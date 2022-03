Rodiče malých dětí zřejmě budou mít nárok na další dva měsíce volna, návrh připravuje resort práce

Každý z rodičů dítěte do osmi let by měl nově díky evropské směrnici o slaďování rodinného a pracovního života dostat dva měsíce rodičovského volna navíc. Návrh má koncem dubna projednat vláda premiéra Petra Fialy (ODS), pak ho ještě musí schválit Parlament a podepsat prezident. Projednávaná změna by v Česku měla platit od srpna. Praha 16:44 24. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cílem evropské směrnice je slaďování pracovního a rodinného života a také zapojit do péče o děti více otce (ilustrační foto) | Foto: Fotoservis Evropského parlamentu

Takzvané „navazující rodičovské volno“ bude podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zatím jen pro rodiče v zaměstnaneckém poměru.

Po uplynutí klasické rodičovské dovolené, která je do tří let věku dítěte, si bude matka i otec smět vybrat další dva měsíce, a to do osmi let dítěte. Volno ale nebude možné převést na druhého rodiče.

Stejný jako před covidem. Zájem Čechů o dovolené v zahraničí letos opět výrazně vzrostl Číst článek

„U svého zaměstnavatele by (rodiče) nahlásili, že kdykoli do věku osmi let dítěte si chtějí vybrat dovolenou, a to buď po týdnech, nebo po dnech, ty varianty jsou různé. Zájem vybrat si volno ohlásí minimálně se čtrnáctidenním předstihem a následně jej začnou čerpat,“ vysvětlila pro Radiožurnál šéfporadkyně ministra práce Jana Skalková.

Volno budou moct rodiče využít například během školních prázdnin, případně si se zaměstnavatelem domluví jeden volný den v týdnu. Cílem evropské směrnice je slaďování pracovního a rodinného života a také zapojit do péče o děti více otce.

Rodičovský příspěvek

V průběhu čerpání volna budou rodiče dostávat od zaměstnavatele náhradu mzdy. Její konkrétní výše se zatím projednává se zaměstnavateli, ale uvažuje se o 70 procentech denního základu. Náklady by si pak zaměstnavatelé odčítali od odvodů na pojistné.

Například Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ale vydala negativní stanovisko. „Zaměstnanci nám tak vypadnou a někteří z nich jsou hrozně obtížně nahraditelní. Taky to přinese spoustu administrativně-technických problémů,“ komentoval směrnici o rodičovské dovolené vedoucí tajemník konfederace Jan Zikeš.

Prodloužené rodičovské volno zkritizoval v jeho zamýšlené podobě i poslanec ANO a člen komise pro rodinu Aleš Juchelka: „Neřešíme rodinu, kde jsou rodiče samostatně výdělečně činní. Já si myslím, že bychom to měli řešit taktéž, protože oni jsou úplně stejně rodiče jako rodiče zaměstnanci,“ řekl.

Návrh by měla vláda projednat do konce dubna, platit by měl začít od srpna.