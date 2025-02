Smlouva s Vatikánem se dá zneužít, varuje právník obětí církve. ‚Není tam nic navíc,‘ namítá vyjednavač

Oběti sexuálního násilí v katolické církvi se obávají dopadů smlouvy s Vatikánem kvůli pasážím, které souvisí se zpovědním tajemstvím. „Někdo se označí za pastoračního pracovníka, bude předvolán k výslechu a řekne, že se odkazuje na zpovědní tajemství,“ varuje v pořadu Českého rozhlasu Plus advokát Daniel Bartoň, který zastupuje oběti. „Smlouva chrání věřící,“ oponuje advokát Jakub Kříž, který byl členem expertní skupiny při vyjednávání smlouvy. Pro a proti Praha 13:29 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smlouvu s Vatikánem už schválil Senát. Aby se stala závaznou, musí ji ještě schválit Sněmovna a podepsat prezident (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock | ©

Pane Bartoni, kde vidíte hlavní rizika této smlouvy?

Ve vztahu k obětem v otázce zpovědního tajemství. Tato smlouva říká, že Česká republika uznává zpovědní tajemství bez jakýchkoliv limitací. Dává to hodně prostoru k interpretaci.

Je otázka, jakým způsobem bude smlouva vykládána a nakolik můžeme předpokládat, že ti, kteří nesmýšlejí úplně dobrým způsobem, tohoto práva zneužijí.

Pane Kříži, ve smlouvě stojí, že pastorační pracovníci mají právo obdobné zpovědnímu tajemství za podmínek stanovených zákonem. Neznamená to, že se může rozšířit skupina, která bude práva nevypovídat a mlčenlivosti zneužívat v souvislosti s nekalým děním v církvi?

Česká strana při sjednávání smlouvy měla v rámci mandátu, který byl vládou schválen, jako jednu z podmínek, aby se nešlo nad rámec stávající právní úpravy. Tato podmínka splněna byla. To, co je v současné době zachyceno v návrhu bilaterální smlouvy mezi Svatým stolcem a Českou republikou, odpovídá tomu, co dnes máme v právním řádu.

Pane Bartoni, proč by smlouva mohla obětem přihoršit?

Jeden aspekt zpovědního tajemství se týká především kněží a biskupů. Druhý aspekt se týká pastoračních pracovníků.

Církve mají téměř neomezenou možnost určit si, kdo je pastorační pracovník, a stát ani veřejnost nevědí, kdo jím může být a podle jakých pravidel. Smlouva dává pastoračním pracovníkům vyšší garance, které v současnosti nemají.

Někdo, kdo se označí za pastoračního pracovníka, bude předvolán k výslechu a řekne, že se odkazuje na právo obdobné zpovědnímu tajemství.

Pane Kříži, neměl by tento bod být více specifikován? Neotevírá to dveře k netransparentnímu jednání, když se řekne, že je někdo pastorační pracovník a více se nemůže vyjadřovat, protože drží zpovědní tajemství?

Tento bod je specifikován dovětkem, že pastorační tajemství je uznáváno v souladu s ustanovením českého právního řádu. V mezinárodní garanci je odkaz na vnitrostátní řád České republiky. Kritika, kterou jsme slyšeli, se odkazuje na to, že současná vnitrostátní úprava podle oponentů není dostatečná. To ale nemá s touto smlouvou nic společného.

Ochrana věřících?

Pane Kříži, jaké zlepšení přinese smlouva pro vztahy mezi Českou republikou a Svatým stolcem? V jakém ohledu?

Primárním beneficientem této smlouvy není Svatý stolec ani katolická církev jako instituce, ale věřící lidé na území České republiky, kteří chtějí svobodně vykonávat své náboženské vyznání. Smlouva dává právní základ pro vojenské kaplany, vězeňské a zdravotnické pastorační pracovníky a tak dále.

Pane Bartoni, zajišťuje podle vás tato smlouva, že nebudou ohrožena náboženská práva a svobody? Nestačí Listina základních práv a svobod?

Není mi úplně jasný dopad v této oblasti. Myslím, že tím nejdůležitějším pro nás je Listina základních práv a svobod a Evropská úmluva o lidských právech, které náboženskou svobodu garantují.

V kontextu smlouvy vnímám jako riziko důvěryhodnost. Pokud má smlouva vést ke zlepšení postavení věřících včetně těch věřících, kterým někdo ublížil, očekával bych, že církev bude komunikovat. Například že budou biskupové vystupovat v médiích a vysvětlovat, jakým způsobem se církev bude zasazovat o to, aby nedocházelo ke zneužívání smlouvy takovým způsobem, jaký jsem popisoval.

