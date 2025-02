‚Smrt všem anarchistům,‘ říká ve videu místostarosta a vystřelí z brokovnice. Smrt prý nikomu nepřál

Na instagramovém profilu místostarosty Mariánských Lázní Samuela Zabolotného (ANO) se objevilo video ze střelnice, na kterém politik anglicky říká: „Smrt všem anarchistům.“ A vystřelí z brokovnice. Video v pondělí ráno smazal a serveru iROZHLAS.cz sdělil, že bylo na jeho účtu zveřejněné kamarádem bez jeho souhlasu. „Samozřejmě nemám rád anarchisty… Ale v žádném případě se to nemůže brát doslovně, že jsem někomu přál smrt,“ reaguje Zabolotný. Mariánské Lázně 12:03 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběr ze smazaného videa instagramového profilu Samuela Zabolotného | Zdroj: Reprofoto @samzabolotny

Máte na video reakce?

Bylo to publikované mým kamarádem Američanem (v neděli) večer bez mého souhlasu nebo vědomí. Ale samozřejmě to bylo na mém účtu. Posléze bylo stažené, nemyslel jsem tím nic, nikomu smrt.

Byli jsme prostě kluci, se kterými se znám ze střední školy ze studia v Americe. Byli jsme na střelnici, oni v Česku zakládají firmu. Bylo to publikované bez mého souhlasu, nepřeju nikomu smrt.

Jestli o tom děláte příběh, je to vaše právo, jen si musíme ujasnit definici anarchistů, co to vlastně znamená.

Takže to nevnímáte jako projev agresivity vůči konkrétní skupině lidí?

Ne, ježíš, tak anarchismus je široký pojem. Jeden novinář z toho dělal, že to je namířené proti Pirátské straně, že jsem z Mariánských Lázní. To je sice pravda, ale Piráti jsou politické uskupení, nikoliv anarchisté.

Za anarchistu považuju někoho, kdo pracuje proti společenským zájmům většinové společnosti, narušuje status quo, v nějakých případech dělá podvratnou činnost, třeba taková Antifa.

Ale jsem politicky činná osobnost, veřejná osobnost, tomu rozumím. Nebylo to asi rozumné. Co vám mám říct? Byli jsme čtyři kluci na střelnici.

Pořád jsou ale anarchisté nějaká skupina lidí, i když třeba protisystémová, je to politický postoj. A když řeknete smrt všem anarchistům a vystřelíte z brokovnice…

Ano, brokovnice se zkrácenou hlavní.

Takže to považujete za vtip? Něco, co jste řekl na povzbuzení? Nebo to mělo to hlubší význam?

Ne, určitě ne. Vražedné sklony nemám. Když si všimnete, na tom videu (kamarád) říká: „Say something for the camera“ („Řekni něco na kameru“). Nevím, proč mě to napadlo.

Jako samozřejmě nemám rád anarchisty, protože narušují společenský status quo, ale v žádném případě se to nemůže brát doslovně, že jsem někomu přál smrt, nedej bože.