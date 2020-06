Tichá revoluce v českých lesích: poprvé se vysadilo víc listnáčů než jehličnanů. Jaké budou lesy po kůrovci?

S nadbytkem dřeva padá jeho cena: proti začátku roku 2015 klesly průměrné ceny smrkového dřeva v závislosti na kvalitě o třetinu až polovinu a nevypadá to, že by se trend měl otočit.

„Mnozí vlastníci, přestože by podle zákona měli sanovat a zpracovávat, rezignovali na boj s kůrovcem. Ta situace není vůbec dobrá, a i přes relativně chladný květen to vypadá, že množství dřeva napadené kůrovcem bude letos podobné jako loni, ne-li výrazně vyšší,“ upozornil iROZHLAS.cz už před rokem Miroslav Svoboda z dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

„Zastoupení smrku by nemělo překročit asi 20 procent, měl by být na vlhčích stanovištích, důležitý je také způsob jeho smíšení s ostatními dřevinami: maximální plocha samostatně stojící skupiny smrků by měla být 0,1 hektaru. Pokud je smrk pěstován ve směsi s bukem, javory, lípou a podobně, vzájemně se doplňují při vyplnění růstového kořenového prostoru v půdě, protože mají různou růstovou strategii kořenových systémů,“ doplňuje.

„Smrk můžeme sázet jako pomocnou dřevinu na velkých kalamitních holinách, kde pracujeme s kombinací náletu pionýrských dřevin a výsadby cílových hospodářských stromů. Na nich vznikají věkově, výškově a tloušťkově stejnorodé porosty – což je přesně to, co v lesnictví nechceme. Právě zde můžeme využít smrk. Sází se v pruzích, později v nich uděláme velmi silnou první prořezávku. Výsledkem jsou silné stromy s dlouhou korunou, mechanicky i fyziologicky odolnější proti klimatickým výkyvům. Tyto pruhy pokácíme a znovu vysázíme mezi 40 až 50 lety, kdy už budou ekonomicky v černých číslech a prostorově rozdělí rozsáhlé pokalamitní plochy stejnorodých, i když druhově pestrých porostů. Pro obnovu těchto pruhů již používáme směs cílových dřevin,“ vysvětluje Vrška.

„To je to hlavní, o co v hospodářském lese jde: mít vysokou pravděpodobnost, že peníze vložené do nějakého porostu od výsadby přes prořezávky, probírky, tvarové a zdravotní výběry, které tam sto let vkládáme, se ob tři lesnické generace vrátí při těžbě mýtně zralých stromů,“ uvádí Vrška.

Uměle vysazované stromky podle něj mají během horkých a suchých let relativně nižší šanci přežít. Odkazuje na statistiku , podle které čtvrtina stromků zasazených Lesy ČR v roce 2018 do roka odumřela.

„Z pohledu zachycení vody je klíčové, aby se na holině uchytil drn, pak téměř není rozdíl proti lesnímu porostu,“ argumentuje proti zalesňování holin. „Bez lidského zásahu holiny tak do dvou let obsadí pionýrské dřeviny, jako je modřín nebo bříza. Mnoho lesníků ale místo toho po kalamitě uklízí, používají těžkou techniku, která půdu udusá a zhorší jak erozi, tak šanci právě pro tyto dřeviny.“

„Klimatická změna se v Česku aktuálně vyznačuje zejména zvýšením teplot a změnou distribuce srážek, což způsobuje, mimo jiné, půdní sucho,“ pokračuje. „Primárním cílem v české krajině je proto udržet vodu v půdě. Suché lesní porosty nebo rozsáhlé holiny se velmi rychle přehřívají a vysychají. V zájmu co nejrychlejšího zajištění následného lesa, který bude fungovat jako chladič krajiny, zadrží vodu a bude ukládat uhlík ze spotřebovaného oxidu uhličitého, je tak nezbytné co nejrychleji zajistit krytí půdního povrchu dřevinnou vegetací, která lokalitu ochladí a zpomalí vysychání.“

„To se u nás neděje,“ říká Vrška. „Školní lesní podnik naštěstí historicky nepatří k majetkům, kde by převládlo smrkové hospodářství. Jakkoliv nás současná krize také potápí, protože těžíme odumírající smrk a borovici, tak máme lepší vyhlídky do budoucna. Dvě třetiny dřevinné skladby u nás tvoří směs listnáčů.“

Dominantní roli jehličnanů potvrzuje statistika těžby. Ta navíc odhaluje i to, jak tvrdě na ně poslední pětiletka dopadla: ještě před pár lety se podíl smrku na vytěženém dřevě pohyboval kolem 70 až 80 procent, loni to bylo kvůli kůrovcové kalamitě 90 procent.

Nízké ceny dřeva pak logicky vedou k horším ekonomickým výsledkům. Dobře to ilustrují čísla Lesů ČR, které se starají o 46 procent všech českých lesů. V letech před kůrovcovou krizí státní firma přinášela do rozpočtu mezi třemi a pěti miliardami korun, loni se navzdory rekordní těžbě propadla do osmisetmilionové ztráty.

V koncepci hospodaření Lesy ČR počítají, že by letos měly vykázat ztrátu 1,9 miliardy korun, psal server iROZHLAS.cz letos v květnu. Ve své strategii podnik počítá se ztrátovým hospodařením až do konce roku 2023. V roce 2024 by se měla státní firma dostat do zisku 409 milionů Kč.

„Ekonomického propadu Lesů ČR se vlastně všichni bojí,“ tvrdí Jan Skalík z Hnutí DUHA. „Dokud se o lesy starají Lesy ČR, můžeme změny hlídat. S tím, jak klesá cena lesní půdy, ji chtějí skoupit velké firmy. V novele lesního zákona se podařilo Pirátům prosadit, že státní lesy se nesmí prodávat. Ale dá se předvídat, že jak se bude prohlubovat ztráta firmy, budou se myšlenky na privatizaci pravidelně vracet.“

Ekonomickou situaci firmy navíc spojuje se samotným původcem kůrovcové kalamity.

„Důvodem, proč se nyní problém výrazně rozhořel, bylo kromě jiného i podfinancování podniku Lesy ČR. Nakonec dostaly od České inspekce životního prostředí pokutu méně než čtyři miliony, to je relativně málo, hrozila podstatně vyšší.“

„Kůrovec je v lesích přirozeně, ale v určitém počtu se ho daří mít pod kontrolou,“ pokračuje. „Je to vlastně hra, ty lesy pořád trochu umírají, ale dokud se kůrovce daří držet v mezích, nic se neděje. Je to trochu podobné jako teď s koronavirem. Na severní Moravě se spojilo hned několik stresorů: velké plochy v Sudetech, vzniklé vysídlením Němců a osázené smrkovými monokulturami, suché roky, emise z Polska... Kůrovcové stromy se pak vytěžily a vlaky se brouk rozvezl po celém Česku.“

Hospodaření Lesů ČR čerstvě zhodnotil Nejvyšší kontrolní úřad. Při hodnocení nebyl příliš lichotivý, firma podle něj zareagovala pozdě: kůrovcová kalamita začala v roce 2016, ale systémové řešení přijaly Lesy ČR až v roce 2019. Podle NKÚ selhalo i ministerstvo zemědělství, které podnik nijak nenutilo, aby postupoval v řešení kalamity razantněji.

NKÚ také spočítal, že mezi lety 2013 a 2018 z Lesů ČR do státního rozpočtu přiteklo 32 miliard korun. Peníze Lesy ČR převáděly na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství i v době gradace kůrovcové kalamity, a to v daleko větší míře, než tomu bylo v okolních zemích.

„Tyhle peníze chybí, na regionální úrovni není dostatek lesníků a dalšího personálu,“ dodává Skalík. „Smrková monokultura se dá spravovat poměrně jednoduše, s velkou nadsázkou na jedno kliknutí. Kvalitní lesnictví ale znamená znát svůj les, starat se o něj, bez schopných lidí to nejde. Je navíc možné, že současný ekonomický propad povede k dalšímu propouštění.“

„V souvislosti s kůrovcovou kalamitou, jak úřad konstatoval, jsme přijali novou strategii a změnili obchodní model. Kombinujeme vlastní i dodavatelské výrobní kapacity a pružně tak reagujeme na aktuální situaci v konkrétní lokalitě,“ naznačuje i pozitivní změny generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Přemýšlet jinak?

Dosud se struktura porostů v Česku měnila jen velmi pomalu. V roce 1980 rostly jehličnany na 80 procentech plochy lesů. Přestože po sametové revoluci listnáčů ve výsadbě přibylo, na struktuře porostů se to dodnes projevilo jen velmi mírně, statistickým jazykem sedmi procentními body.

„Za komunismu i v devadesátých letech převažovala u lesů hospodářská funkce,“ vysvětluje Miroslav Kundrata, ředitel strategického rozvoje Nadace Partnerství.

„V posledních desetiletích Lesy ČR přinášely do státního rozpočtu ročně několik miliard, například v roce 2015 až 8,2 miliardy korun. To se teď dlouho nepovede a obnovu lesů budeme muset naopak dotovat. Je pro nás příznačné, že až kalamita donutila resort zemědělství přemýšlet jinak. Lesy zachycují vodu i oxid uhličitý. Jejich mimoprodukční funkce nabývají v době klimatické krize na důležitosti,“ myslí si Kundrata.

„Je otázka, jaká by měla být role státu v regulaci lesníků dnes,“ uvažuje Skalík z Hnutí DUHA. „Za socialismu měl zájem maximalizovat hospodářské výnosy lesů, jenže dnes to nařizuje i soukromým lesům, tam to vnímám jako zásah do jejich práv. Proč by si tam vlastník lesa nemohl nechat třeba keře? Z biologického pohledu je to v pořádku, potřebujeme větší pestrost.“

Kůrovcová kalamita každopádně proměnu lesa zásadně urychlí. Budoucí les přitom bude vypadat jinak než ten dnešní. Z vyjádření ministerstva zemědělství není příliš zřejmé, co očekávat.

„Vývoj dřevinné skladby lesů v ČR probíhá dlouhodobě s ohledem na dlouhodobost vývoje lesa a reaguje na změnu přírodních podmínek,“ píše mluvčí ministerstva Bílý. „Lesnictví má dlouhodobé cíle v podobě cílové dřevinné skladby, vývoj je průběžně monitorován v rámci Národní inventarizace lesů a i dalšími nástroji Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, výstupy jsou veřejně přístupné.“

„Dřevozpracující průmysl reaguje na dostupnou surovinu, strategické investiční záměry jednotlivých dřevozpracovatelů vycházejí z predikcí vývoje dostupnosti dřeva,“ pokračuje. „Investiční strategie lze na základě informací o lese postupně přizpůsobovat, aniž by byla ohrožena návratnost realizovaných nebo připravovaných investic. Nepochybně se do budoucna bude měnit nabídka dostupného dříví různých dřevin, ostatně tak jako ve srovnatelných přírodních podmínkách v celé střední Evropě. Významnou roli bude hrát rovněž poptávka po výrobcích ze dřeva a samozřejmě konkurenceschopnost v rámci volné hospodářské soutěže.“

„Na bazických stanovištích středních poloh s hlubšími půdami bude dominantní dřevinou buk v doprovodu javorů, jilmů, jasanů, jeřábu břeku, třešně,“ nabízí konkrétnější představu Vrška. „Na kyselých stanovištích na Českomoravské vrchovině bude optimální směs buku, jedle, přimíšeného smrku, javoru klenu, ale na jižně orientovaných svazích Vysočiny bych se dnes nebál dubu zimního ve směsi s jedlí, habrem a lípou – tam totiž znatelně chybí a bude chybět voda.“

„Je to o odvaze lidí představit si, že les a dřevařství bude vypadat jinak než dnes, vyžaduje to nový směr přemýšlení, konzultace, odvahu, plus samozřejmě čas. A úloha státu, pokud tu transformaci chce urychlit – což by měl chtít – je nabídnout vlastníkům nějakou alternativu,“ říká Skalík.

„Listnáče, které se dnes sázejí, se budou sklízet za desítky let, což je víc než životnost technologií,“ pokračuje. „Takže až se bude za deset dvacet let přestavovat pila, můžeme už myslet na to, že má umět pracovat s listnáči. Ale stát musí umět říct, že se to má stát. Bez takové záruky řešíme problém černého pasažéra: lesník, který pojede na čistý zisk a bude sázet pouze smrky, vydělá víc než druzí. Jenže riziko skrz přemnožení kůrovce ponesou všichni.“

„Ekonomicky přitom nemusí jít o horší les, než je ten dnešní: když to bude třeba třípatrový les, budou přírůstky dřeva stejné jako u smrků. Ale o takový les je třeba se starat mnohem detailněji než o ten smrkový,“ říká Skalík.

Ministerstvo podle něj sice ekologickou správu lesů umožňuje, ale nijak k ní nemotivuje.

„Lesníci si musejí vyběhat různé výjimky. Pokud je veřejný zájem mít zdravé lesy, a to by měl být, nemá to být pro lesníky ta složitější možnost, ke které se musí probojovat přes pracné papírování,“ dodává.

„Hodně budoucí podobu lesa ovlivní, že vlastníci klasickou výsadbu nezvládnou, takže se část holin obnoví sukcesí,“ říká Kundrata z Nadace Partnerství. „Čeká nás ještě jeden boj – s přemnoženou zvěří, která výsadby likviduje a působí obrovské škody i na polích.“

„Pro celé generace je představa zdravého lesa spojená s hlubokými, temnými smrčinami, kam v létě chodíme na hříbky a v zimě běžkovat. Není divu, že většina populace je z úhynu jehličnatých lesů nešťastná a z odborných debat zmatená. Musíme se ale holt smířit s tím, že nové lesy budou jiné a naše generace se jejich obnovy nedožije,“ dodává.

Jan Boček