Smrt vězně na Pankráci: kdyby mu pomohli, mohl předávkování metadonem přežít, ukázalo vyšetřování

Kdyby dostal včas protilék, mohl žít. V případu úmrtí vězně M. H. to jednoznačně konstatují vyšetřovatelé. Loni v prosinci vypil kvůli záměně s vězněm stejného příjmení metadon, ačkoliv ho neužíval. I když se personál věznice o chybě rychle dozvěděl, místo pomoci ho poslal spát. Stav vězně se zhoršoval, až nakonec zemřel. Inspekce kvůli tomu chce obžalovat zdravotní sestru a strážného. Server iROZHLAS.cz získal detaily případu. Praha 6:00 31. července 2017

„Pro odsouzeného nezajistila žádnou péči, kdy z pitevního protokolu jasně vyplývá, že jeho úmrtí se dalo zabránit,“ zní klíčové sdělení vyšetřovatelů na adresu obviněné sestry Ivany Kocmanové.

Došli k němu na základě analýzy pitevní zprávy, znaleckého posudku z toxikologie a řady výslechů zaměstnanců věznice, ale i spoluvězňů M. H., který si odpykával trest za porušení zákazu řízení.

Server iROZHLAS.cz se s jejich závěry seznámil a vůbec poprvé tak zrekonstruoval, co se loni 25. prosince v pankrácké věznici stalo.

Kolem půl osmé ráno dorazili do ordinace ke Kocmanové vězni odvykající si od závislosti na drogách, aby dostali svoji dávku metadonu.

„Když vše vydala, sdělil jí přítomný příslušník vězeňské služby, že za chvíli přivede ještě jednoho vězně," uvádí dokument Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Protože sestře žádný metadon nezbyl, začala tušit problém. Dvě minuty poté jí volali, že vydala lék vězni, který ho neměl dostat.

„Nechala si ho přivést, nejevil žádné známky jakýchkoliv problémů. Říkala mu, že kdyby problémy měl, aby to řekl strážím a oni ji kontaktují,“ reprodukuje inspekce verzi Kocmanové.

'Chcete mě naprášit?'

Z výpovědi jednoho ze strážných však vyplývá, že sestra se kvůli záměně vězňů obávala problému. „Byla rozhozená a řekla: 'Jestli mě chcete naprášit, tak to udělejte.' Tvrdila, že se odsouzenému nemůže stát vůbec nic, jenom bude dlouho spát a bude utlumený,“ popsal u výslechu.

M. H. ale v pořádku nebyl. Podle spoluvězňů se jeho stav postupně zhoršoval. Před obědem nejdříve usnul při sledování televize: ostatní ho do cely museli odtáhnout. Odpoledne se pozvracel a kolem půl osmé večer ho spoluvězeň našel ležet v cele bez známek života. Přivolaní dozorci pak M. H. resuscitovali, ale marně. „V průběhu dne došlo ke zhoršení jeho stavu natolik, že ve 20:15 zemřel,“ konstatují vyšetřovatelé.

Metadon Metadon je syntetický opiát, který se používá při léčbě těžkých závislostí a obvykle se z rukou lékaře podává perorálně v roztoku. Při nesprávném dávkování může způsobit závažné zdravotní obtíže a v krajním případě i úmrtí.

Podle soudního znalce vězně silná dávka metadonu otrávila, v důsledku čehož se udusil a měl otok mozku. „Hlavním nežádoucím účinkem metadonu je potlačení dechové činnosti na úrovni dechových center v mozku, což vedlo k fatálnímu následku,“ uvádí v dokumentu lékař. Kdyby vězeň včas dostal protilátku s antibiotiky, mohl podle něj přežít.

Detektivové: Část viny nese vězeň

Detektivové však část viny připisují i samotnému vězni, který zemřel. Podle nich totiž znal účinky omamných a psychotropních látek.

„V jeho případě policejní orgán dospěl k závěru, že i on nese odpovědnost za to, že neoprávněně metadon užil. S ohledem na sled událostí před předáním věci inspekci nelze přesně zjistit, jak k podání léku došlo. Nicméně je jisté, že M. H. lék užil dobrovolně, sám vypil obsah kelímku a je také zřejmé, že věděl, jaký lék požil a k čemu se užívá. Přesto sám nikoho neinformoval,“ píší v dokumentu.

K závěru je vedlo několik výpovědí spoluvězňů M. H. „Ráno šel na léky, šel dolů a tam vypil metadon, mluvil o něm jako o veselém kalíšku,“ řekl jeden z nich.

S tím však nesouhlasí přítelkyně zemřelého vězně V. H. Ještě než zemřel jí totiž napsal dopis, v němž věc popisuje. „Myslel si, že dostane lék na kožní problémy, kvůli nimž měl jít k lékaři. Potom si ho zavolali a nadávali mu, co vypil. Slíbil jim, že to nikomu neřekne, aby se to neprovalilo a neměl problémy,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Kromě Kocmanové navrhla GIBS obžalovat také dozorce pankrácké věznice Michala Šolce, který měl v osudný den službu. Podle detektivů totiž záměnu léků nenahlásil nadřízeným, ani o ní nenapsal žádný záznam.

Navíc se spokojil s tvrzením sestry Kocmanové, že vězeň bude v pořádku a M. H. nenechal hlídat.

Obvinění: Bez komentáře

Ani jeden z obviněných závěry inspekce nekomentoval. „Klientka si nepřeje, abych poskytoval jakékoliv informace,“ napsal serveru iROZHLAS.cz advokát Kocmanové Václav Láska. Šolc nezvedal telefon a nereagoval ani na SMS zprávu.

Policejní inspekce dvojici začala stíhat letos v dubnu, před několika dny přistál spis s návrhem na obžalobu u Městského státního zastupitelství v Praze. „Státní zástupce nyní studuje spisový materiál a návrh na podání obžaloby. Poté rozhodně o dalším postupu,“ uvedla mluvčí zastupitelství Štěpánka Zenklová.

Sama inspekce nechce vyšetřování rozebírat. „Vyšetřování bylo z naší strany již ukončeno, a spisový materiál byl předán na Městské státní zastupitelství v Praze. Z uvedeného důvodu v této fázi není inspekce oprávněna danou věc komentovat,“ reagovala pouze mluvčí GIBS Radka Sandorová.

Bez komentáře ponechala případ i sama vězeňská služba.