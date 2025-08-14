Smogová situace už platí i v Ústeckém kraji. Meteorologové doporučují omezit fyzickou zátěž
Meteorologové vyhlásili ve čtvrtek odpoledne pro Ústecký kraj smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Doporučují lidem, aby omezili fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Smogová situace ze stejného důvodu platí od středy pro Středočeský kraj a Prahu.
Smogová situace souvisí podle meteorologů s vysokými teplotami vzduchu a intenzitou slunečního záření. Meteorologové vyhlašují smogovou situaci, pokud alespoň na jedné stanici překročí hodinový průměr koncentrací přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový.
Meteorologové vyhlásili smogovou situaci pro Prahu a Středočeský kraj. Ozon překročil bezpečnou mez
Číst článek
V Ústeckém kraji to bylo na stanici Rudolice v Horách na Mostecku, řekla pracovnice ústecké pobočky ČHMÚ. S ohledem na to, že vysoké teploty budou na severu Čech panovat i v pátek, předpokládají meteorologové odvolání smogové situace až v sobotu, kdy se má mírně ochladit.
Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.
Lidé by při pobytu venku měli omezit zvýšenou fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.