Podvodný byznys s oddlužením: některé agentury si za něj stále účtují víc, než povoluje zákon

Oddlužovací „šmejdy" změna zákona nezastavila. Z lidí se podvodné agentury dál snaží dostat až 15 tisíc korun navíc kvůli službě, za kterou by se nemělo platit víc než státem regulované čtyři tisíce. Ministerstvo spravedlnosti za zhruba rok a půl, co platí nová pravidla, rozdalo kvůli nelegálnímu byznysu pokuty za víc než tři miliony korun. Na nezákonných praktikách se podle úřadu podílejí i advokáti. Praha 6:02 13. února 2019

Až 14 tisíc korun inkasovala od lidí společnost OLDIMAX, s. r. o., za to, že sepsala návrh na oddlužení. Podklady pak předala advokátovi, který návrh podal za další poplatek.

Ministerstvo spravedlnosti to zdokumentovalo ve 47 případech. Firma od něj dostala nepravomocně rekordní pokutu půl milionu korun. Tedy nejvyšší možnou sankci, kterou umožňuje zákon. Na advokáta, který agenturu kryl, podal bývalý ministr spravedlnosti kárnou žalobu. Sama firma se proti pokutě odvolala a řízení o přestupku pokračuje. Na žádost o vyjádření nereagovala.

Právě takové případy podle ředitele insolvenčního odboru ministerstva Martina Richtera patří mezi ty nejzávažnější.

„Jedna ze složitostí těch organizovaných protiprávních jednání spočívá v tom, že vždycky nějakým dílem se na té činnosti konkrétní oddlužovací agentury podílí nějaký advokát. Ministerstvo spravedlnosti v takovém případech předává podněty pro podezření ze spáchání kárného provinění České advokátní komoře,“ popsal Radiožurnálu Richter.

Ta už jich má na stole 14, plus dvě kárné žaloby bývalého ministra. Případy se Česká advokátní komora zabývá, ale zatím ještě nejsou u konce.

Zastupování klienta

Advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři si můžou účtovat u jednotlivce za sepsání a podání návrhu maximálně čtyři tisíce korun bez DPH. Kromě nich smí službu poskytovat jen akreditované neziskové organizace – a to zcela zdarma.

„Pokud by to bylo tak, že ten advokát předstírá, že poskytuje právní službu a fakticky by to vykonával někdo jiný než on nebo než jeho advokátní kancelář, tak je to samozřejmě špatně a bylo by to kárné provinění,“ přidal podrobnosti člen představenstva komory a odborník na insolvenční právo Michal Žižlavský.

Podle Žižlavského se ale cenová regulace nevztahuje na všechny služby související s oddlužením. Uvádí například zastupování klienta během insolvenčního řízení.

18 pokut

Nová pravidla platí od poloviny roku 2017 a měla z trhu dostat oddlužovací agentury. Podle ředitele neziskové Poradny při finanční tísni Davida Šmejkala je ale takových případů v poslední době čím dál tím víc.

„Nacházíme takovou praxi, že samotná advokátní práce je propagovaná prostřednictvím nějakých dalších internetových stránek nebo spolupracovníků za provizi. Výsledkem je, že klient vždy zaplatí víc, než by podle insolvenčního zákona měl. Je tak zpracován, že si myslí, že mu to v zájmu věci opravdu poslouží,“ řekl Šmejkal.

Ministerstvo spravedlnosti rozdalo zatím 18 pokut za víc než tři miliony korun. Pravomocných i nepravomocných. Zhruba polovinu z nich dostaly agentury. Zbytek pak takzvaní osamělí vlci – jednotlivci bez příslušné kvalifikace, například bývalí dlužníci. Snazší postih agentur by měla od června umožnit novela insolvenčního zákona. Nově podle ní bude moct ministerstvo trestat taky pouhé nabízení nelegálních oddlužovacích služeb.

Příklady nepravomocně potrestaných firem: OLDIMAX s.r.o. Společnost sepisovala pro dlužníky návrhy na povolení oddlužení a poté je včetně příloh odesílala do datové schránky advokáta. Advokát připravené návrhy následně ze své datové schránky přeposílal krajským soudům a to mnohdy jen s malým časovým odstupem po jejich dodání od společnosti. Tyto skutečnosti osvědčují průvodní listiny komunikace prostřednictvím datových schránek. Společnost za neoprávněně poskytnuté služby inkasovala od dlužníků částky ve výši od 4 000 do 14 000 Kč. Advokát si poté v insolvenčním řízení uplatnil odměnu v maximální výši zákonem regulované odměny za sepsání a podání návrhu (tj. 4 000 Kč + DPH), ačkoliv ve skutečnosti návrhy nesepisoval. S ohledem na značný rozsah protiprávní činnosti (47 zjištěných případů) a na podíl advokáta na jejím páchání podal ministr spravedlnosti k České advokátní komoře kárnou žalobu s návrhem na uložení kárného opatření v podobě vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů. Společnosti byla příkazem uložena pokuta ve výši 500 000 Kč. Příkaz však nenabyl právní moci, protože společnost proti němu podala v zákonné lhůtě odpor, jímž se příkaz ruší a řízení o přestupku pokračuje. Na žádost Radiožurnálu o vyjádření firma nereagovala. Housing Invest s.r.o. Společnost na svých webových stránkách (po doručení příkazu změněných) inzerovala bezplatnou pomoc a nabízela zajištění oddlužení: „Již 8 let pomáháme klientům řešit dluhy. Bezplatné poradenství k oddlužení, osobnímu bankrotu a insolvenci provádíme po celé ČR. Zvolte oddlužení a osobní bankrot a vyřešte svou situaci ještě dnes!“ Společnost poté dlužníky nechala podepsat Příkazní smlouvu, kterou se za odměnu 12 000 – 15 000 Kč zavázala zajistit finanční analýzu za účelem doporučení nejvhodnějšího řešení majetkové situace. Cílem této smlouvy však ve skutečnosti bylo vytvoření právního titulu pro zpoplatnění úkonů nezbytných pro sepsání návrhu na povolení oddlužení, tedy zjištění majetkových poměrů dlužníka, ověření podmínek pro vstup do oddlužení, vyhotovení příslušných seznamů majetku a závazků a shromáždění dalších souvisejících listin. Veškeré podklady společnost následně předala advokátovi, který návrh na povolení oddlužení podal u příslušného soudu a uplatnil si odměnu v maximální výši zákonem regulované odměny za sepsání a podání návrhu, tj. 4 000 Kč + DPH. Ve výsledku tedy dlužníci za vstup do oddlužení zaplatili v některých případech až 20 000 Kč. Přestože dlužníci od počátku usilovali o oddlužení, společnost od nich pod záminkou finanční analýzy inkasovala úhradu za činnosti, k nimž neměla oprávnění, a které měl vykonat advokát v rámci přípravy sepsání návrhu na povolení oddlužení. Odměna za tyto tzv. „další činnosti nezbytně spojené“ se sepsáním a podáním návrhu na povolení oddlužení jsou totiž zahrnuta do shora zmíněné regulované odměny. Společnosti byla příkazem udělena pokuta ve výši 300 000 Kč. Příkaz však nenabyl právní moci, protože společnost proti němu podala v zákonné lhůtě odpor, jímž se příkaz ruší a řízení o přestupku pokračuje. Na žádost Radiožurnálu o vyjádření firma nereagovala.