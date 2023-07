Smlouva o obranné spolupráci s USA by měla v Senátu získat podporu a být ratifikována, říká Vystrčil

Ve čtvrtek budou senátoři jednat o česko-americké smlouvě o obranné spolupráci. Ta upravuje základní pravidla pro pobyt amerických vojáků, pokud by z nějakého důvodu byli na českém území. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) Radiožurnálu řekl, že podle něj horní komora Parlamentu smlouvu podpoří. Rozhovor Praha 9:25 13. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak se ke smlouvě stavíte?

Není důležité, jak se k ní stavím já, i když řeknu na rovinu, že ji podporuji, ale jak se k ní staví výbory, které ji projednaly. Ty doporučily její ratifikaci. Předpokládám, že by smlouva mohla být dneska Senátem ratifikována a následně po všech procesech, které by měly pokračovat, uvedena v život.

Hodně se kolem smlouvy namluvilo, napsalo a kolují zde různé mýty a fakta. Proč Česko potřebuje smlouvu o obranné spolupráci se Spojenými státy?

Důvodů je více. Jsme členem NATO a je už dlouho zvykem, že členské státy NATO podepisují obdobné smlouvy se Spojenými státy, protože vstup amerických vojáků na české území stále podléhá článku 43 Ústavy České republiky.

Smlouva zjednodušuje komunikaci s vojáky, například nákup zboží, jejich možnost existence tady, vyřizování různých věcí, které si potřebujete zařídit v zahraničí, pronajímání prostor, využívání infrastruktury a podobně. To všechno smlouva ošetřuje. Pokud je pobyt amerických vojsk na území České republiky povolen, je jejich pobyt zjednodušen, je efektivnější a já bych řekl, že i lacinější.

Ve Sněmovně smlouvu kritizovala opozice, konkrétně hnutí SPD usilovalo o zamítnutí. Mohl by ji Senát při rozložení sil schválit rychleji, nebo by se mohlo jednání zadrhnout i na senátním plénu?

Předpokládám, že nějaké otázky padnou. Na druhou stranu byla smlouva důkladně projednávána jak v ústavně právním výboru, tak samozřejmě i ve výboru pro obranu, bezpečnost a zahraniční věci. Také jsme ji projednávali v komisi pro ústavu a parlamentní procedury. To znamená, že většina otázek padla na těchto zasedáních, ale to samozřejmě nevylučuje, že budou dotazy i na plénu.

Jsou senátorky a senátoři, kteří se na plénu ptát budou a avizovali to. Netroufám si odhadnout, jak bude jednání dlouho trvat, ale zdá se podle všech vyjádření, které jsem od senátorů a senátorek zaslechl a od jednotlivých klubů, že by měla získat podporu a být ratifikována.

Ve čtvrtek budete jednat také o výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za loňský rok. Bude na jejím základě Senát dávat nějaká doporučení vládě například k plánovanému rušení dotací?

Je to tak, že ve výborech, kde byla zpráva projednána, se o obsahu zprávy, kde je také nález, že se ekonomika mění v dotační, diskutoval. Výsledkem je návrh usnesení, který možná dozná ještě změn na plénu, ale předpokládám, že přijmeme i doprovodné usnesení k výroční zprávě a že to nebude jen tak, že jsme ji vzali na vědomí, ale že při usnesení budeme vycházet z usnesení, které navrhuje výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.