‚Postup se nám nezdá úplně standardní.‘ Inspektoři prošetří let boeingu Smartwings s jedním motorem

Čtvrteční let společnosti Smartwings prošetřují letečtí inspektoři. Boeing 737-800 společnosti letěl minulý týden z řeckého ostrova Samos do Prahy víc než dvě hodiny pouze s pravým motorem. Levý přestal fungovat krátce po startu. Na palubě bylo 170 lidí. „Postup jsme se rozhodli prošetřit, protože se nám nezdá úplně standardní," uvedl mluvčí Úřadu pro civilní letectví. Praha 16:25 26. srpna 2019

Let prověřuje Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod - podle technického inspektora Pavla Mráčka incident pravděpodobně souvisí s palivem.

„Zahájili jsme šetření, které probíhá ve dvou rovinách. V té v technické se to týká motoru, který odešel během letu. Pravděpodobná příčina je palivo, ale šetření je v počátku,“ uvedl pro Radiožurnál.

Druhou rovinou je reakce pilotů. Ústav prošetřuje například to, jestli neměla posádka v takovém případě nouzově přistát na nejbližším vhodném letišti. Letadlo Smartwings totiž s jedním funkčním motorem doletělo až do Prahy.

Podle Mráčka dál inspektoři zjišťují, kolik měli piloti nalétáno nebo jak bylo letadlo na let připravené. Levý motor přestal podle serveru z Dopravy.cz fungovat nad Egejským mořem. Server Aviation Herald pak napsal, že se posádka snažila motor nastartovat, ale nepodařilo se jim to.

Šetření postupu posádky

Problémy boeingu Smartwings se zabývá se i Úřad pro civilní letectví. Jak říká jeho mluvčí Vítězslav Hezký, podnět k šetření podala přímo společnost Smartwings, která musí o každém incidentu informovat ze zákona.

Úřad pro civilní letectví zkoumá, zda letová posádka společnosti Smartwings neporušila nějaká pravidla. „Šetříme to z pohledu dozorujícího orgánu nad postupy společnosti, zda došlo k porušení postupů, když let proběhl až do Prahy,“ řekl Hezký.

„Z našeho pohledu to není banalita. Postup jsme se rozhodli prošetřit, protože se nám nezdá úplně standardní,“ dodal mluvčí.

Podle firmy bylo řešení pilotů bezpečné. Mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková odmítla, že by firma porušila bezpečnostní předpisy. Velitel letadla podle ní patří k nejzkušenějším ve společnosti a posádka měla situaci pod kontrolou.

Nikomu z lidí na palubě ani členům posádky se nic nestalo.