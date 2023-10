‚Bod nula.‘ Ze Šluknovského výběžku by chtěli dojíždět k lékaři do Německa, debata ale po letech zamrzla

Vedení Dolní Poustevny na Děčínsku chce znovu otevřít téma přeshraniční zdravotní péče. Obyvatelé nejzazšího kouta Šluknovského výběžku by tak mohli k lékařům docházet do dva kilometry vzdálené nemocnice v saském Sebnitz. Před čtyřmi roky podepsali zástupci české a saské strany memorandum o rozvoji přeshraniční zdravotní péče, jeho naplnění ale překazila mimo jiné i pandemie koronaviru. Dolní Poustevna (Šluknovský výběžek) 23:42 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dolní Poustevna chce znovu otevřít debatu o možnosti přeshraniční zdravotní péče (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Memorandum o přeshraniční zdravotní péči podepsal v srpnu roku 2019 v Dolní Poustevně tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO se saskou ministryní sociálních věcí a zástupci českých zdravotních pojišťoven.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dolní Poustevna chce znovu otevřít debatu o možnosti přeshraniční zdravotní péče

Lidem z nejzazších koutů výběžku svitla naděje, že by mohli za lékařem jezdit jen pár kilometrů přes hranice a péči by proplácely zdravotní pojišťovny.

„Upřímně? Jsme právoplatnými členy Evropské unie, tak proč nevyužít těchto služeb. Navíc tady v příhraničí, kde není přehršel zdravotnických zařízení. V Rakousku to funguje úplně normálně. Konkrétně Šluknovský výběžek a děčínský region je v tomhle značně opomíjený,“ byla před čtyřmi lety z rozbíhající se dohody o přeshraniční zdravotní péči nadšená jedna z obyvatelek Šluknovského výběžku, Jana Miková.

‚Jsme na bodu nula‘

Jak situace po čtyřech letech vypadá, okomentoval nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec: „Bohužel nijak. Naši vládní představitelé víceméně přestali tuto situaci řešit. Jsme na bodě nula – musíme začít znovu iniciovat schůzky a snažit se tu věc znovu rozhýbat. Do Lužické nemocnice je to daleko, do Sebnitz je to přitom jen dva kilometry.“

Zdravotnictví na kolech. Nedostatek lékařů na německém venkově řeší ordinacemi z autobusů Číst článek

Na klinice v Sebnitz navíc podle Holce pracuje třicet procent českého zdravotnického personálu. Podle ministerstva zdravotnictví sice vznikla speciální komise, která se měla rozšířením přeshraniční zdravotní péče zabývat, její působení ale zhatila pandemie koronaviru. A nejen to.

„Situace v nemocnici v Rumburku byla částečně konsolidována po převzetí Krajskou zdravotní, ale došlo k personální výměně vedení nemocnice v Sebnitz, kvůli které zcela ochladl zájem o rozšíření poskytování přeshraniční péče. Ministerstvo zdravotnictví se v rámci připravované novely zákona o veřejném zdravotním pojištění snaží nalézt jednodušší řešení – alespoň pro některé situace,“ vysvětlil aktuální situaci mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Čeští pacienti mohou v tuto chvíli cestovat za zdravotní péčí do zahraničí, na místě si ji ale musí zaplatit. Náklady jim poté zpětně proplatí české zdravotní pojišťovny.