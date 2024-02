Smrt Navalného ukazuje, kam až je Putinův režim ochoten zajít, komentoval náhlý skon Fiala

Čeští politici hovoří o Navalném na sociálních sítích jako o další oběti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, píšou o pošlapávání hodnot v Rusku. „Případ Alexeje Navalného ukazuje, kam až je Putinův režim ochoten zajít v boji se svými politickými protivníky a názorovými odpůrci,“ uvedl na síti X premiér Petr Fiala (ODS). Praha 14:15 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj přichází na soudní jednání, kde se projednává odvolání proti dřívějšímu rozhodnutí soudu o změně podmíněného trestu na skutečný trest odnětí svobody. 20. února 2021, Moskva, Rusko | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že Navalnyj se rozhodl čelit Putinovi, ačkoli si byl vědom, co mu hrozí. „Byl otráven, mučen v gulagu a v pátek zemřel. Stalinistické praktiky ovládají současné Rusko. A přesto se (bohužel) u nás najdou lidé, kteří k Putinovu Rusku vzhlíží,“ napsala.

Případ Alexeje Navalného ukazuje, kam až je Putinův režim ochoten zajít v boji se svými politickými protivníky a názorovými odpůrci. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 16, 2024

Navalnyj byl pokládán za hlavního odpůrce Putinova režimu, ruského prezidenta obviňoval, že dal svého času rozkaz jej otrávit. V roce 2021 hned po návratu do vlasti z Německa, kde jej z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různé delikty tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) napsal, že jde o čin totalitního režimu v režii Putina se vším všudy. „Kritici a odpůrci jeho režimu buď padají z oken, nebo se jen tak ‚ztrácí‘ či umírají v lágrech. Základní lidské hodnoty jsou v Rusku dnes a denně pošlapávány, chutí udržet si moc za každou cenu, bez ohledu na cokoliv,“ uvedl.

Totalitní režim v režii Putina se vším všudy.

Kritici a odpůrci jeho režimu, buď padají z oken, nebo se jen tak “ztrácí”, či umírají v lágrech.



Základní lidské hodnoty jsou v Rusku dnes a denně pošlapávány, chutí udržet si moc za každou cenu, bez ohledu na cokoliv.



R.I.P. pic.twitter.com/83kwXWrniI — Marian Jurečka (@MJureka) February 16, 2024

„Není to poprvé, podruhé, ani potřetí, co vidíme, jak krutě Putinův režim účtuje se svými oponenty. Je to velká rána pro všechny svobodně smýšlející Rusy. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým,“ napsal vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti).

Někdejší šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (SOCDEM) míní, že Navalného smrt znovu odhaluje podstatu ruského režimu. „Osoba Vladimira Putina bude ještě méně přijatelná v jakékoli mezinárodně-politické debatě. Je na ruských občanech, aby zvážili, jestli stojí o takovýto stát,“ uvedl.

Alexej Navalnyj se rozhodl čelit Vladimiru Putinovi, ačkoli si byl vědom, co mu hrozí.



Byl otráven, mučen v gulagu a dnes zemřel. Stalinistické praktiky ovládají současné Rusko. A přesto se (bohužel) u nás najdou lidé, kteří k Putinovu Rusku vzhlíží. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 16, 2024

Rusko se chová ke svým občanům stejně jako ve své zahraniční politice. Proměnilo se v násilnický stát, který zabíjí lidi snící o lepší budoucnosti, okomentoval v pátek v tiskové zprávě ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).

Lipavský vedle Navalného připomněl také zastřeleného ruského opozičního politika Borise Němcova. „Stále platí, že stejně jako se Rusko chová ve své zahraniční politice, chová se i ke svým občanům. Proměnilo se v násilnický stát, který zabíjí lidi, kteří sní o lepší budoucnosti, jako byl Němcov nebo nyní Navalnyj – uvězněný a umučený k smrti za to, že se postavil Putinovi. Čest jeho památce,“ napsal.