Smrt studenta Univerzity obrany jde k okresnímu soudu. Policie dříve prohlásila případ za nehodu
Vyškovský okresní soud v pondělí začal řešit případ smrti studenta Univerzity obrany. Státní zástupce obžaloval dva lidi z usmrcení z nedbalosti. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Případ se stal předloni na jaře ve vojenském prostoru ve Vyškově.
Mladík studoval na univerzitě první ročník. Škola na sociáních sítích zveřejnila, že se zranil při pěším přesunu se zbraněmi. Zemřel po převozu do nemocnice.
Policie původně případ odložila s tím, že šlo o nehodu. Kvůli stížnosti pozůstalých ale státní zastupce případ vrátil policistům k doplnění šetření. Obžalobu podal letos začátkem května.
Podrobnosti připravujeme.