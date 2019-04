SmartWings zruší 124 letů odlétajících během léta z Ostravy

Letecká společnost SmartWings zruší 124 letů odlétajících během léta z Mezinárodního letiště Leoše Janáčka nedaleko Ostravy, jde o 13 procent sezonních letů. Důvodem je pozastavení provozu letounů Boeing 737 MAX po leteckých nehodách těchto strojů. Zrušení se dotkne hlavně turistických spojů. Letiště situaci řeší s cestovními kancelářemi. Ostrava 18:23 18. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důvodem je pozastavení provozu letounů Boeing 737 MAX po nehodách těchto strojů. | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

„Společnost SmartWings dnes informovala o zrušení 124 letů v průběhu letní sezony. Jedná se o zhruba 13 procent ze všech sezonních letů, které byly z ostravského letiště v tomto roce plánovány,“ řekla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

Zrušení podle ní pravděpodobně nejvíce postihne vybrané lety do egyptské Hurghady a Marsy Alam, dále do bulharské Varny a na řecký ostrov Kos. Odlety do ostatních letních destinací se uskuteční podle plánu.

„Děláme maximum pro to, aby dopady na provoz a naše cestující byly co nejmenší. Aktuálně jednáme s 11 leteckými přepravci z Egypta, Bulharska, Turecka a Řecka, abychom nahradili co nejvíce z těchto zrušených letů,“ řekl obchodní ředitel Letiště Ostrava, Stanislav Bujnovský.

„S cestovními kancelářemi tuto situaci intenzivně řešíme. Podařilo se nám již zajistit dopravce, který má dostatečné kapacity na to, aby s největší pravděpodobností realizoval všechny zrušené lety z Ostravy do Egypta,“ dodal.

Podobnou situaci řeší i letiště v Pardubicích. Část tamních charterových letů v turistické sezoně zajistí z Pardubic do bulharského Burgasu, na Krétu, Rhodos nebo do turecké Antalye společnost CK Fischer.

Provoz letadel 737 MAX je nyní pozastaven i v dalších částech světa včetně Evropy kvůli dvěma tragickým nehodám tohoto stroje v Indonésii a v Etiopii. Firma pozastavila také dodávky zákazníkům. Nyní se snaží zlepšit software, aby zajistila, že se podobné nehody nebudou opakovat. Etiopští vyšetřovatelé označují za jeden z faktorů březnové tragédie softwarový problém stabilizačního systému MCAS.