Smrt studenta Univerzity obrany jde k okresnímu soudu. Policie dříve prohlásila případ za nehodu

Vyškovský okresní soud v pondělí začal řešit případ smrti studenta Univerzity obrany. Státní zástupce obžaloval dva lidi z usmrcení z nedbalosti. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Případ se stal předloni na jaře ve vojenském prostoru ve Vyškově.

Ilustrační foto

Vyškovský okresní soud v pondělí začne řešit případ smrti studenta Univerzity obrany během vojenského cvičení (ilustrační foto) | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mladík studoval na univerzitě první ročník. Škola na sociáních sítích zveřejnila, že se zranil při pěším přesunu se zbraněmi. Zemřel po převozu do nemocnice.

Policie původně případ odložila s tím, že šlo o nehodu. Kvůli stížnosti pozůstalých ale státní zastupce případ vrátil policistům k doplnění šetření. Obžalobu podal letos začátkem května. 

Alena Hesová

