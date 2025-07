Složka na političku a prapodivný happening: Reportér zmapoval, jak se v Praze vede skrytá kampaň

Firma, která si dělá složky na pražské politiky. Sama odmítá, že by něco takového dělala. Popsal bys agenturu Advertes tou větou, kterou jsem to zahájil? Je to přesné označení?

Marketingová agentura Advertes má různé klienty, dělá klasickou marketingovou práci a udělala složku – oni říkají studie nebo analýza – ve které jsou osobní informace několika pražských politiků.

Kdo všechno se v jejím hledáčku objevil?

V první řadě je to mířené proti Kristýně Drápalové, což je opoziční zastupitelka za stranu Praha Sobě. Celá složka se jmenuje „Kristýna Drápalová a lidé spojení s Kristýnou Drápalovou“. Potom je tam několik dalších politiků – náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), předseda Prahy Sobě Adam Scheinherr a tak dále.

Kdo za agenturou, která tohle vypracovala, stojí? Pátral jsi po tom?

Agenturu vedou dva lidé – Jakub Vajner a Jan „Erik“ Machálek. Erik je jeho umělecké jméno z doby, kdy se před revolucí v Německu proslavil jako popový zpěvák. K tomu v agentuře významným způsobem vystupují dva známí píáristé, možná bychom mohli říct lobbisté, kterými jsou Jan Sotona, v tuto chvíli mluvčí Hospodářské komory, a Jiří Chvojka, politický marketér.

Už jsem řekl, že agentura odmítá, že by vytvářela složku na pražské politiky. Říkají, že u nich nic takového nevzniklo a není produktem jejich práce.

Ano, Vajner s Machálkem přímo odmítají, že by dělali jakoukoliv politickou kampaň nebo vytvářeli nějakou složku.

„(…) že bychom my organizovali něco proti paní Drápalové, to určitě ne.“ Jan Machálek, šéf reklamní agentury Advertes (Archiv Vojtěcha Gavriněva, 2025)

„Jako já nevím, o jaké složce mluvíte vůbec.“ Jakub Vajner, šéf reklamní agentury Advertes (Archiv Vojtěcha Gavriněva, 2025)

Jiří Chvojka nám přiznal, že se o Drápalové bavili na poradách, on sám se toho ale prý neúčastnil.

„Vím, že to tam na poradách někde padlo, ale já jsem se staral o něco úplně jiného.“ Jiří Chvojka, politický marketér ( Archiv Vojtěcha Gavriněva, 2025)

V zásadě všichni odmítají, že by vznikala nějaká složka citlivých informací a popírají, že by se podíleli na politické kampani.

Ale ty jsi tu složku viděl. Víš, kdo si ji objednal? Funguje to tak, že klient přijde za agenturou a objedná si informace na konkrétního člověka?

Složku mám k dispozici, je to wordový dokument o asi 158 stranách. Kdo si ho objednal, to přesně nevím. Důležité ale podle mě je, k čemu měla složka sloužit. Teď by bylo možná dobré říct, jak vypadá a co v ní je za informace.

To se týká nějakého dokumentu, nějaké práce paní Drápalové?

Kristýna Drápalová je hlavní autorkou dokumentu, který se jmenuje Manuál pro kultivovanou Prahu. Je to dokument, který přijala Rada hlavního města a schválila jako závazný dokument, jak má vypadat reklama a předzahrádky v centru Prahy, velmi stručně řečeno. Aby se dalo fyzicky projít ulicemi, aby to mělo nějakou…

Kulturu.

Ano, aby centrum vypadalo kultivovaně. Informace ve složce jsou z velké části věci, které se dají najít na internetu. Jsou to data z veřejných rejstříků, jako je obchodní rejstřík, ze sociálních sítí, což jsou teoreticky soukromé informace, soukromé fotky a tak dále, které jsou ale často veřejně dostupné. Nicméně jsou tam třeba i adresy včetně poznámky, kde asi paní Drápalová skutečně bydlí. Je tam fotka a adresa kavárny, kam chodí po práci, a jsou tam informace i o její rodině – o jejím otci, sourozencích… A když si autoři nebyli jistí, tak třeba napsali „kamarád“ nebo „bratr“. Hledali jejich politická prohlášení na Facebooku a přemýšleli, jestli by se to dalo využít.

Jsou tam tedy skoro až velmi citlivé detektivní informace, k tomu fotografie míst…

Bývalí zaměstnanci agentury to popsali tak, že se hledá jakákoliv špína nebo mezera, která by se dala použít v následné kampani, cokoliv zajímavého – politická vyjádření, jestli sleduje nějakou politickou facebookovou stránku… Není to úplně důsledná detektivní práce, ale prostě se hledá jakákoliv kontroverze. Na dvou místech ve složce je velký výstražný trojúhelník a k tomu poznámka, že by to šlo využít jako kauza. V jednom případě je to spekulace o tom, že rodina Drápalových je propojená s rodinou Rothschildů, což tam není ani dál vysvětlené a sami autoři si tam poznamenali, že to je asi nesmysl.

V druhém případě je to firma, přes kterou Drápalová pracuje. Neživí se jako politička. Je opoziční zastupitelkou, nemá žádnou placenou funkci a pracuje jako urbanistka. Má malý spolek několika lidí, kteří mimo jiné vytváří studie jak upravit veřejný prostor. A tohle studio dostalo jednu malou zakázku, kterou zaplatila radnice Prahy 3, což se stalo podkladem pro kampaň na sociálních sítích na Facebooku. Anonymní účty začaly sdílet návodnou otázku nebo příspěvek ve smyslu, že paní Drápalová dostala super zakázku od radnice, a když se ptali radnice, jak vybírala, neodpověděli, tak jestli to tedy čtenářům nepřijde podezřelé. Pod tím následuje anketa, jestli by se měla kauza prošetřit. Je to tedy dezinformace sice založená na skutečném základě, ale ve finále nejde o reálnou kauzu. Je to způsob, jak kauzu vytvořit.

Účty, které to sdílely na sociálních sítích, jsou propojené právě s agenturou, která ve složce upozorňuje na to, že se vazba Kristýny Drápalové na spolek dá takto využít, Chce tak upozornit na to, že tady může být něco nekalého, ale je to smyšlený příběh…?

Mluvil jsem se dvěma bývalými zaměstnanci agentury, kteří mi popsali, jak to ve firmě funguje. Vedení, což jsou pánové Vajner a Machálek, spolupracuje s píáristy, což jsou pan Sotona a pan Chvojka. Potom je tam několik dalších lidí a také skupinka mladých brigádníků. Těm říkají kluci nebo klub mladých. Jsou to mladí muži mezi 18 a 25 lety, často studenti, kteří shání informace na internetu a vytváří tu složku. Což je možná taky důvod, proč to není žádná skutečná detektivní práce. Jsou tam velké chyby, špatné kontaktní údaje, špatně udaná bydliště politiků a tak dále.

Druhým úkolem těchto kluků je, že spravují desítky účtů na Facebooku. Myslím, že v naprosté většině – pokud ne ve všech – jsou to ženské nebo dívčí účty, a tyhle účty v různých sousedských skupinách sdílejí příspěvky nebo články s určitým vyzněním. Navzájem si to lajkují, vytvářejí ankety, snaží se vymýšlet témata a vzbudit dojem, že tohle je důležité. A to je ta kampaň. Získali jsme i interní dokument agentury z března letošního roku, kde vypočítávají, že mají 43 účtů a že tyhle věci publikují ve stovkách skupin. Slouží k tomu i web, který je spojený s agenturou Advertes. Má vypadat jako normální, respektovaný zpravodajský web, na kterém publikují nějaký článek. Jejich profily ho potom s jasným vyzněním sdílejí v těchto sousedských skupinách.

Manuál

Takže existuje agentura, která nejenom, že na objednávku získává informace na konkrétní lidi pomocí skupiny brigádníků, ale zároveň lidé, kteří je získají, je mohou zkreslit a sdílet přes sociální sítě tak, aby to vyznělo, že je to kauza. I přesto, že třeba není…?

Ano. Mají sehnat informace, najít slabé místo, a potom se vytvoří kampaň, která na tohle slabé místo cílí.

Abych se vrátil k případu zastupitelky Kristýny Drápalové – když jsi mluvil o druhém výstražném trojúhelníku, a předtím jsi ještě zmiňoval, že stojí za Manuálem pro kultivovanou Prahu, tak jaké je tady to propojení? Že pomocí téhle skutečnosti chtěli manuál zdiskreditovat?

Ano. Drápalová je hlavní autorkou manuálu a do velké míry ho prosadila. Samozřejmě nebyla úplně sama. Je to skutečně velké téma. Mimochodem, před dvěma lety byl pravomocně odsouzen podnikatel Petr Bauer, který provozuje několik restaurací v centru. Tehdy se pokusil uplatit dva politiky TOP 09, aby shodili koalici, ve které byla mimo jiné Praha sobě a Piráti. A v době této koalice se právě začala prosazovat tato závazná pravidla.

Pro předzahrádky.

Bauer byl tedy podle pravomocného rozsudku odsouzený za to, že se pokusil shodit koalici, konkrétně tehdejšího primátora Hřiba, aby neprošla regulace předzahrádek, o kterou mu vyloženě šlo. Točí se v tom obrovské peníze a je to velký kšeft.

A to zmiňuješ z toho důvodu, že jsi přišel na pojítko mezi odsouzeným podnikatelem a kampaní agentury Advertes?

Nemůžu říct, že za touhle kampaní stojí Petr Bauer. Ptal jsem se na to Petra Bauera mladšího, který mluvil za celý rodinný podnik. Ten to jednoznačně odmítá.

„(…) slyším to od vás poprvé, takže o tom vůbec nic nevíme.“ Petr Bauer mladší, pražský podnikatel (Archiv Vojtěcha Gavriněva, 2025)

Říká, že před několika lety byli součástí sdružení POHO, což byl spolek několika restauratérů, kteří vystupovali proti tomuhle manuálu. Tehdy si jako mluvčího najali Jiřího Chvojku.

Což je jeden z lidí, kteří teď fungují v agentuře Advertes.

Ano. Nicméně pan Bauer říká, že od těchto aktivit už úplně ustoupili, plní všechna pravidla, která po nich Praha chce, a s touhle kampaní nemají vůbec nic společného. Je taky potřeba říct, že Kristýna Drápalová má víc nepřátel. Dostala se do konfliktu například s odvolaným ředitelem magistrátu panem Kubelkou. Dostala do konfliktu například i s česko-albánským podnikatelem Lorencem Hysim, který si od města pronajímá několik nemovitostí v tom nejužším centru a provozuje v nich restaurace. Takže nechci tvrdit, že si tuhle kampaň objednal pan Bauer.

Ale někdo si ji objednal. Tak to prostě u agentury Advertes funguje, tak ti to popsali bývalí zaměstnanci. Předpokládám, že jejich identitu znáš, ale řekli ti to jenom pod podmínkou, že zůstanou anonymní…?

Přesně tak. Agentura samotná nemá zájem vytvářet takovou kampaň zadarmo.

Vysvětlili ti to nějak? Vysvětlili ti, co to je za dokument a co je náplní jejich práce?

Nevysvětlili. Říkali mi, že žádná taková složka u nich nevznikla, že s tím nemají společného a žádnou kampaň nevedou.

Věděla paní Drápalová o té složce?

Dozvěděla se to před několika týdny od jednoho z bývalých zaměstnanců, který měl morální problém s tím, co se v agentuře děje a dal jí to vědět.

„(…) byl s tou agenturou spojen, a zároveň se mu nelíbilo, co dělají (…) tam jsem se teprve dozvěděla ta jména, kdo zatím má stát nebo o koho jde (…)“ Kristýna Drápalová (Praha sobě), pražská zastupitelka (Archiv Vojtěcha Gavriněva, 2025)

Falešná demonstrace

Získávání informací a de facto vytváření kampaně proti někomu. Jsou k tomu i další body?

Je to celý balíček. Mimo jiné se agentura zapojila do organizování demonstrace před magistrátem.

To je tedy další věc, kterou třeba nabízí. Byl jsi tam?

Ano, byl jsem se tam podívat. Takových akcí proběhlo víc. Vždycky byly spojené s jednáním zastupitelstva, které je jednou měsíčně. Na poslední jednání zastupitelstva přišel člověk, který si říká DJ Uwa, vlastním jménem Ludvík Uwe Vaník. Je to DJ, který se proslavil v Discolandu podnikatele Jonáka, a dodneška je součástí českého showbyznysu. Tenhle člověk těsně před poslední demonstrací založil spolek, který si říká Tvář krásné Prahy. Přišel na jednání zastupitelstva převlečený za krále, s korunou a žezlem, a chtěl interpelovat radní v tom smyslu, že odmítá Manuál pro kultivovanou Prahu a chce, aby vznikl nový dokument ustanovující nová pravidla pro předzahrádky. Na tomhle konkrétním zastupitelstvu se nedostal ke slovu, protože je tam jen hodina vymezeného času. Když je víc zájemců, tak se losuje a on neměl šanci promluvit.

Ale hned potom následovala akce před magistrátem, které se účastnil spolu s dalšími asi dvaceti mladými kluky. Ti byli vybaveni transparenty, nějakými papíry s QR kódem, aby si z fotky mohl každý najít informace o Tváři krásné Prahy. Byla to připravená demonstrace.

Přišel jsem tam, začal jsem to dokumentovat a prokazatelně tam bylo několik lidí z Advertes. Jakub Vajner, jeden ze dvou šéfů agentury, to celé natáčel, fotil a do velké míry i řídil. S nějakými podklady v rukou se bavil i s DJem Uwou. Říkal, co mají ti kluci dělat. Pobíhalo tam několik lidí, jejichž jména znám a kteří pro Advertes dlouhodobě pracují, a ti řídili tu demonstraci, rozdávali materiály. Když jsem se začal účastníků ptát, tak jeden z nich mi řekl, že počítal s tím, že za to dostane 500 korun. A všichni říkali, že jsou tam s kamarádem.

„Mysleli jsme, že dostaneme nějak pětikilo a teď vůbec nevíme, jak to bude.“ Účastník demonstrace (Archiv Vojtěcha Gavriněva, červen 2025)

Od bývalého zaměstnance jsem se dozvěděl, že tyhle demonstrace tak fungují. Kluci z klubu mladých dostanou za úkol přivést své kamarády, aby se vytvořil dojem…

Že to je dav, který s něčím nesouhlasí.

Ano. A jeden z lidí, kteří pro Advertes pracují, ke mně sám přistoupil, jestli by mohl promluvit. Představil se jako Martin Stejskal a začal mi říkat, že bojuje za centrum Prahy, abychom si mohli i v budoucnu sednout na předzahrádku a dát si pivo, protože Praha to chce zakázat. Napsal jsem jednomu z bývalých zaměstnanců, jestli neví, kdo to je, a okamžitě mi řekl, jak se jmenuje doopravdy. Představil se mi totiž falešným jménem. Ve skutečnosti se jmenuje Leroy Weinrich. Když jsem mu pak volal, ptal jsem se ho, proč se mi představil falešným jménem. Řekl, že Martin Stejskal je jeho umělecké jméno.

To je jaká postava nebo osoba?

Je to mladý kluk. Myslím, že mu je asi 19 let. Podle svědectví bývalých zaměstnanců pracoval pro Advertes.

Zase další člověk, který má spojení s agenturou Advertes.

Ano. Nicméně když jsem ho s tím konfrontoval, tak mi tvrdil, že pro Advertes vůbec nepracuje. A když jsem mluvil se šéfy, tak říkali to samé. Asi můžou říct, že to není jejich zaměstnanec v tom smyslu, že by tam měl zaměstnaneckou smlouvu.

Ty jsi ale nabyl dojmu, že je ta demonstrace zinscenovaná…?

Jednoznačně. Demonstrace se musí hlásit předem úřadům a tahle ani nebyla nahlášená. Byl to takový happening. Ale měli tam transparenty, Weinrich alias Stejskal mi tvrdil, že přišel bojovat za záchranu předzahrádek, všechno si to natočili a vyfotili… Natočila to i Praha TV, což je internetová televize, jejímž většinovým majitelem je společnost Big Board Praha.

Celou dobu se bavíme o agentuře a o manuálu. Ten několik let platí. Teď ale přišel impuls k tomu, aby byl zrušen. Proč se to děje teď? Proč zrovna teď vznikla složka? Proč teď byla falešná demonstrace před magistrátem?

Myslím, že to je dlouhodobá snaha. Jiné aktivity – třeba to, že se pan Bauer pokusil uplatit politiky, aby shodili koalici a manuál se vůbec nepřijal – se dějí už několik let. Ale pořád platí, že podle manuálu i teď Praha vymáhá pravidla. V posledních měsících donutila některé restauratéry, kteří pravidla porušují, aby předzahrádky odstranili, nebo je Praha sama odstranila, pokud porušují pravidla. Takže je to živá věc a pořád je to hlavně byznys, který jede. Pro restauratéry je to otázka příjmů.

A někdo s tím nesouhlasí, a proto patrně vyvolal objednávku u společnosti Advertes…?

Můžu říct, že jsou skupiny lidí, kteří by byli rádi, aby tenhle závazný dokument přestal platit.

To, co agentura dělá, je legální?

Kristýna Drápalová má za sebou epizodu se sledováním, kdy si někdo najal bývalého policistu Pavla Vejdovce a zřejmě i další lidi, aby ji sledovali. Za to byl Vejdovec i odsouzen, ale nezjistilo se, kdo si ho najal. Takže ona sama třeba počítala s tím, že na ni někdo sbírá informace.

„(…) člověk nikdy neví, čeho se v tom ještě může dočkat (…)“ Kristýna Drápalová (Praha sobě), pražská zastupitelka (Archiv Vojtěcha Gavriněva, 2025)

A tahle epizoda s agenturou Advertes – i vzhledem k tomu, jaké informace se ve složce ocitly, že to jsou většinou veřejně dohledatelné věci, tak všichni politici, kterých jsem se na to ptal, to vzali tak, že pokud na ně nikdo nevyhrabal žádnou horší věc, tak je to jejich dobrá vizitka.

Podle mě agentura Advertes překročila hranu ve chvíli, kdy třeba spekulovala o tom, kde lidé skutečně bydlí. Nebo taky ve chvíli, kdy se zabývali rodinnými příslušníky. Je tam třeba i ta informace, kam Drápalová fyzicky chodí. To podle mě už překračuje hranici stalkingu. Hlavně si ale myslím, že to překračuje morální mantinely, když tu je uměle vytvářená kauza a skrytě vedená kampaň. Dělat si rešerše na politiky je určitě základ politického PR. Po Praze se pohybují různí lobbisté a samozřejmě slýcháme různé historky, kdo na koho co chystá. Ale myslím, že v tomhle případě se povedlo zmapovat, jak taková práce funguje v praxi.

Bude tohle všechno Kristýna Drápalová řešit?

To nevím, ale popsala mi, že pod takovým tlakem žije už několik let a samozřejmě se jí to osobně dotýká. Nicméně je to prostě úděl politika.