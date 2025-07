Složka na političku: agentura sháněla detaily ze života zastupitelky kvůli boji o předzahrádky v Praze

Zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha sobě), náměstek primátora Zdeněk Hřib, radní Adam Zábranský (oba Piráti) či předseda Prahy sobě Adam Scheinherr. Všichni tito politici se ocitli v hledáčku reklamní agentury Advertes, která sbírala citlivé informace o jejich životě.

Radiožurnálu se podařilo získat 158stránkový dokument, který o nich agentura vypracovala.

Podle svědectví dvou bývalých zaměstnanců bylo cílem materiálu především Drápalovou zdiskreditovat. Anonymní profily o ní šířily pomluvy na sociálních sítích a sdílely články psané na objednávku.

Hlavní město začalo zavádět Manuál pro kultivovanou Prahu, který upravuje například i pravidla pro fungování restauračních předzahrádek, do praxe před čtyřmi lety (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Pražská zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha sobě) je autorkou manuálu, jak mají vypadat restaurační předzahrádky v centru města. Má kvůli tomu spoustu nepřátel. Na začátku letošního roku se na sociálních sítích objevilo několik příspěvků, podle kterých dostala „podezřelou“ zakázku od radnice. Podle Drápalové za tím stojí mediální agentura Advertes.

„Jejich aktivity jsem zaznamenala ve chvíli, kdy nějaký falešný účet najednou vytapetoval všechny možné pražské sousedské skupiny na facebooku informací o tom, že jsem měla dostat nějakou supervýhodnou zakázku – statisíce od radnice,“ popsala Drápalová.

Zpráva o „podezřelé zakázce za 170 000 Kč“ se objevuje v nejrůznějších sousedských skupinách na facebooku | Foto: Reprofoto Facebook | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Že jde právě o tuto agenturu, jí řekl bývalý pracovník této firmy. A Radiožurnálu to potvrdil i další bývalý zaměstnanec agentury.

„Dozvěděla jsem se to od člověka, který byl s tou agenturou spojený a zároveň se mu nelíbilo, co dělají, a dal mi to vědět. Tehdy jsem se dozvěděla, kdo za tím má stát, o koho jde. Přičemž o jednom z těch lidí jsem věděla už několik let, že má na mě být nasazený. Je to Jiří Chvojka,“ řekla Radiožurnálu Drápalová.

Adresy, data, skupiny, příbuzní

Radiožurnál zjistil, že agentura Advertes o Drápalové zpracovala celou složku citlivých informací. Dokument o 158 stranách má název „Kristýna Drápalová a lidé, kteří jsou spojeni s Kristýnou Drápalovou“ a obsahuje mimo jiné fyzické adresy s poznámkami, kde asi politička skutečně bydlí, nebo fotky podniků, kam s oblibou chodí po práci. V agentuře se o tomto dokumentu mluví jako o analýze nebo studii.

Jak agentura funguje, popsali pod příslibem anonymity reportérům dva bývalí zaměstnanci agentury.

„Shání se naprosto všechno. I pokud se najde něco o rodině, staré fotky a kde, co, kdy, kdo dělal, prostě špína. Od data narození až po poslední příspěvek přes sledující, přes to, v jakých facebookových skupinách je, s jakými se sleduje politiky, s kým si vůbec dala tu fotku na facebook,“ popsal jeden z bývalých pracovníků.

Autoři dokumentu použili aplikaci na vyhledání fotek na internetu pomocí strojového rozpoznávání obličeje. Do „analýzy“ přidali i šestnáct let starou fotku s poznámkou, s kým tehdy Drápalová chodila. Prošli všechny rozhovory v médiích a veškeré další stopy na internetu.

Kromě toho se ale zaměřili i na rodinu: snažili se vypátrat informace o rodičích, sourozencích a dalších příbuzných včetně jejich fotek, zaměstnání a politických názorů. U lidí, které neuměli přesně zařadit, nechali poznámku, například „známá/sestra“. U dalšího si poznamenali: „bratr“ a do složky zahrnuli jeho vyjádření o Izraeli.

Jejich cílem bylo podle zdrojů Radiožurnálu najít jakoukoliv kauzu nebo kontroverzi, kterou by mohli využít v následné antikampani. Na dvou místech si výstražným trojúhelníkem označili údajné citlivé místo. Jedním z nich je právě „superzakázka od radnice“.

„Posledních pár let žiju v neustálém pocitu neurčitého ohrožení. Nevíte, z jaké strany a kdy může někdo přijít s nějakou podobnou lživou kampaní, do které zamíchá vždycky dva drobečky pravdy, aby to nebylo úplně snadno vyvratitelné. Člověk nikdy neví, čeho se ještě může dočkat a kam až to může zajít,“ řekla k tomu pro Radiožurnál Drápalová.

Černou práci podle insiderů odvádí malá skupina brigádníků mezi 18 a 25 lety, kterým v agentuře říkají prostě „kluci“.

„Mají tam pět mladých kluků, kteří mají za úkol dělat to, čemu říkají studie. Dělají podklady, to je jedna jejich práce. A druhá je, že vlastní několik různých skupin na sociálních sítích, převážně facebooku, které mají třeba sto nebo dvě stě tisíc sledujících. A když mají nějaký článek nebo když klient chce, aby se o něčem mluvilo, tak oni z různých uživatelských účtů, které samozřejmě jsou taky nakoupené, tam nasdílejí článek a napíšou k tomu třeba: ‚Podívejte se, co se tady děje‘ nebo ‚Podívejte se, co se tady ruší‘,“ popisuje insider.

Interní prezentace agentury Advertes shrnuje množství facebookových profilů a skupin a dosah příspěvků | Zdroj: Český rozhlas

Agentura podle něj využívá skupiny s neutrálními názvy, jako je Vinohradská parta, Vršovická parta nebo Kultura v Praze. V nich uživatelské profily na první pohled skutečných lidí vytvářejí ankety, sdílí články, navzájem svoje příspěvky komentují a tím vytvářejí určité téma. V případech, na které Radiožurnál narazil, to byly profily žen či dívek.

Stejný příspěvek s návodnou anketou sdílí profily napříč velkým počtem nejrůznějších facebookových skupin | Foto: Reprofoto Facebook | Zdroj: Český rozhlas

A bylo to tak i v případě Drápalové a její „superzakázky“. V různých sousedských skupinách se objevil totožný příspěvek: „Kristýna Drápalová dostala zakázku za 170 000 Kč. Na otázky, jak byla vybrána firma, radnice neodpověděla, což je trochu podezřelé:)“ Součástí příspěvku byla i anketa, zda by se tato „kauza“ měla řešit.

V pozadí vlivní píaristé a zpěvák

Agenturu řídí dva muži. Jedním z nich je sedmašedesátiletý bývalý popový zpěvák Jan „Erik“ Machálek. Ve firmě Advertes Group má Machálek pozici jediného člena dozorčí rady.

Kauza Superzakázka Zpráva o „podezřelé zakázce za 170 000 Kč“ se na facebooku objevuje pravidelně. Nejde ale o žádnou skutečnou kauzu. Kunsthistorička Drápalová je členem urbanistického studia, které letos na jaře vypracovalo návrh obnovy malého parku u vysokoškolských kolejí. Vytvoření studie s názvem „Plácek Chmelnice“ si s urbanisty vyjednal místní sousedský spolek. Studii potom zaplatila žižkovská radnice.

Machálek popírá, že by se na něčem takovém podílel. „My žádnou kampaň proti paní Drápalové určitě neorganizujeme. Něco jsem o tom slyšel, ale že bychom my organizovali něco proti paní Drápalové, to určitě ne,“ řekl Radiožurnálu Machálek.

Agentura podle něj nikdy nevede žádné negativní ani politické kampaně. O složce citlivých informací podle svých slov nikdy neslyšel.

„U nás vznikla složka? Teda to bych chtěl vidět tu složku. Odkud to pochází? Těžko od nás, anebo tedy o tom nevím,“ dodal Machálek. Zdroje redakce ale detailně popisují, že Machálek řídil porady, na kterých se mimo jiné řešila složka na Drápalovou.

Dalším z mužů je o pětadvacet let mladší Jakub Vajner. Je předsedou představenstva Advertes Group. „O tom nic nevím, že bychom vedli nějakou kampaň. Já nevím, o jaké složce mluvíte,“ reagoval na dotazy Radiožurnálu Vajner.

Pražský lobbista

Další významnou postavou v agentuře je známý politický marketér Jiří Chvojka. V minulosti pracoval pro ODS i ČSSD nebo jako mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Když před čtyřmi lety začalo hlavní město zavádět Manuál pro kultivovanou Prahu do praxe, Chvojka vystupoval jako mediální zástupce těch provozovatelů restaurací, kteří nová pravidla odmítali.

Drápalová říká, že o aktivitách Jiřího Chvojky měla neoficiální informace delší dobu. „O jednom z těch lidí jsem věděla už několik let, že údajně má být na mě nasazený. Ať už to znamená cokoliv. Podrobnosti jsem neznala. Je to Jiří Chvojka, relativně známý pražský lobbista. Já jsem se dozvěděla, že si ho najalo společenství POHO, organizace podnikatelů v pohostinství, kterým se nelíbil můj návrh na kultivaci restauračních předzahrádek v centru Prahy,“ popsala Drápalová.

Chvojka pro Radiožurnál připustil, že s agenturou Advertes spolupracuje. Odmítl ale, že by se jakkoliv podílel na kampani proti Drápalové. „Vůbec, vůbec. Vím, že to tam na poradách nějak padlo, ale já jsem se staral o něco úplně jiného,“ řekl Radiožurnálu Chvojka. „Téhle činnosti se to rozhodně netýkalo. Oni vymýšleli nějakou svoji strategii, jakým způsobem budou spolupracovat s majiteli předzahrádek a s restauratéry, ale rozhodně se tam nevytváří žádné složky,“ dodal Chvojka.

Kdy skončila spolupráce?

Podle svědectví bývalých zaměstnanců byl další důležitou postavou agentury píárista Jan Sotona. Bývalý mluvčí Prahy 3, posléze Vojenských lesů a v současnosti mluvčí Hospodářské komory. Podle exzaměstnanců má Sotona spolu s Chvojkou pro agenturu klíčový význam díky kontaktům na novináře, politiky a podnikatele. Sotona Radiožurnálu řekl, že v současnosti pro agenturu nepracuje. „Já jsem s ní spolupracoval v září a v říjnu. Mluvčím Hospodářské komory jsem od listopadu,“ uvedl Sotona.

Bývalý zaměstnanec agentury nicméně Radiožurnálu popsal, že se Sotonou ještě v únoru letošního roku domlouval publikování článků o předzahrádkách. Konkrétně mu měl Sotona dodat dva články k publikování na webu i117, který je s agenturou přes Machálka úzce propojený.

Na webu i117.cz vyšel článek, který popisuje regulaci předzahrádek jako absurdní šikanu. Odkaz na článek se potom objevuje v různých sousedských skupinách na facebooku | Foto: Reprofoto i117.cz, Facebook | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Seděl se mnou (Jan Sotona – pozn. red.) u stolu. Je nesmysl, aby tvrdil, že s nimi od listopadu nemá nic společného,“ popsal bývalý zaměstnanec, co se dělo na jaře 2025. A dokládá to společnou konverzací v SMS zprávách a printscreeny pozvánek na pravidelné plánovací porady.

Investigativní tým Radiožurnálu podrobně zmapoval, jak celý proces funguje a kdo všechno se na „práci” agentury Advertes podílel | Foto: Reprofoto WhatsApp, Google Meet | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kdo si kampaň objednal?

Kdo si kampaň proti Drápalové objednal, není jasné. Jisté ale je, že složka obsahuje informace také o dalších lidech spojených s pražskou politikou. Mezi nimi je třeba náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), předseda Prahy sobě Adam Scheinherr, radní Adam Zábranský (Piráti) nebo mluvčí hlavního města Vít Hofman. Všichni politici ve složce patří ke stranám Praha sobě a Piráti. A radnice schválila Manuál pro kultivovanou Prahu o předzahrádkách v době, kdy obě tyto strany byly součástí koalice.

V obsáhlé složce je možné najít shrnutí událostí, ve kterých zmínění lidé figurovali, ale také třeba adresy jejich bydliště a telefonní číslo nebo informace o mimopracovních zájmech.

Náměstek Hřib pro Radiožurnál uvedl, že agenturu Advertes nezná, ale že už se v minulosti setkal s tím, že si proti němu někdo najal PR agenturu.

„Zaznamenal jsem, že na mne byli nasazení i nějací šmudlové na fyzické sledování v terénu. Bylo to zhruba v době, kdy se snažil hoteliér Bauer uplatit politiky na magistrátu ke změně koalice v Praze,“ dodal Hřib.

Značná část složky je zároveň věnována právě podnikateli Petru Bauerovi a jeho rodině, která provozuje několik velkých restaurací v centru Prahy.

„Analýza se dělá na každého, s kým se pracuje. Pokud někdo osloví Advertes jako klient, tak i na něj se dělá analýza,“ vysvětlila bývalá zaměstnankyně agentury.

Pražský hoteliér Petr Bauer byl před dvěma lety pravomocně odsouzen za to, že se v roce 2020 pokusil uplatit dva pražské politiky. Za milionovou odměnu měli shodit tehdejší koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu v čele s primátorem Hřibem. Podle rozsudku chtěl hoteliér koalici shodit kvůli zmíněným novým pravidlům pro předzahrádky.

Petr Bauer mladší za rodinný podnik odmítl, že by měl s kampaní proti Drápalové cokoliv společného.

„Advertes? Neznám, to jsem nikdy neslyšel. My jako restaurace jsme dřív měli spolek POHO, ale ty aktivity jsme ukončili asi před dvěma lety,“ řekl Radiožurnálu Bauer mladší.

Spolek POHO sdružoval v době vzniku Manuálu několik restauratérů včetně Bauerů. Snažili se zabránit tomu, aby Praha nová pravidla přijala jako závaznou normu. Petr Bauer mladší ale uvedl, že od těchto aktivit už upustili.

„Od té doby neděláme vůbec nic. Máme už smlouvy s městem, přizpůsobili jsme se tomu, co chtěli, a nic dalšího už neřešíme. Viděli jsme nějaká videa na instagramu, že se něco tady děje, ale to nemá s námi nic společného,“ dodal Bauer mladší.

Spolupráci s rodinou Bauerů, která se ocitla ve složce agentury Advertes, razantně odmítl i Machálek.

„Ne, s tím jsem se určitě nedomlouval. Pan Bauer (starší – pozn. red.) má takových problémů, že bych se s ním určitě já nechtěl domlouvat na ničem, v žádném případě,“ řekl Machálek Radiožurnálu.