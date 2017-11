Služební vůz na akcích ČSSD? To odmítám, postupovala jsem pečlivě, tvrdí exministryně Valachová

Vůz ministerstva školství jsem využívala pouze k „osobní dispozici“. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz to opakuje bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). „Skutečně jsem se snažila postupovat pečlivě,“ říká čerstvá poslankyně. Vůz měla Valachová - jako každý člen vlády - k dispozici ještě tři měsíce po odchodu z funkce. Rozhovor Praha 13:13 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Služební vůz ministerstva v místech kampaně ČSSD? Je to osobní dispozice, brání se Valachová. Zneužití odmítá. | Foto: Koláž iROZHLAS.cz

K jakým účelům jste vůz ministerstva používala, případně jak často?

Vozidlo jsem využívala tak, jak jsem měla, to znamená pro osobní dispozici. Jinak to ani tři měsíce po ukončení výkonu funkce nejde. A co se týká kampaně, tak jsem využívala také jiná vozidla, jednak svoje osobní a další vozidla z hlediska kampaně. Co se týká deníku (jízd), jak vám byl ministerstvem zaslán a vy jste si ho porovnávala s facebookovými stránkami, tak z mého pohledu to není o tom, že něco nesedí, ale spíše sedí to, že já jsem nevyužívala pouze vůz s řidičem resortu. Co se týká právního hlediska, mám za to, že to vozidlo mohu využívat pouze k osobní dispozici. A co se týká stanovisek, se kterými jsem doposud byla seznámena, například z hlediska úřadu pro dohled nad politickými stranami, měla jsem za to, že s těmito stanovisky jsem v souladu. To je všechno, co k tomu mohu říct, a nechci se vyhýbat konkrétním věcem. Ale přiznám se, že jsem neměla čas a také, na rozdíl od vás, nemám ten deník. Takhle to asi z mého pohledu stačí.

Po dobu, kdy jste měla auto s řidičem ministerstva k dispozici, odvezl vás někdy do města nebo do místa, kde jste byla v rámci kampaně ČSSD?

Nikoli v rámci kampaně ČSSD, ale využívala jsem ho z hlediska přejezdu v souvislosti se zmiňovanou osobní dispozicí, například směrem k besedám, které jsem absolvovala nikoli jako kandidátka, ale jako Kateřina Valachová, jako bývalá ministryně školství. Nikoli tedy jako kandidát. Ani jsem takto nebyla představována. Já jsem si na to skutečně dávala pozor. A to je moje sdělení a v tuto chvíli už k tomu nemůžu víc dodat.

Nicméně na ta místa jste, předpokládám, jezdila i v rámci kampaně, respektive jste je navštěvovala proto, abyste oslovila voliče...

Ne, to je právě to, co tady upřesňuji. Je důležité si říct, kdy kampaň začala a z čeho se kampaň skládá. Nekomunikuji s lidmi pouze v rámci kampaně, opravdu si na to dávám pozor. Byla jsem seznámena dopředu se stanovisky, které měl úřad, a myslím si, že jsem postupovala v souladu s nimi. Myslím, že v tomhle jsem docela pečlivá. Takže jestli vám to takto může stačit, v tuto chvíli vám opravdu víc neřeknu.

Tak tedy konkrétně: 29. srpna jste byla v Mladé Boleslavi, kde docházelo k oficiálnímu zahájení kampaně ČSSD, a zároveň tam byl - podle knihy jízd - i vůz ministerstva školství. Předpokládám, že s vámi.

Dobře. Když se podíváte na webové stránky, na oficiální zahájení kampaně sociální demokracie, tak už jen z videa, které tam máte s lídrem, je patrné, že jedu zcela jiným vozidlem a přepravujeme se zcela jiným vozidlem. Je to i na videu. Myslím si, že jsem nic neporušila, myslím, že vše bylo v souladu s úřadem, a pokud (úřad) v budoucnu změní jakékoli stanovisko, tak já jsem poslední člověk na planetě, který by se tomu vyhýbal. A opravdu už nevím, co bych vám k tomu mohla říct.

Co tedy konkrétně v Mladé Boleslavi dělalo auto ministerstva školství, když říkáte, že jste na kampani jezdila jiným vozem?

Znovu vám říkám, já jsem vůz využívala v souladu s tím, jak mám, k osobní dispozici. A co se týká kampaně, užívala jsem jiná vozidla. Konkrétně z hlediska zahájení kampaně, když se podíváte na video s lídrem, vidíte, že jedeme v jiném vozidle a přepravujeme se v jiném vozidle. A co se týká mého programu, ten se v průběhu dne nesestával jen z toho, co vidíte na facebooku. Asi chápete, že facebook není Big Brother, ale (den) se sestával i z jiných částí programu. Například jsem zmínila besedy, kde nevystupuju jako kandidát. A já když něco říkám, tak vím, co mluvím. Takže moc vám děkuju za komunikaci, že jste mi dala příležitost s vámi mluvit a vysvětlit to.

Služební vozy v politické kampani Členové vlády, kteří mají k dispozici služební auto, ho mohou využívat prakticky neomezeně. A tedy i pro politickou kampaň. Jak upozornil v čerstvé analýze Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, v takovém případě ale musí strana jízdu služebním vozem vykázat do nákladů kampaně. „V takovém případě se jedná o výdaj na kampaň, neboť provoz vozidla je nepochybně plněním ocenitelným v penězích,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz člen kontrolního úřadu Jan Outlý. Samotné užívání vozu v rámci kampaně je tak v pořádku, nicméně úřad se bude zajímat o to, zda strany tyto své povinnosti plní. „A to přesto, že se nemůže jednat o bezúplatné plnění. To by strana od státu vůbec nesměla přijmout, zákon jí to zakazuje. Užívá-li totiž člen vlády auto v souladu s výslovným zákonným oprávněním, těžko lze takové jednání vykládat způsobem, který by znamenal spáchání deliktu,“ vysvětluje kontrolor Outlý.

Zmíněná Mladá Boleslav není jediné místo. Průsečíků, kde, jak říkáte, se vůz ministerstva podle knihy jízd pohyboval, a vy jste je navštívila v rámci kampaně, je mnohem víc. V e-mailu jsem vám jich několik vypsala.

Na rozdíl od vás nemám deník (server iROZHLAS.cz poté Valachové knihu jízd poskytl, reakce na něj nepřišla; pozn. red.). Vyžádám si ho, podívám se na to, ale skutečně si myslím, že jdu nad rámec. Snažím se být vstřícná jako vždycky. Až si deník vyžádám, tak se na to podívám. Ale jenom říkám, že se vaše podezření nebo to, co si chcete vysvětlit - a podotýkám, že v žádném případě nejde o zneužití práva, zneužití zákona, to opravdu odmítám - tak může být otázka etiky, jestli jsem si všechno takhle pečlivě odsledovala. Já tvrdím, že ano. Samozřejmě můžu doložit zpětně, jaký program jsem tam měla. Zkrátka jsem neměla jen ten program, který vidíte, to je celé. A znovu říkám, využívala jsem řidiče tak, jak jsem uvedla, a využívala jsem i jiná vozidla. A je to vlastně i viditelné zrovna při zahájení kampaně na videu, takže si to můžete ověřit. A co se týká konkrétních míst, tak až si seženu deník, protože ho nemám, tak se můžeme sejít. Ale v tuto chvíli nejsem schopná vám říct nic jiného. A znovu říkám, (byla to) osobní dispozice, protože já nejsem veřejný činitel.

V e-mailu jsem vám vypsala konkrétní místa z knihy jízd, kde se služební vůz pohyboval, a místa, kde jste byla v rámci kampaně ČSSD. Snažím se jen dopídit toho, proč je tam tolik průsečíků.

Ano, rozumím vám. Ale tam jde o to, že vy vycházíte z faktu, že na facebooku máte celý můj program. Ale logicky ho tam nemáte, to se shodneme. Říkám, že z hlediska osobní dispozice jsem vůz využívala v souladu se zákonem a ještě jsem si navíc, aniž by mě k tomu vázalo jakékoli etické pravidlo, dávala pozor na to, aby to nemohlo být zneužito. A používala jsem i jiná vozidla v rámci kampaně ČSSD, které máme, i svoje osobní vozidlo. A to je celé, víc vám neřeknu. A co se týká konkrétních věcí, nemám problém si o každé z nich konkrétně popovídat. Teď to ale nejsem schopna rozebírat. To snad lidsky pochopíte.

Odmítáte tedy to, že byste vůz ministerstva školství využívala v rámci kampaně ČSSD?

To skutečně odmítám a znovu i vysvětluji, že jsem vůz měla k dispozici nikoli jako veřejný činitel, ale po skončení výkonu funkce jako benefit k osobní dispozici. A to si myslím, že je jednoznačné. A to vyšší etické pravidlo jsem se snažila pečlivě sledovat tak, aby k tomu nedocházelo.

V e-mailu jste mi napsala, že – cituji: „Porovnání facebooku a deníku řidiče porovnává neporovnatelné a zjevně předpokládá, kde byla Valachová, tam byl i řidič, a naopak. Ovšem tak tomu nebylo.“ Jak tomu mám rozumět?

Podle vašich úvah jsem jeden den byla v Dobříši, kdežto deník řidiče říká, že byl v Dobříši jiný nebo druhý den. A já jenom po selském rozumu upozorňuji, že to nasvědčuje té mé pravdě, že já jsem používala vozidel víc, právě s ohledem na to, jaký program mám, a jestli tam je možnost kampaně, anebo nikoli. Jinými slovy, já jsem byla v Dobříši oba dva dny, ale jednou jsem tam byla s řidičem, jednou bez něho. Právě proto, že je rozdíl, jestli jsem tam měla kampaň, anebo jiný program z hlediska odborných profesních besed, například s učiteli nebo se starosty, kde jsem nevystupovala jako kandidátka. V souladu se stanovisky úřadu (pro dohled nad hospodařením politických stran; pozn. red.). Skutečně jsem se snažila v tomto ohledu postupovat pečlivě. Teď už vám víc nepovím, nejsem člověk, který by utíkal před novináři, a určitě se můžeme spojit extra, pokud mi pošlete deník.

Vůz ministerstva sloužil pouze vám, nebo jste ho půjčovala i někomu jiného či jste ho využívala k jiným účelům?

V žádném případě jsem ho nepůjčovala, sloužil pouze k mé přepravě.