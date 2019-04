Výměna peněz ve směnárnách má nová pravidla. ‚Cizinci z toho nebudou moudří,‘ říká majitel jedné z nich

Nová pravidla, která začala platit v pondělí, zakazují směnárníkům poutače s VIP kurzy. Naopak jejich provozovatelé ale musí mít nulový směnárenský poplatek a na účtence detailní informace o tom, jak se dá od výměny peněz odstoupit. „Odpočty a další dokumenty mají mít elektronickou formu a já to dneska nejsem schopen dodržet,“ říká jeden ze směnárníků Pavel Fromberger. Novela zákona začala platit v lednu, zákonodárci o ní jednali dva roky. Praha 19:15 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna ze směnárem v Praze (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ze směnáren kromě jiného v pondělí zmizely cedule s výhodnějším VIP kurzem, ten totiž směnárny už uveřejňovat nesmí. Směnárníci se také přizpůsobují novým povinnostem ve vydávání účtenek. Na těch musí být napsáno, jak postupovat, když chce klient od směny odstoupit. Má na to právo do tří hodin od provedení směny. Některé směnárny ale mají se změnami problém.

„Musí to být v češtině i angličtině. Takže kdyby to tam všechno bylo čitelně, tak ta účtenka bude mít půl metru. Je tam přesně podepsáno, stručně řečeno, že je možné odstoupit do tří hodin,“ říká Fromberger.

„Také je podstatné, jestli je to nad tisíc euro, nebo pod tisíc euro, to se chová jinak. Musí tam být stanovená otevírací doba, protože jestliže to překrývá ty tři hodiny, tak se to nastavuje. A taky jaká částka nad nebo pod tisíc euro se mění a podobně. Cizinci z toho rozhodně moudří nebudou,“ říká majitel směnárny Pavel Fromberger.

Jinde ale nedostávají cizinci dodatek k účtence ze směnárny vůbec. Třeba skupinka turistů z Gruzie dostala jen standardní účtenku s adresou směnárny a výší částky, přesvědčil se na místě Radiožurnál.

„Kurz byl jedno euro za 25,10 korun. Vyměnil jsem si čtyřicet euro a dostal jsem asi 1004,“ čte gruzínský turista z účtenky. Dodává, že když si předtím měnil peníze na letišti, v místní směnárně dostal dlouhou účtenku s množstvím textu.

Málo času na změny?

Někteří směnárníci ale tvrdí, že měli na změny málo času. Argumentují tím, že nemají k dispozici software, který by všechny povinnosti, které vyplývají z nového zákona, zvládal zpracovat.

„Odpočty a další dokumenty mají mít elektronickou formu a já to dneska nejsem schopen dodržet, takže tady mám natisknuté nějaké formuláře. To je ale v podstatě improvizace. Jen doufám, že kontroly nebudou hned a že bude nějaké přechodné období, než vyemitují nový software,“ vysvětluje majitel směnárny Fromberger.

Radiožurnál oslovil některé softwarové firmy, které potvrdily, že při podobných změnách dává zákon alespoň šest nebo lépe dvanáct měsíců na to, aby lidé mohli doladit všechny nedostatky a na změny se připravit.

Podle mluvčí Markety Fišetové měly směnárny dost času se připravit. „Změna zákona byla diskutována poměrně dlouho, po dobu dvou let. V platnost zákon vstoupil už v lednu letošního roku. Směnárnici tak měli dostatečnou možnost se na jeho účinnost připravit. Česká národní banku nemá informace, že by přechod na novou úpravu působil směnárníkům nějaké vážnější problémy,“ uvedla.