnotí.

Pokud by byl Andrej Babiš nakonec uznán vinným a byl by odsouzen, tak ale už nyní si můžeme troufnout říct, že rozhodně by nedostal trest vězení právě s ohledem na to, že 50 milionů korun vrátil do státního rozpočtu. Zároveň jde o příběh velmi starý, mediálně velmi propraný. Takže pokud bychom hovořili o trestu, tak bychom se mohli bavit o nějaké podmínce.