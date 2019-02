Městská doprava bude v Praze při smogu zdarma. Opatření vyjde až na 15 milionů za den

Zavedení MHD zdarma v době smogu zvažovala už minulá politická reprezentace, od plánu však ustoupila. Podle náměstka primátora pro životní prostředí a infrastrukturu Petra Hlubučka (STAN) je to opatření, které by mohlo v době zhoršené kvality ovzduší výrazně pomoci.

Pražský magistrát podle dřívějších zpráv připravuje informační kampaň, která by měla poučit Pražany o tom, co by v době smogu neměli dělat.

Venkovní informační kampaň založená na plakátech má nabádat Pražany k tomu, aby v době smogu například nejezdili autem či nerozdělávali oheň.

Praha je po Ostravě druhým nejvíce znečištěným městem. Zatímco v Ostravě je smog dán především výrobou, v metropoli drtivou většinu zplodin produkuje doprava.

Hlavní město trápí zejména prachové částice označované jako PM10, které jsou velmi malé a při vdechnutí se usazují v plicních sklípcích, odkud se dostávají do krevního oběhu a roznášejí rakovinotvorné látky.

Zásadním problémem, zvyšujícím jejich koncentraci, jsou dieselové motory s poškozeným nebo úplně chybějícím filtrem pevných částic.