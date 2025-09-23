‚Šmoulí město‘ jde k zemi. Ve Zlíně začala demolice komplexu provizorních staveb z 90. let
Ve Zlíně začala demolice tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy. Komplex 25 provizorních staveb s bary a obchody vznikl na začátku 90. let a měl původně sloužit jen deset let. V roce 2004 úřady povolily další fungování na dobu neurčitou. Teď se jejich osud naplnil.
V lokalitě vyroste nová, modulární stavba soukromého investora za sto milionů korun. I tam budou restaurace a také místa pro kulturní a společenské akce.
Dělníci zatím demolici neprovádí s pomocí bagrů a těžké techniky. Začali kladivy, páčidly nebo rukama. Obložení stěn, zrcadla, pulty, všechno vzdoruje jen chvilku.
„Než přijede technika, musíme udělat separace dřeva a věci, u kterých to půjde, pak roztřídit,“ popisuje zástupce demoliční společnosti Daniel Rosa. Pracovníci demoliční firmy zatím vrší na hromadu bývalý interiér provozoven tzv. Šmoulího města.
„Byly tam restaurace, hospody, obchody, kadeřnictví. V poslední době už jenom hospody,“ říká kolemjdoucí Pavel Štěpán. Do tzv. Šmoulího měst chodil, ale s demolicí souhlasí. „Už to bylo takové škaredé,“ říká.
Proč ‚Šmoulí město‘?
Podle náměstka primátora Pavla Brady z hnutí ANO, který za ANO také kandiduje ve sněmovních volbách, je inspirace pro název animovaným seriálem jasná.
„Domečky byly takové drobné, malé, nízké stavby, podobně jako vesničky ve Šmoulech,“ vysvětluje Brada.
Až zmizí železný šrot, plasty, sklo a dřevo, začne podle Daniela Rosy z demoliční společnosti mizet i poslední symbol 90. let na největším zlínském sídlišti Jižní svahy.
Demolice tzv. Šmoulího města potrvá do poloviny prosince a bude stát přes 3,5 milionu korun.