Výkřiky politiků nad zabitým vojákem jsou jako kroužení supů nad mrtvými, tvrdí veterán Gábor

Válka v Afghánistánu trvá už 17 let, a to i za účasti českých vojáků, kteří jsou součástí spojeneckých vojsk NATO. Po pondělním útoku na základně v provincii Herát zemřel další náš voják, dva jiní byli zraněni. Na toto téma diskutovali hosté pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Praha 19:40 25. října 2018

Vláda tvrdí, že se na našich spojeneckých závazcích v Afghánistánu nic nemění. Navzdory tragickým událostem z posledních měsíců je budeme plnit dál. Komunističtí poslanci a naposled i předseda sněmovního zahraničního výboru a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) požadují konec naší mise.

Podle veterána válek v Perském zálivu Františka Gábora jsou výkřiky politiků nesmírně bezohledné.

„Jak vůči chlapcům, kteří tam slouží, ale i jejich matkám, ženám, dětem. Oni nesou to břímě starosti o své blízké. Ale aby o tom politici mluvili teď, kdy ještě není Tomáš Procházka ani pohřben? Je to jako když supi krouží nad mrtvým. Ať se o tom mluví na úrovni parlamentu nebo vlády, ale oni jen plní úkoly, které jim politici dali,“ tvrdí Gábor.

Žádná msta, ale normální postup

Jen letos v Afghánistánu padlo už 12 vojáků, osm amerických a čtyři čeští. Není ale zvláštní, že máme tak velké ztráty zrovna my? Celý kontingent má 350 vojáků. Poslanec Zaorálek tvrdí, že se tam chováme jako imperiální mocnost, která nehledí na soudy a zjednává si spravedlnost sama.

„Zabředáváme do močálu strategicky nezváženými rozhodnutími. A to, že bojujeme za svobodu, jsou jen vzletná slova,“ prohlásil Zaorálek v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Reagoval tak mimo jiné na slova náčelníka generálního štábu Aleše Opaty, který už v srpnu řekl, že nikdo nebude naše hochy zabíjet beztrestně. Na to na veřejnost unikly tajné informace, podle kterých prostějovští výsadkáři zneškodnili spolupachatele srpnového útoku na tři Čechy. O odvetě Tálibánu se od toho okamžiku už veřejně spekuluje.

„Možná, že bych vyjádření Opaty mohl vnímat jako nešťastné. Ale pokud vyšleme výsadkáře, aby vyšetřili jejich smrt a ti pak chtějí podezřelé normálně zatknout, načež dojde k incidentu, při kterém podezřelého zneškodnili, tak v tom nevidím jakoukoli mstu. To je přece úplně normální postup v duchu demokracie,“ tvrdí Gábor.

Každý voják prý plní i v rizikových oblastech své úkoly, a protože jsou rizikové, tak se tam taky umírá. „Všechno ostatní jsou jen spekulace, včetně označování těchto lidí za nějaké vražedné komando.“

Pro zrušení mise našich vojáků v Afghánistánu se ale dost kategoricky staví novinář Britských listů Daniel Veselý.

„Je dost dobře možné, že poslední útok byl odpovědí na incident, kdy se české komando, ve spolupráci s Američany, pomstilo za srpnový útok. Je klidně možné, že je to odveta. Ale jak to bylo doopravdy, to nikdo z nás neví,“ tvrdí novinář.

Jsme imperiální mocnost?

Podle Veselého by se podobné vyřizování účtů mělo řešit pouze právní cestou. „Oficiálně jsme tam přeci taky proto, abychom vyváželi demokratické hodnoty, jako je právo na spravedlnost nebo spravedlivý proces. Osobně se domnívám, že to byla zpackaná operace. Nebo odveta,“ soudí.

Veselý prý souhlasí se Zaorálkem, protože „přesně takto se chová imperiální armáda“. Upozornil ale i na uvažovanou žalobu amerických jednotek a CIA.

„Uvažuje se nad tím, že by se Američané měli za páchání válečných zločinů dostat před mezinárodní soudní tribunál. Ale vedle Tálibánu a dalších teroristických organizací nebo afghánských vojsk. Uvědomte si, že Česko je tam jako součást koaličních jednotek NATO. Vedle 13 tisíc Američanů a jako jejich jakási servisní jednotka,“ tvrdí novinář Veselý.

Válečný veterán František Gábor je přesto přesvědčen, že kdybychom se nakonec ze země stáhli, tak to nepovede k ničemu dobrému. „Pořád tam jde o boj dobra se zlem. Když dobro ustoupí, nastoupí zlo,“ dodává.

Podle představ novináře Daniela Veselého je hlavní cestou diplomacie a ochrana civilistů a „současná administrativa prezidenta Donalda Trumpa umí vše, jen ne pečlivou a řádnou politickou diplomacii, která je tam nutná,“ dodává.