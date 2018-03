Vláda odklepla novelu služebního zákona. Státní službu má otevřít odborníkům zvenčí

Návrh oficiálně posoudí Evropská komise, řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Úpravu služebního zákona kritizuje opozice nebo organizace Rekonstrukce státu. Podle ní vládní návrh upravuje služební hodnocení tak, že by mohlo být zneužívané k výpovědím pro takzvané nepohodlné úředníky.

ODS zase tvrdí, že vláda bez důvěry by neměla předkládat zákony, které dovolují rozsáhlé změny ve státní správě.

Kabinet se začal novelou zabývat v únoru. Původní návrh, který je dosud jedinou dostupnou verzí v knihovně připravované legislativy, počítal s převedením ředitelství státní služby z ministerstva vnitra pod premiéra. Po debatách v kabinetu či kritice opozice nyní členové vlády mluví o jiné podobě služebního zákona. Podle nich by se měla práce náměstků častěji hodnotit.

Hlavní změny

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna novinářům ve středu řekl, že hlavní změny se týkají výběrových řízení. V současnosti počítá systém s tříkolovými řízeními, nově se bude jednat o dvě kola. „V obou se počítá se zapojením osob z praxe, pokud mají zkušenost z řídících funkcí,“ uvedl Mlsna. V případě náměstků by měla být praxe čtyřletá, u vedoucích oddělení by šlo o rok a půl, dodal.

Druhá oblast změn má podle něj přinést flexibilitu ve služebním hodnocení. U zaměstnanců s nevyhovujícími výsledky by měl předpis umožňovat opakované hodnocení po 40 dnech služby. Mlsna dodal, že by se také měl změnit systém „známkování“, kdy by měla nově platit standardní školní stupnice od jedničky do pětky. Úředník by musel dostat čtyřku nebo pětku, aby mohl být odvolán.

O novele zákona jednala minulý týden v Bruselu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Podle ní Evropská komise souhlasila s tím, že úpravy jsou technického rázu a že novela nemá žádný dopad na takzvanou „dohodu o partnerství“, na jejímž základě čerpá Česko peníze z evropských fondů. Evropská komise ale uvedla, že její zástupci na schůzce s Dostálovou nevydali žádné hodnocení novely.

Předloženou normu komise teprve studuje, s komentářem přijde až v dalších týdnech. „Komise vyslovila předběžný souhlas. Až když to půjde do Sněmovny, tak se tím bude zabývat po technické a úřednické úrovni,“ uvedl Mlsna.

Služební zákon platí od ledna 2015 a měl pomoct odpolitizovat státní službu. Minulá vláda ho přijala i kvůli požadavkům Evropské unie.