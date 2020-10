Začala výstavba projektu Smíchov City. Nová čtvrť pro 12 tisíc lidí by měla být hotová v roce 2032

Developer k výstavbě nové čtvrti vybral ve spolupráci s městem lokalitu bývalého nákladového nádraží na Smíchově, jak napovídá i název celého stavebního projektu.

Nové budovy by měly vzniknout na místech, která už železnice nepotřebuje a dlouhou dobu tam byla nevyužitá plocha. Novou čtvrť budou lemovat ulice Nádražní, Za ženskými domovy a částečně i ulice Stoupežnického.

Developer i město si od projektu hodně slibují, celkem by mělo vzniknout bezmála 400 tisíc metrů čtverečních nejen bytových, ale také administrativních nebo obchodních ploch. K tomu mají dělníci vybudovat i kilometrovou promenádu.

Nové centrum Prahy

„Středobodem bude pěší bulvár. Naším cílem je vytvořit kulturu korza, aby pěší měli přednost před auty. Bude lemován parky, školou, zachováme Radlickou kulturní sportovnu, která bude komunitním centrem a bude sloužit veřejnosti. Předpokládáme, že tento projekt se stane alternativou k historickému centru a bude novým centrem Prahy,“ říká předseda představenstva společnosti Luděk Sekyra.

K tomu mají přibýt i parkovací místa nebo zeleň. S projektem je spokojený i náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček ze Spojených sil pro Prahu. Podle něj je Smíchov City správným příkladem obnovení nevyužitých městských ploch.

Magistrát navíc dlouhodobě říká, že by nová výstavba neměla rozšiřovat hranice Prahy, ale naopak využívat právě dostupných uvnitř města. Městský Institut plánování a rozvoje pak připomíná, že takových pozemků je v Praze ještě celá řada, například Bubny-Zátory nebo Nákladové nádraží Žižkov.

Celá stavba je rozdělená do čtyř etap. Tu první, která zahrnuje i zhruba dvě stovky bytů, by měli dělníci dokončit zhruba za dva roky. Celá čtvrť je ale dlouhodobý plán, který byl v přípravě zhruba patnáct let. Všechny stavební práce by tak měly být podle plánu hotové v roce 2032.