Smejkal: Testování každých sedm dní na táborech je příliš přísné a složitě proveditelné

Účastníci letních táborů, které trvají déle než týden, se podle současných vládních nařízení budou muset každých sedm dní testovat na covid. Test budou muset absolvovat i před odjezdem. Hlavní epidemiolog IKEM a šéf mezioborové skupin MeSES Petr Smejkal si myslí, že je to komplikované. V rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že je to příliš přísné a složitě proveditelné. Praha 15:57 9. června 2021

Podle v úterý zveřejněných opatření se děti na letních táborech budou muset testovat nejen před začátkem, ale znovu po sedmi dnech, respektive po 14 dnech. Dovedete si to představit?

Teď je otázka jakými testy? To asi bude dost komplikované.

Vezměte si, že je to přírodní stanový tábor, stany na podsadách někde na pasece v lese. Jak po tom týdnu jako vedoucí vezmu děti testovat? Zavolám si autobus?

Zaregistroval jsem to včera (v úterý). Zdá se mi to trochu… Ve chvíli, kdy přestáváme testovat, tak to je možná příliš přísné a hlavně prakticky dost složitě proveditelné.

Přitom tam jsou, jak se píše v nařízeních vlády, kolektivy, které jsou neměnné po nějaký čas. Tam se asi moc dětí nevystřídá. Pak ještě jedna otázka. Jaká opatření podle vás mají platit v hotelích?

TNO systém by měl v hotelích zůstat, protože to jsou kolikrát lidé ze zahraničí nebo z Evropské unie, kteří tam přijedou. Čili od toho test, nemoc, očkování (TNO), prokázat se. Jinak dodržování hygienických pravidel.

Jeden posluchač se ptá, jestli by podle vás měly být olympijské hry v Tokiu?

Ale ano. Myslím, že se zvládnou. Sleduji, že tam s tím Japonci mají trochu problémy, ale jsou to Japonci. Ti zvládnou všechno, bych řekl, a obecně Asie… I když teď vidíte státy, jako je Vietnam, kde se, zdá se, epidemie zase rozjíždí…

Thajsko…

Ano, ale obecně asijské státy jsou ty, které epidemii zvládly nejlépe. Takže myslím, že to není důvod. Když se na situaci podívám globálně, tak problematická ohniska jsou skutečně v tuto chvíli hlavně v jižní Americe a v těchto státech, které jsou daleko od Japonska. Předpokládám, že opatření budou taková, že tam k nějakému outbreaku nedojde. Věřím, že tyhle akce budou dobře pohlídány.

Celý rozhovor z cyklu Jak zvládnout pandemii si můžete poslechnout v audiozáznamu.