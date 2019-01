‚Praha nebude těžit z okrádání turistů.‘ Metropole se chce zbavit nepoctivých směnáren

„Odstraníme turistické pasti. Nechceme se stydět před zahraničními návštěvami. Skoncujeme s podvodnými směnárnami,“ tak zněl jeden z předvolebních slibů Pirátů ve volbách do pražského zastupitelstva. Od listopadu, kdy zasedli ve vedení města, zatím Praha zrušila dvě směnárny, které nabízely 16 korun za euro. Rušení se celkově může dotknout až zhruba dvacítky směnáren. Praha 13:31 26. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Směnárna v Železné ulici | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ulice Železná je pouze pár kroků od Staroměstského náměstí, od cíle snad každého turisty, který do Prahy zavítá. Nad vchodem je velký nápis Change, pod tím menší Wechsel. Za převod z eur na koruny je kurz 25,18, tedy celkem běžný. Jenže to má háček. K transakci je potřeba připočítat ještě poplatek 28 procent.

Asi o tři minuty chůze dále, na druhé straně Staroměstského náměstí, se přitom dají ve směnárně Exchange vyměnit eura s kurzem 25,20. Bez poplatku.

Vysoký poplatek cílí na turisty – směnárna v Železné při převodu z korun na cizí měny –(valuty) účtuje poplatek pouze 2,7 procenta. Druhým běžným trikem, jak ošálit turisty, je nízký kurz. Za jedno euro nabízí některé směnárny 16 nebo 18 korun.

Zejména na takové směnárny se zaměřili Piráti poté, co v listopadu podepsali koaliční smlouvu s uskupením Spojené síly pro Prahy (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) a s Prahou Sobě a ujali se vedení magistrátu. Zatím se jim podařilo zavřít dvě směnárny – jednu na Hlavním nádraží, druhou ve vestibulu metra Náměstí Republiky.

Ve vestibulu 16 korun za euro

Nepoctivé směnárny řeší Magdalena Valdmanová, členka Pirátů a poradkyně primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Před říjnovými volbami do pražského zastupitelstva byla aktivní v jejich kampani, která na nepoctivé směnárny cílila.

Sama Valdmanová zdůrazňuje, že nejde plošně po všech směnárnách, ale snaží se zaměřovat právě na ty nepoctivé.

„Vůbec mi nevadí, když má směnárna rozumný poplatek a hlavně ho má vidět. To je pro mě měřítko poctivosti. Když přijdu jako turista, tak vidím, za kolik vyměňuji. Směnárna přece není špatně. Ale špatně je, když člověku řeknou, a podle kurzovního lístku to i tak vypadá, že dostane 26 korun za euro a nakonec dostane 16 korun,“ řekla Valdmanová serveru iROZHLAS.cz.

Směnárna v Železné ulici | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jedná se například o směnárny Lumex, Pemex Change, Chivas Invest nebo Commodimex. Všechny firmy se pokusila redakce iROZHLAS.cz kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Dvě nereagovaly, zástupce skupiny Interchange, která provozuje směnárnu v Železné, slíbil během telefonního rozhovoru reakci, ale neozval se. Jednatel Pemex Change telefon položil a na dotazy prostřednictvím SMS nereagoval.

Nulová výnosnost a nekalé praktiky

Směnárny těchto společností se dají najít ve vestibulech metra, ale i jinde po Praze. Často nabízejí právě extrémně nízký kurz okolo 16 až 18 korun za euro, vyplývá z přehledu problematických směnáren, který Valdmanová vypracovala a který má redakce iROZHLAS.cz k dispozici.

Valdmanová se zabývá zejména směnárnami, na které má město nějaké páky – jsou vlastněné buď přímo magistrátem, některou městskou společností (např. Obecní dům, Dopravní podnik nebo Technická správa komunikací), popřípadě jsou v majetku některé z pražských městských části. Magistrát ale může přímo řešit pouze první případy.

Kromě dvou už zrušených má poradkyně primátora vytipováno dalších devět údajně nepoctivých směnáren. Jedna z nich by měla v nejbližší době skončit – ta v podchodu pod Legerovou ulicí od Národního muzea. „Jde o vyjádření jasného postoje ze strany města, že Praha nebude těžit z okrádání turistů a z nepoctivých praktik některých osob, které se pohybují v prostředí turistického ruchu,“ řekl v telefonním rozhovoru primátor Hřib.

„Byla nejproblematičtější, protože měla takřka nulovou výnosnost a zároveň měla pochybnou pověst z pohledu nekalých obchodních praktik,“ řekl serveru iROZHLAS.cz radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09/Spojené síly) o směnárně, která se bude rušit. Konec další, v už zmiňované Železné ulici, budou pražští radní probírat na příštím zasedání.

Kvůli komplikovaným smluvním vztahům nechce Valdmanová dopředu odhadovat, kolik směnáren bude skutečně zavřeno. Podobně se vyjadřuje i samotný magistrát. Valdmanová totiž není jediná, kdo se otázkou směnáren zabývá.

Revize smluv

Městská společnost Trade Centre Praha (TCP), skrze kterou Praha pronajímá některé prostory, vypracovala pro hlavní město revizi smluv. „Hlavní město si nechalo vypracovat revizi smluvních vztahů uzavřených městskou společností Trade Centre Praha a dalo pokyn k ukončení vybraných nájemních smluv, jejichž účelem je zejména zřízení směnárny a dále prodej upomínkových předmětů,“ uvedl Chabr.

Směnárna ve vestibulu metra Náměstí Republiky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle informací ČTK by měly skončit například dvě směnárny na Národní třídě a jedna v Jungmannově ulici.

Celkově město nyní řeší 14 směnáren, které by mohly zaniknout. Devět sídlí v prostorách, které spravuje TCP, pět pak v prostorách, které řeší přímo magistrát. Konkrétní směnárny odbor hospodaření s majetkem nechtěl sdělit.

Co na to Česká národní banka? „Téma směnáren už dlouhodobě rezonuje českými médii a ohrožuje reputaci hlavního města i celé země. Dotčena by mohla být i pověst ČNB jako regulátora. Jak uvádíme výše, provádíme desítky kontrol ročně a v případě porušení zákona ukládáme sankce. To je ale až následný zásah, který nemůže vést k přímé ochraně klienta v okamžiku sjednávání a uskutečnění obchodu ve směnárně,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz mluvčí České národní banky Denisa Všetíčková. Od 1. dubna vstoupí v platnost nová, přísnější pravidla.

Jak ale uvedl radní Chabr, kritériem není pouze to, jestli jsou nepoctivé, ale také výnosnost: „Brali jsme směnárny, které měly nějakou problematickou reputaci, to je věc první, a věc druhá, směnárny, kde nebyl dostatečný ekonomický výnos. Pak tu jsou směnárny, které jsou korektní a zároveň mají i poměrně dobrou výnosovou složku, to je i příklad směnárny u Václavského náměstí.“



Rozvoj vestibulů metra

Praha kromě výpovědí a neprodloužení usiluje také o koncepční řešení, alespoň takové hlasy z magistrátu zaznívají.

„Součástí koncepce majetkové politiky by měla být upravená forma výběrových řízení, kde pro nás bude klíčové si definovat v budoucích pronájmech nejen absolutní výnos z toho majetku, ale definovat si i záměr, co by tam mělo vzniknout a na základě toho soutěžit nejvyšší cenu,“ řekl Chabr.

Pražský zastupitel a Chabrův stranický šéf Jiří Pospíšil dodal, že je důležitá dostupná infrastruktura nejen pro turisty, ale také pro obyvatele Prahy. „Osobně jsem přesvědčen, že u každého konkrétního nájmu by se měla vést politická debata, za jakých podmínek se prostor pronajme.“

Jeho slova se netýkají jen směnáren, ale také dalších stánků v metru. „Dopravní podnik, město a Institut plánování a rozvoje Prahy pracuje na nové strategii pronajímání nebytových prostor ve vestibulech metra tak, aby tato občanská vybavenost zohledňovala infrastrukturu moderního města,“ řekl primátor Hřib.

Směnárna u Obecního domu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz