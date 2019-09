Končí astronomické léto. Noci se budou prodlužovat až do 22. prosince

V pondělí v 9.50 středoevropského letního času Slunce vstoupí do znamení Vah, nastává podzimní rovnodennost. Den bude stejně dlouhý jako noc. Dny se budou dál zkracovat do 22. prosince, na kdy připadne zimní slunovrat. I když astronomické léto pondělím končí, letní čas vydrží do 27. října. Podzim začne většinou slunečním počasím s nejvyššími teplotami přes 20 stupňů.

Praha 6:24 23. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít