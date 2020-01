Služební zákon je špatně nastavený, shodují se politici napříč stranami. Varují ale před opětovnou politizací

Řídit stát jako firmu? Známé heslo premiéra Andreje Babiše (ANO) se opět dostává do popředí. Předseda vlády chce, aby ministři mohli resorty vést jako manažeři. Ve hře je proto změna služebního zákona. Ten je podle většiny sněmovních stran špatně nastavený a partaje jsou připraveny jednat o jeho změnách, vyplynulo z ankety Radiožurnálu. Anketa Praha 12:09 30. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zrušit odborné náměstky, ponechat jen politické. Taková situace by podle superúředníka Postráneckého byla smysluplnější. Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Odborní náměstci by skončili a zůstali jen ti političtí, které může ministr kdykoliv odvolat. Pod nimi by pak působili ředitelé nebo jiní vedoucí chránění služebním zákonem.

Takovou změnu nastínil v rozhovoru pro Radiožurnál šéf státní služby Josef Postránecký, pod něhož spadá na 70 000 českých úředníků.

Názorový veletoč?

Premiér Andrej Babiš nápad neodmítl. A s poukazem na současnou personální situaci na ministerstvu dopravy prohlásil, že řeší, jak zákon změnit. On sám nicméně v minulosti proti politickým náměstkům vystupoval.

„Je to další názorový veletoč pana premiéra, na to jsme u něj už ale zvyklí. Já bych chtěl, aby to byli jedni náměstci, kteří budou kompetentní, aby tu nevznikalo dělení na odborné a politické,“ reagoval pro Radiožurnál místopředseda ODS Martin Kupka.

Stejně jako další oslovení představitelé sněmovních stran se domnívá, že zákon je špatně nastavený.

‚Politizace státní správy‘

Předseda SPD Tomio Okamura míní, že by si ministr měl své náměstky vybírat a být za ně odpovědný. „Služebním zákonem se vlastně vyviňuje z odpovědnosti za své náměstky, takže veřejnost nemůže na nikoho ukázat, kdo za to vlastně může,“ vysvětlil, v čem vidí problém.

Změna služebního zákona by dávala smysl také místopředsedovi sněmovny z pirátské strany Vojtěchu Pikalovi: „Dokázali bychom si představit, že pokud tady bude více politických náměstků, budou s námi častěji tady ve sněmovně, budou schopni hájit zákony nebo odpovídat na interpelace, když tady není ministr.“

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by jakákoliv změna neměla vést ke zvýšení počtu státních zaměstnanců. „Pokud by to byla forma toho, že opravdu budou náměstci političtí, budou veškerou zodpovědnost za ně nést ministři, tak pak je to k diskusi, ale opravdu bez zavádění nových úředníků na ministerstvech,“ zdůraznila.

Zvyšovat počet zaměstnanců ministerstev nechce ani premiér Babiš. Podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška bude záležet na konkrétním návrhu zákona. „Tak, jak to prezentuje pan premiér, to vypadá, že se vracíme zpět k politizaci státní správy a v podstatě úředníci nebudou nikým chráněni a můžou být kdykoli za cokoliv vyhozeni,“ nastínil svůj pohled.

Ochota ČSSD jednat

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan nepovažuje rušení odborných náměstků za dobrý nápad. „Vždycky, když pan premiér vysloví takovouto větu, tak mě napadá, že chce stát ministerstva řídit jako firmu a tak to nikdy fungovat nebude,“ dodal.

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček odpověděl Radiožurnálu v SMS zprávě. „Podle mě je funkce ministra především manažerská pozice. A každý manažer má mít možnost vybrat si tým, se kterým chce spolupracovat. Praxe ukazuje, že služební zákon je v tomto ohledu, řekněme, poněkud zabetonovaný,“ napsal s tím, že v jiných evropských zemích existují pouze političtí náměstci a pod státní službu spadají zaměstnanci až od funkce ředitele.

O případných změnách je šéf sociálních demokratů podle svých slov připravený jednat. Stejně jako komunisté, kteří menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerují. Služební zákon funguje pět let a měl státní správu mimo jiné odpolitizovat a stabilizovat.