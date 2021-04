Smejkal: Rotační výuka může snížit riziko přenosu covidu o desítky procent, plošný návrat možný není

Rotační výuka snižuje riziko přenosu covidu-19 o desítky procent. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl epidemiolog a vedoucí skupiny pro epidemické situace Petr Smejkal. Plošný návrat dětí do škol ale podle něj aktuální situace neumožňuje. Reagoval tak na kritiku premiéra Andreje Babiše (ANO), jemuž se rotační výuka a návrat žáků do škol podle okresů nezamlouvá. Na tom se přitom ve čtvrtek shodla Rada pro zdravotní rizika s ministerstvem školství. Praha 15:03 3. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „S iniciativou Sníh jsme říkali, že bychom teď měli být někde na dvou tisících případů za den. Tam nejsme. Jedním z důvodů je to, že jsme neudělali zásek v průmyslu, jaký jsme požadovali. Netestujeme v provozech, tak jak máme. Proto musíme jít opatrněji,“ komentoval Smejkal | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Teď je (reprodukční číslo) 0,8. To je ten základní parametr pro první fázi. Pro další fáze už stanovujeme jasně incidenci na 100 000 obyvatel za sedm dní, což je to číslo, kterého se držíme v Evropě nebo všude ve světě,“ řekl Radiožurnálu Petr Smejkal.

12. dubna by se mohli do škol vrátit žáci jen v některých okresech, jak ve čtvrtek navrhl ministr školství za ANO Robert Plaga. Podle Smejkala to bude záviset na aktuální epidemické situaci.

„S iniciativou Sníh jsme říkali, že bychom teď měli být někde na dvou tisících případů za den. Tam nejsme,“ komentoval Smejkal.

„Jedním z důvodů je to, že jsme neudělali zásek v průmyslu, jaký jsme požadovali. Netestujeme v provozech tak, jak máme, proto musíme jít opatrněji.“

Nesouhlas premiéra

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek Radiožurnálu potvrdil, že by se vláda měla návratem žáků do škol zabývat v úterý.

Sám ale plán návratu žáků podle situace v jednotlivých okresech kritizoval.

„Já jsem to úplně nepochopil, proč najednou MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické situace) přichází s nějakým faktorem R podle okresů,“ prohlásil.

„Nechápu, proč v mateřských školách se mají vracet jenom šestileté děti, proč první stupeň jde na rotaci,“ řekl premiér. „Ptal jsem se, jestli je to podle výskytu infekce. Bylo mi řečeno - ne, je to podle mobility,“ dodal.

Ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný ve čtvrtek uvedl, že pokud bude reprodukční číslo v okrese nad hodnotou jedna, tedy že bude epidemie znovu sílit, návrat žáků se zřejmě o týden odloží.