Zemřela válečná veteránka Naděžda Brůhová, účastnice karpatsko-dukelské operace. Bylo jí 97 let

V úterý ráno zemřela válečná veteránka Naděžda Brůhová, bývalá spojařka 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu. Bylo jí 97 let. Na svém webu to oznámila Československá obec legionářská. Volyňská Češka se poprvé do bojů dostala v karpatsko-dukelské operaci v září 1944. Na konci války už po kapitulaci Německa jen těsně unikla smrti, když shodou okolností nejela v nákladním voze, jehož téměř celou posádku postříleli Němci.

Praha/Bratislava 15:36 2. května 2023