Složitý přechod do civilu? Veteráni mohou navázat v obranném průmyslu, motivovat je chce i stát

V Česku stoupá počet novodobých veteránů, nyní jich je bezmála 17 tisíc. Po skončení aktivní služby si bývalí vojáci musí hledat nové uplatnění. Ministerstvo obrany je chce nasměrovat do obranného průmyslu. Ten roste a pracovníky obeznámené s vojenskou technikou potřebuje. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína už veterány zaměstnávají a chtějí jich přijmout ještě mnohem víc. Šenov 16:46 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý voják Milan Zvirinský po aktivní službě začal pracovat v šenovském vojenském podniku na výrobě obrněných transportérů | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Bude to znít divně, ale já jsem už od mateřské školy chtěl být vojákem. Šel jsem si za tím až do svých 55 let,“ přiznává Milan Zvirinský. Velel sedmé mechanizované brigádě zvané Dukelská v Hranicích na Moravě. Prošel zahraničními misemi v bývalé Jugoslávii, například v Sarajevu. Školil také armádu v africkém Mali. Nejblíž tvrdému boji byl před patnácti lety na misi v Afghánistánu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bojoval v Afghánistánu, teď pracuje na technice. Práce v obranném průmyslu je pro veterány jako dělaná

„Byla to z mého pohledu nejnáročnější mise v nadmořské výšce přes dva tisíce metrů. Měl jsem na starosti kooperaci a koordinaci veškerých aktivit, včetně těch bojových. Několikrát se stalo, že se česká patrola dostala pod palbu. Opravdu v té vysílačce slyšíte online, jak se tam střílí po lidech. Přiletí vrtulník nebo letadlo a podporuje palbu ze vzduchu,“ popisuje Zvirinský svou zkušenost z otevřené války.

Letos v lednu mu kontrakt s armádou skončil a nastal čas hledat úplně jinou práci. Podle Milana Zvirinského je to těžký okamžik, kdy se musel naučit fungovat v jiném světě. „V hlavě jsem si musel změnit celý systém, jak jsem byl zvyklý věci dělat. Hlavně se adaptovat na civilní život,“ vysvětluje.

Práce s vojenskou technikou

V šenovském vojenském podniku od února velí přípravě výroby švédských obrněnců CV90. Naostro ji spustí od příštího roku, teď ladí prototypy různých modifikací. Milan Zvirinský tak pracuje na nové technice pro svou bývalou brigádu v Hranicích.

Česká armáda nejspíš posílí spolupráci s Keňou. Nově by vojáci mohli doprovázet místní při boji s teroristy Číst článek

„O to větší důvod mám, aby vojáci, kteří na to čekají několik desítek let, ta vozidla, která tu budeme montovat, dostali včas,“ dodává Zvirinský. „A aby viděli, že ta technika je v porovnání s technikou ruského původu opravdu skok o dvě tisíciletí dopředu.“

Personalistka šenovského podniku Zdenka Brettschneiderová už zaměstnala sedm veteránů a chtěla by jich přijmout až desetkrát tolik. „Jsou to většinou srdcaři a skvěle té technice rozumí, protože s ní celý život pracovali,“ uvádí. Chystá po ně speciální program.

Že přechod do civilu není snadný, ví i místopředseda Sdružení válečných veteránů Ladislav Sornas. „Čekají na povel, až jim někdo řekne, co mají dělat. A pak to udělají perfektně a ještě se ptají na další práci,“ podotýká. Sdružení pomáhá novodobým veteránům s nástupem do práce.

Novinky chystá i ministerstvo obrany, chce je představit letos na podzim.