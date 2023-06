‚Je přínosná, přesto jsem byl proti.‘ Poslanci ANO vysvětlují, proč nepodpořili obrannou smlouvu s USA

Obranná smlouva mezi Českem a USA má za sebou ve Sněmovně první kolo. Poslanci jí nakonec ve středu dali šanci. Dohodu podpořilo 119 zákonodárců, 16 se postavilo proti. K odpůrcům patřili zástupci z řad SPD v čele s Tomiem Okamurou. Při hlasování se k nim ale přidali také tři ze 71 poslanců ANO. Praha 15:25 29. 6. 2023 (Aktualizováno: 16:23 29. 6. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci hnutí ANO (archivní foto) | Foto: Jan Handrejch/Borgis | Zdroj: Profimedia

S Okamurovou SPD hlasovali Marek Novák, Margita Balaštíková a Berenika Peštová. Ani jeden z nich přitom v debatě na plénu k česko-americké smlouvě nemluvil.

Podle Nováka je smlouva pro Česko přínosná, přesto se ji ale rozhodl nepodpořit. „Vláda se nebyla schopná vypořádat s dezinformacemi, které kolem smlouvy vznikly. Já jim nevěřím, smlouvu nepovažuji za závadnou. Hlasoval jsem tak hlavně proto, že společnosti nebyly vyvráceny dezinformace, a je kvůli tomu rozpolcená,“ vysvětlil poslanec ANO svůj postoj pro iROZHLAS.cz.

Balaštíková pak kritizovala přímo ministryni obrany Janu Černochovou z ODS. Její chování označila za arogantní. „V klidu si to podepsala, a poté to teprve komunikovala. To se mi naprosto nelíbí. Její následná komunikace navíc byla špatná a arogantní,“ stěžovala si. A poznamenala, že ministryně by se takto chovat neměla.

Smlouva byla navíc podle ní zbytečná, protože platí staré smlouvy, i když jsou z let 1949 a 1951. „Víte, jsou smlouvy, které mohou být stoleté, ale pořád jsou platné,“ podotkla.

S obrannou smlouvou v minulosti souhlasil jak předseda ANO Andrej Babiš, tak šéfka poslanců hnutí Alena Schillerová. Ta řekla, že dohoda posílí bezpečnost Česka. Balaštíková s tím ale nesouhlasí.

Babiš chyběl

Berenika Peštová svůj postoj nevysvětlila. Během dne nereagovala na telefonáty ani SMS. ANO bylo při středečním hlasování o česko-americké dohodě rozdělené. Zatímco 33 poslanců ji podle záznamu podpořilo, 3 hlasovali proti a 35 zákonodárců nehlasovalo nebo se zdrželi.

Sám předseda ANO Babiš už od 15.00, kdy se začalo o smlouvě jednat, v sále nebyl. Podle omluvenky z pracovních důvodů. Na dotazy serveru iROZHLAS.cz, proč při hlasování chyběl, neodpověděl.

Ze stejného důvodu ale chyběla třeba i předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Jednání Sněmovny původně nebylo plánované po patnácté hodině, a proto jsem měla už dříve naplánovaný jiný program. Ten jsem nerušila vzhledem k jistotě, že smlouva projde do dalšího čtení,“ odpověděla na dotaz, proč se jednání neúčastnila.

Zároveň dodala, že přijetí obranné smlouvy plně podporuje. „Děkuji každému poslanci a poslankyni, který hlasoval pro posílení bezpečnosti České republiky,“ objevilo se ale krátce po hlasování na jejím facebookovém profilu.