‚80 procent zahraničních cest výborů jsou jen výlety.‘ Co říkají poslanci na výšlap kolegů na Machu Picchu?

Většina zahraničních cest sněmovních výborů jsou jen výlety. Do zahraničí mají jezdit byznysmeni, ne poslanci. Výstup na Machu Picchu si platili poslanci sami. Tak reagují oslovení zákonodárci na to, že česká delegace v čele s prezidentem Národního kontrolního úřadu Miloslavem Kalou během služební cesty v Peru strávila tři dny v turistickém městě Cuzco a na Machu Picchu. Tím vzniklo podezření, že mrhali stáními penězi. Praha 16:30 22. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala a čeští poslanci z kontrolního výboru na výletě na Machu Picchu v Peru | Foto: Janek Kroupa | Zdroj: Český rozhlas

„Já jsem zjišťoval, jaký tam měli program. Ten program byl vícedenní a ubezpečili mě, že opravdu ten čistě turistický program si financovali sami,“ odpověděl na dotaz redakce serveru iROZHLAS.cz poslanec a člen kontrolního výboru Martin Kupka (ODS).

‚Proč mě fotíte?‘ Šéfkontrolor Kala si s poslanci odskočil ze služební cesty na Machu Picchu Číst článek

„Já jsem přesvědčen, že 80 procent těch cest jsou výlety,“ oponuje ale další člen výboru poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Pracovní cesty do Peru se účastnili jejich kolegové z výboru – konkrétně předseda Roman Kubíček a řadový člen Přemysl Mališ (oba hnutí ANO), místopředseda Vojtěch Munzar (ODS) a Ivana Nevludová (zvolena za SPD, nyní nezařazená), která bývala místopředsedkyní, ale výbor na konci března opustila. Delegaci vedl místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel z ČSSD.

Skupina strávila půl den turistickou prohlídkou původního hlavního města incké říše Cuzca, další den následovala celodenní návštěva Machu Picchu, obojí s průvodcem. Ubytování v luxusních hotelech i letenky přitom platil stát.

Smysluplnost cesty

Podle Kalouska není ale většina zahraničních cest sněmovních výborů smysluplná.

„V podstatě mají všechny výbory stejný rozpočet na rok, stejný počet cest. Což, jak už dlouho tvrdím, je naprostá kravina. Nevidím důvod, proč by měl někam jezdit mandátový a imunitní výbor, kontrolní výbor a petiční výbor. Ty mají své zahraniční cesty a já jsem přesvědčen, že to jsou jenom výlety a nemají absolutně žádný smysl,“ vysvětlil s tím, že zahraniční cesty mají smysl třeba u zahraničního nebo hospodářského výboru.

Co dělala delegace v Cuzcu V Cuzcu delegace absolvovala dvě oficiální schůzky: nejdříve je přijala šéfka odboru mezinárodních vztahů místního hejtmanství a poté následovalo přijetí v kanceláři starosty Cuzca Victora Boluarte Medina – politika, který byl na počátku tohoto roku odsouzen k dvouleté podmínce za finanční machinace s veřejnými prostředky. Předseda výboru Kubíček na videonahrávce řekl, že ve městě řešili problém s odpadky i možné podnikatelské příležitosti.

Na cestu se přitom plánuje svých kolegů ve výboru zeptat.

Po smyslu cesty se bude ptát i Kupka. „Co se týče zdůvodnění té cesty, tak já jsem se tím opravdu nezabýval hlouběji a neschvaloval jsem, nehlasoval jsem o té cestě. Musím se podívat i na to, jak ta cesta byla od začátku připravovaná a formulovaná,“ vysvětlil.

Předpokládá ale, že v Cuzcu i Limě měla delegace pracovní program, ne fiktivní.

Kolegům také prý věří, že si výlet na novodobý div světa zaplatili sami. „Já jsem tu reportáž viděl. Vím, že se nad tím samozřejmě vznášejí další otázky, ale český daňový poplatník výpravu na Machu Pichu nehradil. A v tomto důvěřuji jim, že to opravdu zafinancovali oni,“ dodal.

Osobní volno

Pirátský poslanec Lukáš Černohorský připustil, že poslanci mají vždy během zahraničních cest prostor pro osobní volno. Jak to bylo v případě cesty do Peru, ale nedovedl blíže říci.

„Povedlo se mi dohledat program z organizačního výboru. Není tam konkrétně jmenované to město, ale je tam uvedena návštěva vybrané municipality a měla se tam probírat problematika kontrolních systémů místních rozpočtů, včetně kontroly nejvyšší kontrolní instituce,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

KOLIK TO STÁLO Reportér Radiožurnálu potkal delegaci na letišti v Limě při cestě do VIP salonku, z čehož vyplývá, že delegace cestovala dražší, tzv. business třídou. Vzhledem k tomu, že cesta ještě není vyúčtována, Radiožurnál předběžně sečetl náklady podle ceníkových tarifů. Jen náklady na ubytování a letenky stály přibližně 140 tisíc korun na jednoho účastníka, ostatní náklady, například poslanecké diety, nepočítaje.

Připomněl také, že ze zahraničních cest musí delegace vždy vytvořit závěrečnou zprávu, která by dle něj měla být veřejně dostupná.

Ostatní oslovení členové výboru se k cestě svých kolegů buď nechtěli vyjadřovat, nebo o ní nic nevěděli. „Já si na to nevzpomínám, nic k tomu říct nemůžu,“ uvedl lidovecký poslanec Pavel Bělobrádek.

„Já jsem to nezaznamenal. Jenom fakticky je situace taková, že já jsem se stal členem kontrolního výboru až v situaci, kdy byla cesta schválená,“ doplnil ho Roman Sklenák z ČSSD.

Podle poslance Jiřího Bláhy z hnutí ANO nemají poslanci do zahraničí vůbec jezdit. „Já určitě, když se mě ptají, jestli chci někam jet, tak řeknu ne. Za prvé neumím jazyky, tak to už je první moje brána, kdy říkám, co tam budu dělat. Do zahraničí by měli jezdit byznysmeni, a nevím, proč poslanci,“ odpověděl na dotaz.

I on uvedl, že se plánuje na podrobnosti doptat přímo kolegů. „Pro mě je asi nejlepší, že se zeptám kolegů, co se dělo. My se uvidíme příští týden v Poslanecké sněmovně, tak se určitě budu dotazovat, co se stalo nebo nestalo,“ dodal.

Fotogalerie (11)