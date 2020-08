Ve Smidarech zkoušeli zpomalit dopravu atrapou úsekového radaru. Značky museli sundat

Několik let upozorňovaly Smidary na Královéhradecku na to, že předepsaná padesátka na průjezdu místní částí Červeněves řidiče prakticky nezajímá. Najít řešení se ale snažili najít marně. A tak se obec rozhodla jednat na vlastní pěst a za zhruba 20 tisíc korun nainstalovala imitaci úsekového měření rychlosti. Smidary 7:54 28. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní kamery, kamery na měření rychlosti | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Pomohlo to, jasně že jo. Než sundali cedule, pak zase přidali,“ říká pro Český rozhlas Hradec Králové Stanislav Bílek, který v Červeněvsi bydlí pár kroků od silnice. Devět z deseti řidičů podle něj po spatření značek zpomalilo, což potvrzuje i nezávislá starostka Dana Draštíková.

„Bylo vidět, jak auta jedou padesátkou a je to celé zbržděné,“ popsala. Tento stav trval do doby, než musela obec značky pod hrozbou správního řízení zase sundat. „Dopravka Hradec nám zakázala ty značky tam mít, tak jsme je druhý den hned po jednání odstranili,“ dodala.

Problém byl v tom, že značky, které si obec u výrobce objednala, byly sice originální, ale jakékoli jejich umístění, které upravuje dopravu, není možné udělat svévolně.

„Nezbytné je právě souhlasné stanovisko silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností. Dopravní značení umístěné bez stanoviska silničního správního úřadu je neoprávněné,“ vysvětluje krajská policejní mluvčí Magdalena Vlčková.

Kamery samotné v rozporu se zákonem nejsou a už bez značek je mají v Červeněvsi i dál. Obec teď chce jednat s Novým Bydžovem o navázání spolupráce s tamní městskou policií. Pak by se za určitých okolností mohlo podařit měření zlegalizovat. O pokuty přitom obci nejde.

„Jenom o bezpečnost, o to šlo. Peníze nechceme,“ namítá starostka. Podle ní mají Smidary podporu i z okolních obcí. „Už spousta starostů z okolních vesnic mi volala, že je to úžasné, jak jsem to dokázala, že to tam máme, že nám to funguje. Tak jsem jim bohužel řekla, že už to nefunguje,“ říká.

Další zájemci mezi obcemi

Zájem o zavedení úsekového měření by měly třeba i nedaleké Skřivany. „Vím, že bychom měli v průběhu září se zúčastnit schůzky na městě v Novém Bydžově, kde bychom tuto problematiku měli projednat,“ potvrzuje nezávislá starostka Karolína Hálová.

Problémy s rychlými řidiči řeší i v obcích dál ve směru na Chlumec nad Cidlinou. Třeba Nepolisy počítají s tím, že rychlost po dokončení oprav silnice II. třídy a položení nového asfaltu v obci ještě vzroste.

Měření rychlosti by uvítali i tam. Podle nezávislého starosty Dušana Šustra ale v úseku přijmou i další opatření: „Budeme se snažit ho osadit klasickým semaforem, kdy si chodci budou moci zmáčknout tlačítko a vynutit si červenou. Ale samozřejmě pokud tam není nějaké úsekové měření, tak jsou řidiči obecně neukáznění.“

Úsekové měření by obce uvítaly i proto, že na silnici II. třídy podle starostů od nového roku zhoustla nákladní doprava v souvislosti s výběrem mýta.